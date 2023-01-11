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Получение репараций от Германии займет несколько лет, заявили в Польше - РИА Новости, 11.01.2023
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Получение репараций от Германии займет несколько лет, заявили в Польше
Получение репараций от Германии займет несколько лет, заявили в Польше - РИА Новости, 11.01.2023
Получение репараций от Германии займет несколько лет, заявили в Польше
Получение Польшей репараций от Германии займет несколько лет, считает заместитель министра иностранных дел республики, уполномоченный правительства по вопросам... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T11:40
2023-01-11T11:40
в мире
германия
польша
юнеско
совет европы
оон
вторая мировая война (1939-1945)
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ВАРШАВА, 11 янв – РИА Новости. Получение Польшей репараций от Германии займет несколько лет, считает заместитель министра иностранных дел республики, уполномоченный правительства по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик. "Мы не получили ни репараций, ни компенсаций нашим гражданам… Я считаю, что получение репараций от Германии - это вопрос нескольких лет", - заявил Мулярчик в эфире радиостанции RMF FM. Ранее власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В начале октября в Германию по линии МИД была направлена соответствующая нота. С просьбой повлиять на Германию и выплатить репарации Польша обратилась к ЮНЕСКО и Совету Европы, ООН, 50 странам, в том числе ЕС и НАТО, Конгрессу США. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации, и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.
https://ria.ru/20230110/reparatsii-1843932350.html
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в мире, германия, польша, юнеско, совет европы, оон, вторая мировая война (1939-1945)
В мире, Германия, Польша, ЮНЕСКО, Совет Европы, ООН, Вторая мировая война (1939-1945)
11:40 11.01.2023
 
Получение репараций от Германии займет несколько лет, заявили в Польше

Замглавы МИД Польши Мулярчик: получение репараций от Германии займет несколько лет

© Flickr / Terra LiberaВаршава, Польша
Варшава, Польша - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© Flickr / Terra Libera
Варшава, Польша. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 11 янв – РИА Новости. Получение Польшей репараций от Германии займет несколько лет, считает заместитель министра иностранных дел республики, уполномоченный правительства по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик.
"Мы не получили ни репараций, ни компенсаций нашим гражданам… Я считаю, что получение репараций от Германии - это вопрос нескольких лет", - заявил Мулярчик в эфире радиостанции RMF FM.
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Ранее власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В начале октября в Германию по линии МИД была направлена соответствующая нота.
С просьбой повлиять на Германию и выплатить репарации Польша обратилась к ЮНЕСКО и Совету Европы, ООН, 50 странам, в том числе ЕС и НАТО, Конгрессу США.
В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации, и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.
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