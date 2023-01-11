Рейтинг@Mail.ru
Комиссия Госсовета сформирует предложения по развитию промышленности - РИА Новости, 11.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тульская область
Тульская область
https://ria.ru/20230111/promyshlennost-1844115946.html
Комиссия Госсовета сформирует предложения по развитию промышленности
Комиссия Госсовета сформирует предложения по развитию промышленности - РИА Новости, 11.01.2023
Комиссия Госсовета сформирует предложения по развитию промышленности
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению "Промышленность" поручил в течение двух недель сформировать ключевые РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T13:43
2023-01-11T13:43
тульская область
тульская область
алексей дюмин
экономика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844115234_0:111:1800:1124_1920x0_80_0_0_0b563f388163c357beadabbf314cea2e.jpg
ТУЛА, 11 янв – РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению "Промышленность" поручил в течение двух недель сформировать ключевые предложения по развитию промышленности за счёт активной инвестиционной политики и эффективной господдержки, сообщил РИА Новости представитель правительства Тульской области.По его словам, в среду вопрос развития промышленности в условиях "беспрецедентной санкционной агрессии недружественных стран и дефицита технологических решений" обсуждался на заседании комиссии Государственного Совета РФ по направлению "Промышленность", которую возглавляет тульский губернатор Алексей Дюмин."Основная задача, поставленная президентом, – предоставить стратегические предложения, которые позволят уже в этом году обеспечить опережающий рост обрабатывающей промышленности за счёт активной инвестиционной политики и эффективной господдержки. При этом речь идёт не только о выводе на рынок новых замещающих товаров, но и о достижении лидерства в критически важных для страны сферах", – процитировали в пресс-службе Дюмина.По словам собеседника агентства, члены комиссии обсудили проект доклада к заседанию Государственного Совета. Он затрагивает ключевые аспекты развития промышленности и содержит системные решения по промышленному развитию страны на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Помимо задач, связанных с оборонно-промышленным комплексом, будет уделено внимание и развитию гражданской промышленности в нынешней ситуации. В подготовке доклада участвовали представители администрации президента, регионов, бизнес-объединений.
https://ria.ru/20221215/investitsii-1838925144.html
тульская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844115234_94:0:1694:1200_1920x0_80_0_0_dd162987455e0d1ea14dc33817a25301.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тульская область, алексей дюмин, экономика, россия
Тульская область, Тульская область, Алексей Дюмин, Экономика, Россия
13:43 11.01.2023
 

Комиссия Госсовета сформирует предложения по развитию промышленности

© Фото пресс-службы правительства Тульской областиГубернатор Тульской области Алексей Дюмин на заседании комиссии Госсовета РФ
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин на заседании комиссии Госсовета РФ
© Фото пресс-службы правительства Тульской области
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин на заседании комиссии Госсовета РФ
Читать ria.ru в
ТУЛА, 11 янв – РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению "Промышленность" поручил в течение двух недель сформировать ключевые предложения по развитию промышленности за счёт активной инвестиционной политики и эффективной господдержки, сообщил РИА Новости представитель правительства Тульской области.
По его словам, в среду вопрос развития промышленности в условиях "беспрецедентной санкционной агрессии недружественных стран и дефицита технологических решений" обсуждался на заседании комиссии Государственного Совета РФ по направлению "Промышленность", которую возглавляет тульский губернатор Алексей Дюмин.
"Основная задача, поставленная президентом, – предоставить стратегические предложения, которые позволят уже в этом году обеспечить опережающий рост обрабатывающей промышленности за счёт активной инвестиционной политики и эффективной господдержки. При этом речь идёт не только о выводе на рынок новых замещающих товаров, но и о достижении лидерства в критически важных для страны сферах", – процитировали в пресс-службе Дюмина.
По словам собеседника агентства, члены комиссии обсудили проект доклада к заседанию Государственного Совета. Он затрагивает ключевые аспекты развития промышленности и содержит системные решения по промышленному развитию страны на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Помимо задач, связанных с оборонно-промышленным комплексом, будет уделено внимание и развитию гражданской промышленности в нынешней ситуации. В подготовке доклада участвовали представители администрации президента, регионов, бизнес-объединений.
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
15 декабря 2022, 15:53Тульская область
Тульская область вошла в число регионов с высокой инвестпривлекательностью
 
Тульская областьТульская областьАлексей ДюминЭкономикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала