https://ria.ru/20230111/protesty-1844125611.html

Движение Just Stop Oil допустило акции протеста в день коронации Карла III

Движение Just Stop Oil допустило акции протеста в день коронации Карла III - РИА Новости, 11.01.2023

Движение Just Stop Oil допустило акции протеста в день коронации Карла III

Движение экоактивистов Just Stop Oil не исключает проведения акций протеста в день коронации британского короля Карла III в мае. РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T14:11

2023-01-11T14:11

2023-01-11T14:11

карл iii

винсент ван гог

лондон

служба безопасности великобритании mi5

bentley continental gt speed

bentley motors

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815575117_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_07263e4ac4f1de7221b785d9d5d34ec1.jpg

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Движение экоактивистов Just Stop Oil не исключает проведения акций протеста в день коронации британского короля Карла III в мае. Коронация Карла III и его супруги Камиллы запланирована на 6 мая 2023 года. "Это не исключается", - приводит радиостанция LBC ответ представителей движения на вопрос, будет ли оно проводить мероприятия в дни местных выборов и коронации Карла. По словам представителя Just Stop Oil Алекса де Конинга, 2022 год был успешным для движения, поэтому они планируют больше акций в 2023 году. В прошлом году британские экоактивисты движения Just Stop Oil обливали краской здания МВД, MI5, Банка Англии, а также фасад бутика швейцарских часов класса люкс Rolex и здания автосалонов люксовых автомобилей Bentley, Bugatti, Ferrari, штаб-квартиру лоббистских групп в Лондоне, бросали шоколадный торт в лицо восковой фигуры короля Карла III в музее мадам Тюссо и выливали томатный суп на картину Винсента Ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее в Лондоне. В июле 2022 года экоактивисты приклеили свои руки к раме одной из самых известных и наиболее популярных английских картин "Телега для сена", написанной Джоном Констеблом. Перед этим они накрыли ее измененным изображением, на котором показано, как увеличение добычи нефти уничтожит сельскую местность. В оригинальной версии на картине запечатлена мельница на реке, в то время как в измененной версии на месте реки изображена дорога, в небе летают самолеты, и вдалеке виден дым от труб.

https://ria.ru/20230109/aktivisty-1843613965.html

https://ria.ru/20230102/stolknvoeniya-1842874413.html

лондон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

карл iii, винсент ван гог, лондон, служба безопасности великобритании mi5 , bentley continental gt speed, bentley motors