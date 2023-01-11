https://ria.ru/20230111/puteshestviya-1843905746.html
Туристы назвали самые распространенные проблемы при бронировании отелей
Туристы назвали самые распространенные проблемы при бронировании отелей - РИА Новости, 11.01.2023
Туристы назвали самые распространенные проблемы при бронировании отелей
Определены наиболее часто встречающиеся проблемы туристов при бронировании гостиниц онлайн в прошлом году, сообщает Check in. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T05:59
2023-01-11T05:59
2023-01-11T05:59
туризм
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Определены наиболее часто встречающиеся проблемы туристов при бронировании гостиниц онлайн в прошлом году, сообщает Check in.Специалисты сервиса провели исследование среди тысячи пользователей и учли ответы каждого десятого – тех, кто сталкивался с проблемами.Оказалось, что большинство респондентов (33,7 процента) жаловались на отсутствие обратной связи от объекта размещения.Почти треть (30 процентов) рассказали, что сталкивались с недостоверной информацией в описании комнат или услуг. Столько же отметили, что фотографии на сайте не соответствовали реальному виду отеля. Неверные цены на портале удивили 27 процентов туристов, а 2,2 процента путешественников рассказали, что их и вовсе не заселили в заказанную гостиницу.При этом более половины (56 процентов) опрошенных сказали, что при выборе отеля обращают внимание на отзывы. Самая важная информация для будущих постояльцев касается чистоты номера — этим интересуется 57 процентов гостей. Местоположение отеля относительно достопримечательностей важно для 43 процентов туристов, а доброжелательность персонала — для 30 процентов. Столько же клиентов обращают внимание на качество еды в гостинице и на удобство способов оплаты.
https://ria.ru/20220718/oteli-1802510376.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, отели, гостиницы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Отели, Гостиницы
Туристы назвали самые распространенные проблемы при бронировании отелей
Check in: неверные данные об отеле и цене – главная проблема туристов при бронировании
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Определены наиболее часто встречающиеся проблемы туристов при бронировании гостиниц онлайн в прошлом году, сообщает Check in.
Специалисты сервиса провели исследование среди тысячи пользователей и учли ответы каждого десятого – тех, кто сталкивался с проблемами.
Оказалось, что большинство респондентов (33,7 процента) жаловались на отсутствие обратной связи от объекта размещения.
Почти треть (30 процентов) рассказали, что сталкивались с недостоверной информацией в описании комнат или услуг. Столько же отметили, что фотографии на сайте не соответствовали реальному виду отеля.
Неверные цены на портале удивили 27 процентов туристов, а 2,2 процента путешественников рассказали, что их и вовсе не заселили в заказанную гостиницу.
При этом более половины (56 процентов) опрошенных сказали, что при выборе отеля обращают внимание на отзывы. Самая важная информация для будущих постояльцев касается чистоты номера — этим интересуется 57 процентов гостей. Местоположение отеля относительно достопримечательностей важно для 43 процентов туристов, а доброжелательность персонала — для 30 процентов. Столько же клиентов обращают внимание на качество еды в гостинице и на удобство способов оплаты.