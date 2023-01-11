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Подразделения Росздравнадзора заработали в новых регионах России - РИА Новости, 11.01.2023
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Подразделения Росздравнадзора заработали в новых регионах России
Подразделения Росздравнадзора заработали в новых регионах России - РИА Новости, 11.01.2023
Подразделения Росздравнадзора заработали в новых регионах России
Территориальные подразделения Росздравнадзора созданы в новых регионах России, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T16:22
2023-01-11T16:22
здоровье - общество
михаил мурашко
россия
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
донецкая народная республика
луганская народная республика
херсонская область
запорожская область
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Территориальные подразделения Росздравнадзора созданы в новых регионах России, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "По вашему поручению созданы подразделения федеральных органов исполнительной власти, в частности, Росздравнадзора, уже организована эта работа", - сказал Мурашко на совещании с президентом России Владимиром Путиным. Министр отметил, что подготовлен закон об особенностях регулирования медицинской деятельности в новых регионах, а также идет активная работа по включению медицинских организаций новых регионов в национальные проекты.
https://ria.ru/20230111/skoraya-1844162928.html
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здоровье - общество, михаил мурашко, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область , запорожская область
Здоровье - Общество, Михаил Мурашко, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Запорожская область
16:22 11.01.2023
 
Подразделения Росздравнадзора заработали в новых регионах России

Мурашко сообщил, что подразделения Росздравнадзора заработали в новых регионах России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкВывеска аптеки
Вывеска аптеки - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вывеска аптеки. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Территориальные подразделения Росздравнадзора созданы в новых регионах России, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"По вашему поручению созданы подразделения федеральных органов исполнительной власти, в частности, Росздравнадзора, уже организована эта работа", - сказал Мурашко на совещании с президентом России Владимиром Путиным.
Министр отметил, что подготовлен закон об особенностях регулирования медицинской деятельности в новых регионах, а также идет активная работа по включению медицинских организаций новых регионов в национальные проекты.
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
Вчера, 15:56
В новых регионах наполовину обновили автопарк скорой помощи
 
Здоровье - ОбществоМихаил МурашкоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Донецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаХерсонская областьЗапорожская область
 
 
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