https://ria.ru/20230111/rostekh-1844045132.html
"Ростех" оборудовал аэропорт в Кургане новым радиолокатором
"Ростех" оборудовал аэропорт в Кургане новым радиолокатором - РИА Новости, 11.01.2023
"Ростех" оборудовал аэропорт в Кургане новым радиолокатором
"Ростех" оборудовал аэропорт в Кургане новым радиолокатором, что позволит увеличить безопасность полетов в области, говорится в релизе госкорпорации. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T10:08
2023-01-11T10:08
2023-01-11T10:08
безопасность
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. "Ростех" оборудовал аэропорт в Кургане новым радиолокатором, что позволит увеличить безопасность полетов в области, говорится в релизе госкорпорации. "Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" оборудовал аэропорт в Кургане новым радиолокатором АОРЛ-1АC, оснащенным современной элементной базой. Он позволяет значительно расширить площадь контролируемого воздушного пространства и увеличить безопасность авиаполетов в регионе", - говорится в сообщении. По сравнению с функционировавшим более 25 лет на курганском аэродроме диспетчерским радиолокатором ДРЛ-7СМ, у АОРЛ-1АC более чем в 2 раза увеличена дальность обнаружения самолетов по первичному каналу и в 3 раза – по вторичному, отмечает "Ростех". Первичный канал определяет местонахождение самолета, вторичный передает дополнительную информацию о воздушном судне: бортовой номер, высоту полета, остаток топлива. Совмещенная антенная система делает новый локатор более надежным в эксплуатации. "Обеспечение безопасности полетов и оснащение аэропортов современным оборудованием – одна из приоритетных задач гражданской авиации. В России с 2018 года действует программа модернизации объектов аэродромной инфраструктуры. В ее рамках наш холдинг "Росэлектроника" оснастил более 40 аэропортов радиолокаторами. Новейшее оборудование, установленное в Кургане, в разы эффективнее локаторов предыдущего поколения. Оно позволяет контролировать воздушные суда на расстоянии до 160 километров по первичному каналу связи и до 400 километров по вторичному", – сказал исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко. Монтажные и пуско-наладочные работы выполнили специалисты Челябинского радиозавода "Полет" (входит в "Росэлектронику") – одного из ключевых российских предприятий по производству аэродромного навигационного оборудования. "Полет" занимается разработкой и серийным производством наземного радиолокационного и радионавигационного оборудования для управления воздушным движением в гражданской авиации и воздушно-космических силах. "На протяжении почти 30 лет диспетчерский радиолокатор ДРЛ-7СМ успешно выполнял задачи по обнаружению и измерению координат воздушных судов в районе аэродрома Кургана. Необходимость оснащения аэродромной базы современным радиолокационным оборудованием назрела в связи с модернизацией инфраструктуры аэропорта. Современный радиолокатор АОРЛ-1АС позволяет увеличить площадь контролируемого воздушного пространства и обеспечить контроль над ним путем создания единой автоматизированной радиолокационной системы", – отметил гендиректор "Полета" Александр Нестеров.
https://ria.ru/20230109/operatory-1843659862.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, технологии, ростех, российская электроника, курган, россия, александр нестеров
Безопасность, Технологии, Ростех, Российская электроника, Курган, Россия, Александр Нестеров
"Ростех" оборудовал аэропорт в Кургане новым радиолокатором
"Ростех" оборудовал аэропорт в Кургане новым радиолокатором АОРЛ-1АC
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости.
"Ростех" оборудовал аэропорт в Кургане новым радиолокатором, что позволит увеличить безопасность полетов в области, говорится в релизе
госкорпорации.
"Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" оборудовал аэропорт в Кургане новым радиолокатором АОРЛ-1АC, оснащенным современной элементной базой. Он позволяет значительно расширить площадь контролируемого воздушного пространства и увеличить безопасность авиаполетов в регионе", - говорится в сообщении.
По сравнению с функционировавшим более 25 лет на курганском аэродроме диспетчерским радиолокатором ДРЛ-7СМ, у АОРЛ-1АC более чем в 2 раза увеличена дальность обнаружения самолетов по первичному каналу и в 3 раза – по вторичному, отмечает "Ростех". Первичный канал определяет местонахождение самолета, вторичный передает дополнительную информацию о воздушном судне: бортовой номер, высоту полета, остаток топлива. Совмещенная антенная система делает новый локатор более надежным в эксплуатации.
"Обеспечение безопасности полетов и оснащение аэропортов современным оборудованием – одна из приоритетных задач гражданской авиации. В России с 2018 года действует программа модернизации объектов аэродромной инфраструктуры. В ее рамках наш холдинг "Росэлектроника" оснастил более 40 аэропортов радиолокаторами. Новейшее оборудование, установленное в Кургане, в разы эффективнее локаторов предыдущего поколения. Оно позволяет контролировать воздушные суда на расстоянии до 160 километров по первичному каналу связи и до 400 километров по вторичному", – сказал исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко.
Монтажные и пуско-наладочные работы выполнили специалисты Челябинского радиозавода "Полет" (входит в "Росэлектронику") – одного из ключевых российских предприятий по производству аэродромного навигационного оборудования. "Полет" занимается разработкой и серийным производством наземного радиолокационного и радионавигационного оборудования для управления воздушным движением в гражданской авиации и воздушно-космических силах.
"На протяжении почти 30 лет диспетчерский радиолокатор ДРЛ-7СМ успешно выполнял задачи по обнаружению и измерению координат воздушных судов в районе аэродрома Кургана. Необходимость оснащения аэродромной базы современным радиолокационным оборудованием назрела в связи с модернизацией инфраструктуры аэропорта. Современный радиолокатор АОРЛ-1АС позволяет увеличить площадь контролируемого воздушного пространства и обеспечить контроль над ним путем создания единой автоматизированной радиолокационной системы", – отметил гендиректор "Полета" Александр Нестеров.