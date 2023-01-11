https://ria.ru/20230111/roszdravnadzor-1844169536.html
Подразделения Росздравнадзора заработали в новых регионах России
Подразделения Росздравнадзора заработали в новых регионах России - РИА Новости, 11.01.2023
Подразделения Росздравнадзора заработали в новых регионах России
Территориальные подразделения Росздравнадзора созданы в новых регионах России, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T16:22
2023-01-11T16:22
2023-01-11T16:22
здоровье - общество
михаил мурашко
россия
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Территориальные подразделения Росздравнадзора созданы в новых регионах России, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "По вашему поручению созданы подразделения федеральных органов исполнительной власти, в частности, Росздравнадзора, уже организована эта работа", - сказал Мурашко на совещании с президентом России Владимиром Путиным. Министр отметил, что подготовлен закон об особенностях регулирования медицинской деятельности в новых регионах, а также идет активная работа по включению медицинских организаций новых регионов в национальные проекты.
https://ria.ru/20230111/skoraya-1844162928.html
россия
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здоровье - общество, михаил мурашко, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область , запорожская область
Здоровье - Общество, Михаил Мурашко, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Запорожская область
Подразделения Росздравнадзора заработали в новых регионах России
Мурашко сообщил, что подразделения Росздравнадзора заработали в новых регионах России