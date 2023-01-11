https://ria.ru/20230111/razvitie-1844143606.html
Путин поручил отработать детали программы развития новых областей
Путин поручил отработать детали программы развития новых областей - РИА Новости, 11.01.2023
Путин поручил отработать детали программы развития новых областей
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину и регионам максимально согласованно отработать детали программы развития новых территорий. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T15:05
2023-01-11T15:05
2023-01-11T15:22
владимир путин
россия
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину и регионам максимально согласованно отработать детали программы развития новых территорий."Напомню, что правительству поручено уже до конца текущего квартала подготовить специальную программу развития новых субъектов федерации", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ.Он отметил, что "в горизонте 2030 года" новые регионы должны выйти на общероссийский уровень по состоянию инфраструктуры, уровню социальных услуг и многим другим параметрам качества жизни."И прошу правительство, федеральные ведомства, коллег в регионах максимально четко и согласованно отработать все детали такой программы", - добавил глава государства.
https://ria.ru/20230109/obrazovanie-1843647416.html
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владимир путин, россия
15:05 11.01.2023 (обновлено: 15:22 11.01.2023)
Путин поручил отработать детали программы развития новых областей
Путин поручил правительству отработать детали программы развития новых областей
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину и регионам максимально согласованно отработать детали программы развития новых территорий.
"Напомню, что правительству поручено уже до конца текущего квартала подготовить специальную программу развития новых субъектов федерации", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ.
Он отметил, что "в горизонте 2030 года" новые регионы должны выйти на общероссийский уровень по состоянию инфраструктуры, уровню социальных услуг и многим другим параметрам качества жизни.
"И прошу правительство, федеральные ведомства, коллег в регионах максимально четко и согласованно отработать все детали такой программы", - добавил глава государства.