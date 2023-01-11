https://ria.ru/20230111/putin-1844161260.html
Путин призвал добиваться роста реальных доходов населения
Путин призвал добиваться роста реальных доходов населения - РИА Новости, 11.01.2023
Путин призвал добиваться роста реальных доходов населения
Необходимо добиваться роста реальных доходов населения, а тренд снижения инфляции надо учитывать в текущей экономической политике, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T15:48
2023-01-11T15:48
2023-01-11T15:50
экономика
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830359786_0:231:3144:2000_1920x0_80_0_0_6f380f78e4795744ff7e5e125af10355.jpg
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Необходимо добиваться роста реальных доходов населения, а тренд снижения инфляции надо учитывать в текущей экономической политике, заявил президент РФ Владимир Путин."Рост номинальной заработной платы - это хорошо, но это учетная позиция для нас с вами. Нам нужно добиваться ростов реальных доходов населения", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ.Глава государства добавил, что нужно учитывать "тренд снижения инфляции в текущей экономической политике".
https://ria.ru/20220620/reyting-1796631034.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830359786_350:0:3081:2048_1920x0_80_0_0_94100d708035dd9f06473298379049d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, россия
Экономика, Владимир Путин, Россия
15:48 11.01.2023 (обновлено: 15:50 11.01.2023)
Путин призвал добиваться роста реальных доходов населения
Президент Путин призвал добиваться роста реальных доходов населения
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Необходимо добиваться роста реальных доходов населения, а тренд снижения инфляции надо учитывать в текущей экономической политике, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Рост номинальной заработной платы - это хорошо, но это учетная позиция для нас с вами. Нам нужно добиваться ростов реальных доходов населения", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ.
Глава государства добавил, что нужно учитывать "тренд снижения инфляции в текущей экономической политике".