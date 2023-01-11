Рейтинг@Mail.ru
Приморский суд вернул на проверку дело депутата Самсонова - РИА Новости, 11.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230111/rassledovanie-1844039060.html
Приморский суд вернул на проверку дело депутата Самсонова
Приморский суд вернул на проверку дело депутата Самсонова - РИА Новости, 11.01.2023
Приморский суд вернул на проверку дело депутата Самсонова
Приморский краевой суд вернул в нижестоящую инстанцию уголовное дело приморского депутата Артема Самсонова, осужденного на 13 лет колонии за растление ребенка,... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T09:34
2023-01-11T09:34
происшествия
артем самсонов (депутат)
владивосток
россия
приморский краевой суд
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/13/1759745112_0:55:2869:1669_1920x0_80_0_0_724da940080e9e895477b9c8bfe0c6fa.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 11 янв – РИА Новости. Приморский краевой суд вернул в нижестоящую инстанцию уголовное дело приморского депутата Артема Самсонова, осужденного на 13 лет колонии за растление ребенка, для проверки доводов жалобы защиты о нарушениях при вынесении приговора, сообщила РИА Новости пресс-секретарь краевого суда Елена Оленева. Советский районный суд Владивостока 20 сентября приговорил Самсонова к 13 годам колонии строгого режима. Депутата судили по статье "иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста" ("б" ч. 4 ст. 132 УК РФ). Следствие и суд установили, что в один из дней с 1 июня по 31 июля 2018 года подсудимый, находясь на базе отдыха в районе улицы Лазурная во Владивостоке, при общении с 11-летним сыном своего знакомого "демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении". Оленева сообщала агентству, что в краевой суд поступили две апелляционные жалобы - адвоката и осуждённого. Их суд рассматривал 11 января. "Уголовное дело направлено в Советский районный суд города Владивостока для проведения служебной проверки по доводам апелляционной жалобы о нарушении тайны совещательной комнаты. После проведения проверки дело с заключением вернётся в судебную коллегию по уголовным делам апелляционной инстанции Приморского краевого суда", - сказала Оленева. Самсонов вину не признает. Его защита подавала ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления, а также просила СК возбудить дела на свидетелей за дачу заведомо ложных показаний.
https://ria.ru/20230109/diskreditatsiya-1843782702.html
https://ria.ru/20220920/prigovor-1818029141.html
владивосток
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/13/1759745112_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_7fec710b307f7c0b45dd3e1a78e14999.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, артем самсонов (депутат), владивосток, россия, приморский краевой суд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Артем Самсонов (депутат), Владивосток, Россия, Приморский краевой суд, Следственный комитет России (СК РФ)
09:34 11.01.2023
 
Приморский суд вернул на проверку дело депутата Самсонова

Приморский суд вернул на проверку дело депутата Самсонова, осужденного за педофилию

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкДепутат Заксобрания Приморья Артем Самсонов
Депутат Заксобрания Приморья Артем Самсонов - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Депутат Заксобрания Приморья Артем Самсонов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 11 янв – РИА Новости. Приморский краевой суд вернул в нижестоящую инстанцию уголовное дело приморского депутата Артема Самсонова, осужденного на 13 лет колонии за растление ребенка, для проверки доводов жалобы защиты о нарушениях при вынесении приговора, сообщила РИА Новости пресс-секретарь краевого суда Елена Оленева.
Советский районный суд Владивостока 20 сентября приговорил Самсонова к 13 годам колонии строгого режима. Депутата судили по статье "иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста" ("б" ч. 4 ст. 132 УК РФ). Следствие и суд установили, что в один из дней с 1 июня по 31 июля 2018 года подсудимый, находясь на базе отдыха в районе улицы Лазурная во Владивостоке, при общении с 11-летним сыном своего знакомого "демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении". Оленева сообщала агентству, что в краевой суд поступили две апелляционные жалобы - адвоката и осуждённого. Их суд рассматривал 11 января.
Эмилия Слабунова - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
9 января, 22:56
В Карелии зарегистрировали дело против депутата ЗС о дискредитации армии
"Уголовное дело направлено в Советский районный суд города Владивостока для проведения служебной проверки по доводам апелляционной жалобы о нарушении тайны совещательной комнаты. После проведения проверки дело с заключением вернётся в судебную коллегию по уголовным делам апелляционной инстанции Приморского краевого суда", - сказала Оленева.
Самсонов вину не признает. Его защита подавала ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления, а также просила СК возбудить дела на свидетелей за дачу заведомо ложных показаний.
Депутат заксобрания Приморья Артем Самсонов - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
20 сентября 2022, 08:52
Приморского депутата Самсонова приговорили к 13 годам колонии
 
ПроисшествияАртем Самсонов (депутат)ВладивостокРоссияПриморский краевой судСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала