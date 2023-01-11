https://ria.ru/20230111/rassledovanie-1844039060.html

Приморский суд вернул на проверку дело депутата Самсонова

Приморский суд вернул на проверку дело депутата Самсонова - РИА Новости, 11.01.2023

Приморский суд вернул на проверку дело депутата Самсонова

Приморский краевой суд вернул в нижестоящую инстанцию уголовное дело приморского депутата Артема Самсонова, осужденного на 13 лет колонии за растление ребенка,... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T09:34

2023-01-11T09:34

2023-01-11T09:34

происшествия

артем самсонов (депутат)

владивосток

россия

приморский краевой суд

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЛАДИВОСТОК, 11 янв – РИА Новости. Приморский краевой суд вернул в нижестоящую инстанцию уголовное дело приморского депутата Артема Самсонова, осужденного на 13 лет колонии за растление ребенка, для проверки доводов жалобы защиты о нарушениях при вынесении приговора, сообщила РИА Новости пресс-секретарь краевого суда Елена Оленева. Советский районный суд Владивостока 20 сентября приговорил Самсонова к 13 годам колонии строгого режима. Депутата судили по статье "иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста" ("б" ч. 4 ст. 132 УК РФ). Следствие и суд установили, что в один из дней с 1 июня по 31 июля 2018 года подсудимый, находясь на базе отдыха в районе улицы Лазурная во Владивостоке, при общении с 11-летним сыном своего знакомого "демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении". Оленева сообщала агентству, что в краевой суд поступили две апелляционные жалобы - адвоката и осуждённого. Их суд рассматривал 11 января. "Уголовное дело направлено в Советский районный суд города Владивостока для проведения служебной проверки по доводам апелляционной жалобы о нарушении тайны совещательной комнаты. После проведения проверки дело с заключением вернётся в судебную коллегию по уголовным делам апелляционной инстанции Приморского краевого суда", - сказала Оленева. Самсонов вину не признает. Его защита подавала ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления, а также просила СК возбудить дела на свидетелей за дачу заведомо ложных показаний.

https://ria.ru/20230109/diskreditatsiya-1843782702.html

https://ria.ru/20220920/prigovor-1818029141.html

владивосток

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, артем самсонов (депутат), владивосток, россия, приморский краевой суд, следственный комитет россии (ск рф)