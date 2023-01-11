Приморский суд вернул на проверку дело депутата Самсонова
Приморский суд вернул на проверку дело депутата Самсонова, осужденного за педофилию
Депутат Заксобрания Приморья Артем Самсонов. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 11 янв – РИА Новости. Приморский краевой суд вернул в нижестоящую инстанцию уголовное дело приморского депутата Артема Самсонова, осужденного на 13 лет колонии за растление ребенка, для проверки доводов жалобы защиты о нарушениях при вынесении приговора, сообщила РИА Новости пресс-секретарь краевого суда Елена Оленева.
Советский районный суд Владивостока 20 сентября приговорил Самсонова к 13 годам колонии строгого режима. Депутата судили по статье "иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста" ("б" ч. 4 ст. 132 УК РФ). Следствие и суд установили, что в один из дней с 1 июня по 31 июля 2018 года подсудимый, находясь на базе отдыха в районе улицы Лазурная во Владивостоке, при общении с 11-летним сыном своего знакомого "демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении". Оленева сообщала агентству, что в краевой суд поступили две апелляционные жалобы - адвоката и осуждённого. Их суд рассматривал 11 января.
"Уголовное дело направлено в Советский районный суд города Владивостока для проведения служебной проверки по доводам апелляционной жалобы о нарушении тайны совещательной комнаты. После проведения проверки дело с заключением вернётся в судебную коллегию по уголовным делам апелляционной инстанции Приморского краевого суда", - сказала Оленева.
Самсонов вину не признает. Его защита подавала ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления, а также просила СК возбудить дела на свидетелей за дачу заведомо ложных показаний.
20 сентября 2022, 08:52Приморского депутата Самсонова приговорили к 13 годам колонии