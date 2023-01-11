https://ria.ru/20230111/razvitie-1844143606.html

Путин поручил отработать детали программы развития новых областей

Путин поручил отработать детали программы развития новых областей - РИА Новости, 11.01.2023

Путин поручил отработать детали программы развития новых областей

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину и регионам максимально согласованно отработать детали программы развития новых территорий. РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T15:05

2023-01-11T15:05

2023-01-11T15:22

владимир путин

россия

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину и регионам максимально согласованно отработать детали программы развития новых территорий."Напомню, что правительству поручено уже до конца текущего квартала подготовить специальную программу развития новых субъектов федерации", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ.Он отметил, что "в горизонте 2030 года" новые регионы должны выйти на общероссийский уровень по состоянию инфраструктуры, уровню социальных услуг и многим другим параметрам качества жизни."И прошу правительство, федеральные ведомства, коллег в регионах максимально четко и согласованно отработать все детали такой программы", - добавил глава государства.

https://ria.ru/20230109/obrazovanie-1843647416.html

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владимир путин, россия