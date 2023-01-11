https://ria.ru/20230111/puteshestviya-1843905746.html

Туристы назвали самые распространенные проблемы при бронировании отелей

Туристы назвали самые распространенные проблемы при бронировании отелей - РИА Новости, 11.01.2023

Туристы назвали самые распространенные проблемы при бронировании отелей

Определены наиболее часто встречающиеся проблемы туристов при бронировании гостиниц онлайн в прошлом году, сообщает Check in. РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T05:59

2023-01-11T05:59

2023-01-11T05:59

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отели

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Определены наиболее часто встречающиеся проблемы туристов при бронировании гостиниц онлайн в прошлом году, сообщает Check in.Специалисты сервиса провели исследование среди тысячи пользователей и учли ответы каждого десятого – тех, кто сталкивался с проблемами.Оказалось, что большинство респондентов (33,7 процента) жаловались на отсутствие обратной связи от объекта размещения.Почти треть (30 процентов) рассказали, что сталкивались с недостоверной информацией в описании комнат или услуг. Столько же отметили, что фотографии на сайте не соответствовали реальному виду отеля. Неверные цены на портале удивили 27 процентов туристов, а 2,2 процента путешественников рассказали, что их и вовсе не заселили в заказанную гостиницу.При этом более половины (56 процентов) опрошенных сказали, что при выборе отеля обращают внимание на отзывы. Самая важная информация для будущих постояльцев касается чистоты номера — этим интересуется 57 процентов гостей. Местоположение отеля относительно достопримечательностей важно для 43 процентов туристов, а доброжелательность персонала — для 30 процентов. Столько же клиентов обращают внимание на качество еды в гостинице и на удобство способов оплаты.

https://ria.ru/20220718/oteli-1802510376.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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