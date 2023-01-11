https://ria.ru/20230111/putin-1844161260.html

Путин призвал добиваться роста реальных доходов населения

Путин призвал добиваться роста реальных доходов населения - РИА Новости, 11.01.2023

Путин призвал добиваться роста реальных доходов населения

Необходимо добиваться роста реальных доходов населения, а тренд снижения инфляции надо учитывать в текущей экономической политике, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T15:48

2023-01-11T15:48

2023-01-11T15:50

экономика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Необходимо добиваться роста реальных доходов населения, а тренд снижения инфляции надо учитывать в текущей экономической политике, заявил президент РФ Владимир Путин."Рост номинальной заработной платы - это хорошо, но это учетная позиция для нас с вами. Нам нужно добиваться ростов реальных доходов населения", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ.Глава государства добавил, что нужно учитывать "тренд снижения инфляции в текущей экономической политике".

https://ria.ru/20220620/reyting-1796631034.html

россия

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, владимир путин, россия