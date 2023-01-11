https://ria.ru/20230111/promyshlennost-1844115946.html

Комиссия Госсовета сформирует предложения по развитию промышленности

Комиссия Госсовета сформирует предложения по развитию промышленности - РИА Новости, 11.01.2023

Комиссия Госсовета сформирует предложения по развитию промышленности

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению "Промышленность" поручил в течение двух недель сформировать ключевые РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T13:43

2023-01-11T13:43

2023-01-11T13:43

тульская область

тульская область

алексей дюмин

экономика

россия

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ТУЛА, 11 янв – РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению "Промышленность" поручил в течение двух недель сформировать ключевые предложения по развитию промышленности за счёт активной инвестиционной политики и эффективной господдержки, сообщил РИА Новости представитель правительства Тульской области.По его словам, в среду вопрос развития промышленности в условиях "беспрецедентной санкционной агрессии недружественных стран и дефицита технологических решений" обсуждался на заседании комиссии Государственного Совета РФ по направлению "Промышленность", которую возглавляет тульский губернатор Алексей Дюмин."Основная задача, поставленная президентом, – предоставить стратегические предложения, которые позволят уже в этом году обеспечить опережающий рост обрабатывающей промышленности за счёт активной инвестиционной политики и эффективной господдержки. При этом речь идёт не только о выводе на рынок новых замещающих товаров, но и о достижении лидерства в критически важных для страны сферах", – процитировали в пресс-службе Дюмина.По словам собеседника агентства, члены комиссии обсудили проект доклада к заседанию Государственного Совета. Он затрагивает ключевые аспекты развития промышленности и содержит системные решения по промышленному развитию страны на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Помимо задач, связанных с оборонно-промышленным комплексом, будет уделено внимание и развитию гражданской промышленности в нынешней ситуации. В подготовке доклада участвовали представители администрации президента, регионов, бизнес-объединений.

https://ria.ru/20221215/investitsii-1838925144.html

тульская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тульская область, алексей дюмин, экономика, россия