https://ria.ru/20230111/roszdravnadzor-1844169536.html

Подразделения Росздравнадзора заработали в новых регионах России

Подразделения Росздравнадзора заработали в новых регионах России - РИА Новости, 11.01.2023

Подразделения Росздравнадзора заработали в новых регионах России

Территориальные подразделения Росздравнадзора созданы в новых регионах России, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T16:22

2023-01-11T16:22

2023-01-11T16:22

здоровье - общество

михаил мурашко

россия

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Территориальные подразделения Росздравнадзора созданы в новых регионах России, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "По вашему поручению созданы подразделения федеральных органов исполнительной власти, в частности, Росздравнадзора, уже организована эта работа", - сказал Мурашко на совещании с президентом России Владимиром Путиным. Министр отметил, что подготовлен закон об особенностях регулирования медицинской деятельности в новых регионах, а также идет активная работа по включению медицинских организаций новых регионов в национальные проекты.

https://ria.ru/20230111/skoraya-1844162928.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

херсонская область

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здоровье - общество, михаил мурашко, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область , запорожская область