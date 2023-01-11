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"Ростех" оборудовал аэропорт в Кургане новым радиолокатором - РИА Новости, 11.01.2023
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"Ростех" оборудовал аэропорт в Кургане новым радиолокатором
"Ростех" оборудовал аэропорт в Кургане новым радиолокатором - РИА Новости, 11.01.2023
"Ростех" оборудовал аэропорт в Кургане новым радиолокатором
"Ростех" оборудовал аэропорт в Кургане новым радиолокатором, что позволит увеличить безопасность полетов в области, говорится в релизе госкорпорации. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T10:08
2023-01-11T10:08
безопасность
технологии
ростех
российская электроника
курган
россия
александр нестеров
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. "Ростех" оборудовал аэропорт в Кургане новым радиолокатором, что позволит увеличить безопасность полетов в области, говорится в релизе госкорпорации. "Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" оборудовал аэропорт в Кургане новым радиолокатором АОРЛ-1АC, оснащенным современной элементной базой. Он позволяет значительно расширить площадь контролируемого воздушного пространства и увеличить безопасность авиаполетов в регионе", - говорится в сообщении. По сравнению с функционировавшим более 25 лет на курганском аэродроме диспетчерским радиолокатором ДРЛ-7СМ, у АОРЛ-1АC более чем в 2 раза увеличена дальность обнаружения самолетов по первичному каналу и в 3 раза – по вторичному, отмечает "Ростех". Первичный канал определяет местонахождение самолета, вторичный передает дополнительную информацию о воздушном судне: бортовой номер, высоту полета, остаток топлива. Совмещенная антенная система делает новый локатор более надежным в эксплуатации. "Обеспечение безопасности полетов и оснащение аэропортов современным оборудованием – одна из приоритетных задач гражданской авиации. В России с 2018 года действует программа модернизации объектов аэродромной инфраструктуры. В ее рамках наш холдинг "Росэлектроника" оснастил более 40 аэропортов радиолокаторами. Новейшее оборудование, установленное в Кургане, в разы эффективнее локаторов предыдущего поколения. Оно позволяет контролировать воздушные суда на расстоянии до 160 километров по первичному каналу связи и до 400 километров по вторичному", – сказал исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко. Монтажные и пуско-наладочные работы выполнили специалисты Челябинского радиозавода "Полет" (входит в "Росэлектронику") – одного из ключевых российских предприятий по производству аэродромного навигационного оборудования. "Полет" занимается разработкой и серийным производством наземного радиолокационного и радионавигационного оборудования для управления воздушным движением в гражданской авиации и воздушно-космических силах. "На протяжении почти 30 лет диспетчерский радиолокатор ДРЛ-7СМ успешно выполнял задачи по обнаружению и измерению координат воздушных судов в районе аэродрома Кургана. Необходимость оснащения аэродромной базы современным радиолокационным оборудованием назрела в связи с модернизацией инфраструктуры аэропорта. Современный радиолокатор АОРЛ-1АС позволяет увеличить площадь контролируемого воздушного пространства и обеспечить контроль над ним путем создания единой автоматизированной радиолокационной системы", – отметил гендиректор "Полета" Александр Нестеров.
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безопасность, технологии, ростех, российская электроника, курган, россия, александр нестеров
Безопасность, Технологии, Ростех, Российская электроника, Курган, Россия, Александр Нестеров
10:08 11.01.2023
 
"Ростех" оборудовал аэропорт в Кургане новым радиолокатором

"Ростех" оборудовал аэропорт в Кургане новым радиолокатором АОРЛ-1АC

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкСтенд государственной корпорации "Ростех"
Стенд государственной корпорации Ростех - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Стенд государственной корпорации "Ростех". Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. "Ростех" оборудовал аэропорт в Кургане новым радиолокатором, что позволит увеличить безопасность полетов в области, говорится в релизе госкорпорации.
"Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" оборудовал аэропорт в Кургане новым радиолокатором АОРЛ-1АC, оснащенным современной элементной базой. Он позволяет значительно расширить площадь контролируемого воздушного пространства и увеличить безопасность авиаполетов в регионе", - говорится в сообщении.
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По сравнению с функционировавшим более 25 лет на курганском аэродроме диспетчерским радиолокатором ДРЛ-7СМ, у АОРЛ-1АC более чем в 2 раза увеличена дальность обнаружения самолетов по первичному каналу и в 3 раза – по вторичному, отмечает "Ростех". Первичный канал определяет местонахождение самолета, вторичный передает дополнительную информацию о воздушном судне: бортовой номер, высоту полета, остаток топлива. Совмещенная антенная система делает новый локатор более надежным в эксплуатации.
"Обеспечение безопасности полетов и оснащение аэропортов современным оборудованием – одна из приоритетных задач гражданской авиации. В России с 2018 года действует программа модернизации объектов аэродромной инфраструктуры. В ее рамках наш холдинг "Росэлектроника" оснастил более 40 аэропортов радиолокаторами. Новейшее оборудование, установленное в Кургане, в разы эффективнее локаторов предыдущего поколения. Оно позволяет контролировать воздушные суда на расстоянии до 160 километров по первичному каналу связи и до 400 километров по вторичному", – сказал исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко.
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Монтажные и пуско-наладочные работы выполнили специалисты Челябинского радиозавода "Полет" (входит в "Росэлектронику") – одного из ключевых российских предприятий по производству аэродромного навигационного оборудования. "Полет" занимается разработкой и серийным производством наземного радиолокационного и радионавигационного оборудования для управления воздушным движением в гражданской авиации и воздушно-космических силах.
"На протяжении почти 30 лет диспетчерский радиолокатор ДРЛ-7СМ успешно выполнял задачи по обнаружению и измерению координат воздушных судов в районе аэродрома Кургана. Необходимость оснащения аэродромной базы современным радиолокационным оборудованием назрела в связи с модернизацией инфраструктуры аэропорта. Современный радиолокатор АОРЛ-1АС позволяет увеличить площадь контролируемого воздушного пространства и обеспечить контроль над ним путем создания единой автоматизированной радиолокационной системы", – отметил гендиректор "Полета" Александр Нестеров.
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БезопасностьТехнологииРостехРоссийская электроникаКурганРоссияАлександр Нестеров
 
 
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