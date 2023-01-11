https://ria.ru/20230111/promyshlennost-1844115946.html
Комиссия Госсовета сформирует предложения по развитию промышленности
Комиссия Госсовета сформирует предложения по развитию промышленности - РИА Новости, 11.01.2023
Комиссия Госсовета сформирует предложения по развитию промышленности
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению "Промышленность" поручил в течение двух недель сформировать ключевые РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T13:43
2023-01-11T13:43
2023-01-11T13:43
тульская область
тульская область
алексей дюмин
экономика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844115234_0:111:1800:1124_1920x0_80_0_0_0b563f388163c357beadabbf314cea2e.jpg
ТУЛА, 11 янв – РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению "Промышленность" поручил в течение двух недель сформировать ключевые предложения по развитию промышленности за счёт активной инвестиционной политики и эффективной господдержки, сообщил РИА Новости представитель правительства Тульской области.По его словам, в среду вопрос развития промышленности в условиях "беспрецедентной санкционной агрессии недружественных стран и дефицита технологических решений" обсуждался на заседании комиссии Государственного Совета РФ по направлению "Промышленность", которую возглавляет тульский губернатор Алексей Дюмин."Основная задача, поставленная президентом, – предоставить стратегические предложения, которые позволят уже в этом году обеспечить опережающий рост обрабатывающей промышленности за счёт активной инвестиционной политики и эффективной господдержки. При этом речь идёт не только о выводе на рынок новых замещающих товаров, но и о достижении лидерства в критически важных для страны сферах", – процитировали в пресс-службе Дюмина.По словам собеседника агентства, члены комиссии обсудили проект доклада к заседанию Государственного Совета. Он затрагивает ключевые аспекты развития промышленности и содержит системные решения по промышленному развитию страны на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Помимо задач, связанных с оборонно-промышленным комплексом, будет уделено внимание и развитию гражданской промышленности в нынешней ситуации. В подготовке доклада участвовали представители администрации президента, регионов, бизнес-объединений.
https://ria.ru/20221215/investitsii-1838925144.html
тульская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844115234_94:0:1694:1200_1920x0_80_0_0_dd162987455e0d1ea14dc33817a25301.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тульская область, алексей дюмин, экономика, россия
Тульская область, Тульская область, Алексей Дюмин, Экономика, Россия
ТУЛА, 11 янв – РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению "Промышленность" поручил в течение двух недель сформировать ключевые предложения по развитию промышленности за счёт активной инвестиционной политики и эффективной господдержки, сообщил РИА Новости представитель правительства Тульской области.
По его словам, в среду вопрос развития промышленности в условиях "беспрецедентной санкционной агрессии недружественных стран и дефицита технологических решений" обсуждался на заседании комиссии Государственного Совета РФ по направлению "Промышленность", которую возглавляет тульский губернатор Алексей Дюмин.
"Основная задача, поставленная президентом, – предоставить стратегические предложения, которые позволят уже в этом году обеспечить опережающий рост обрабатывающей промышленности за счёт активной инвестиционной политики и эффективной господдержки. При этом речь идёт не только о выводе на рынок новых замещающих товаров, но и о достижении лидерства в критически важных для страны сферах", – процитировали в пресс-службе Дюмина
.
По словам собеседника агентства, члены комиссии обсудили проект доклада к заседанию Государственного Совета. Он затрагивает ключевые аспекты развития промышленности и содержит системные решения по промышленному развитию страны на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Помимо задач, связанных с оборонно-промышленным комплексом, будет уделено внимание и развитию гражданской промышленности в нынешней ситуации. В подготовке доклада участвовали представители администрации президента, регионов, бизнес-объединений.