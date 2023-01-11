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Путин обсудил с Раиси вопросы российско-иранской повестки - РИА Новости, 11.01.2023
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Путин обсудил с Раиси вопросы российско-иранской повестки
Путин обсудил с Раиси вопросы российско-иранской повестки - РИА Новости, 11.01.2023
Путин обсудил с Раиси вопросы российско-иранской повестки
Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Ирана Ибрахимом Раиси вопросы российско-иранской повестки дня с акцентом на дальнейшее наращивание... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T18:13
2023-01-11T18:23
владимир путин
россия
иран
ибрахим раиси
в мире
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Ирана Ибрахимом Раиси вопросы российско-иранской повестки дня с акцентом на дальнейшее наращивание комплекса двустороннего сотрудничества, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что, в частности, президенты высказались в пользу последовательной реализации взаимовыгодных проектов в энергетической и транспортно-логистической сферах."При обсуждении международной проблематики с обеих сторон дана позитивная оценка налаженной тесной координации в рамках Астанинского процесса, играющего ключевую роль в деле сирийского урегулирования. Выражен настрой на продолжение взаимодействия в целях нормализации ситуации в Сирийской Арабской Республике и восстановления ее территориальной целостности", - говорится в сообщении."Намечено проведение ряда двусторонних контактов на высоком уровне", - добавляется в сообщении.
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владимир путин, россия, иран, ибрахим раиси, в мире
Владимир Путин, Россия, Иран, Ибрахим Раиси, В мире
18:13 11.01.2023 (обновлено: 18:23 11.01.2023)
 
Путин обсудил с Раиси вопросы российско-иранской повестки

Путин обсудил с президентом Ирана Раиси наращивание комплекса двустороннего сотрудничества

© РИА Новости / POOLПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / POOL
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Ирана Ибрахимом Раиси вопросы российско-иранской повестки дня с акцентом на дальнейшее наращивание комплекса двустороннего сотрудничества, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Исламской Республики Иран Ибрахимом Раиси. Рассмотрены актуальные вопросы российско-иранской повестки дня с акцентом на дальнейшее наращивание всего комплекса двустороннего сотрудничества", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, в частности, президенты высказались в пользу последовательной реализации взаимовыгодных проектов в энергетической и транспортно-логистической сферах.
"При обсуждении международной проблематики с обеих сторон дана позитивная оценка налаженной тесной координации в рамках Астанинского процесса, играющего ключевую роль в деле сирийского урегулирования. Выражен настрой на продолжение взаимодействия в целях нормализации ситуации в Сирийской Арабской Республике и восстановления ее территориальной целостности", - говорится в сообщении.
"Намечено проведение ряда двусторонних контактов на высоком уровне", - добавляется в сообщении.
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