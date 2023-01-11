https://ria.ru/20230111/protesty-1844125611.html
Движение Just Stop Oil допустило акции протеста в день коронации Карла III
Движение Just Stop Oil допустило акции протеста в день коронации Карла III - РИА Новости, 11.01.2023
Движение Just Stop Oil допустило акции протеста в день коронации Карла III
Движение экоактивистов Just Stop Oil не исключает проведения акций протеста в день коронации британского короля Карла III в мае. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T14:11
2023-01-11T14:11
2023-01-11T14:11
карл iii
винсент ван гог
лондон
служба безопасности великобритании mi5
bentley continental gt speed
bentley motors
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Движение экоактивистов Just Stop Oil не исключает проведения акций протеста в день коронации британского короля Карла III в мае. Коронация Карла III и его супруги Камиллы запланирована на 6 мая 2023 года. "Это не исключается", - приводит радиостанция LBC ответ представителей движения на вопрос, будет ли оно проводить мероприятия в дни местных выборов и коронации Карла. По словам представителя Just Stop Oil Алекса де Конинга, 2022 год был успешным для движения, поэтому они планируют больше акций в 2023 году. В прошлом году британские экоактивисты движения Just Stop Oil обливали краской здания МВД, MI5, Банка Англии, а также фасад бутика швейцарских часов класса люкс Rolex и здания автосалонов люксовых автомобилей Bentley, Bugatti, Ferrari, штаб-квартиру лоббистских групп в Лондоне, бросали шоколадный торт в лицо восковой фигуры короля Карла III в музее мадам Тюссо и выливали томатный суп на картину Винсента Ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее в Лондоне. В июле 2022 года экоактивисты приклеили свои руки к раме одной из самых известных и наиболее популярных английских картин "Телега для сена", написанной Джоном Констеблом. Перед этим они накрыли ее измененным изображением, на котором показано, как увеличение добычи нефти уничтожит сельскую местность. В оригинальной версии на картине запечатлена мельница на реке, в то время как в измененной версии на месте реки изображена дорога, в небе летают самолеты, и вдалеке виден дым от труб.
https://ria.ru/20230109/aktivisty-1843613965.html
https://ria.ru/20230102/stolknvoeniya-1842874413.html
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карл iii, винсент ван гог, лондон, служба безопасности великобритании mi5 , bentley continental gt speed, bentley motors
Карл III, Винсент Ван Гог, Лондон, Служба безопасности Великобритании MI5 , Bentley Continental GT Speed, Bentley Motors
Движение Just Stop Oil допустило акции протеста в день коронации Карла III
Экоактивисты Just Stop Oil не исключили акций протеста в день коронации Карла III в мае