https://ria.ru/20230111/putin-1844214469.html

Путин обсудил с Раиси вопросы российско-иранской повестки

Путин обсудил с Раиси вопросы российско-иранской повестки - РИА Новости, 11.01.2023

Путин обсудил с Раиси вопросы российско-иранской повестки

Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Ирана Ибрахимом Раиси вопросы российско-иранской повестки дня с акцентом на дальнейшее наращивание... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T18:13

2023-01-11T18:13

2023-01-11T18:23

владимир путин

россия

иран

ибрахим раиси

в мире

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Ирана Ибрахимом Раиси вопросы российско-иранской повестки дня с акцентом на дальнейшее наращивание комплекса двустороннего сотрудничества, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что, в частности, президенты высказались в пользу последовательной реализации взаимовыгодных проектов в энергетической и транспортно-логистической сферах."При обсуждении международной проблематики с обеих сторон дана позитивная оценка налаженной тесной координации в рамках Астанинского процесса, играющего ключевую роль в деле сирийского урегулирования. Выражен настрой на продолжение взаимодействия в целях нормализации ситуации в Сирийской Арабской Республике и восстановления ее территориальной целостности", - говорится в сообщении."Намечено проведение ряда двусторонних контактов на высоком уровне", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20221213/aviatsiya-1838419647.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

владимир путин, россия, иран, ибрахим раиси, в мире