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Мишустин собрал команду людей, заинтересованных в работе, заявил Путин - РИА Новости, 11.01.2023
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Мишустин собрал команду людей, заинтересованных в работе, заявил Путин
Мишустин собрал команду людей, заинтересованных в работе, заявил Путин - РИА Новости, 11.01.2023
Мишустин собрал команду людей, заинтересованных в работе, заявил Путин
Премьер-министру России Михаилу Мишустину удалось собрать команду людей, заинтересованных в работе, и выстроить все технологически, это приносит свои... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T16:28
2023-01-11T16:28
михаил мишустин
владимир путин
россия
политика
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Премьер-министру России Михаилу Мишустину удалось собрать команду людей, заинтересованных в работе, и выстроить все технологически, это приносит свои результаты, сообщил президент РФ Владимир Путин. "Михаилу Владимировичу удалось собрать эффективную, современную команду заинтересованных людей – заинтересованных в результатах работы, (удалось) технологически хорошо выстроить всю эту деятельность, и это приносит, конечно, соответствующие результаты", - сказал он на совещании с кабмином.
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михаил мишустин, владимир путин, россия, политика
Михаил Мишустин, Владимир Путин, Россия, Политика
16:28 11.01.2023
 
Мишустин собрал команду людей, заинтересованных в работе, заявил Путин

Путин отметил, что Мишустин собрал эффективную команду заинтересованных в работе людей

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в медиабанкПремьер-министр РФ Михаил Мишустин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Премьер-министру России Михаилу Мишустину удалось собрать команду людей, заинтересованных в работе, и выстроить все технологически, это приносит свои результаты, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Михаилу Владимировичу удалось собрать эффективную, современную команду заинтересованных людей – заинтересованных в результатах работы, (удалось) технологически хорошо выстроить всю эту деятельность, и это приносит, конечно, соответствующие результаты", - сказал он на совещании с кабмином.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
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Мишустин отметил профессиональную закалку правительства
 
Михаил МишустинВладимир ПутинРоссияПолитика
 
 
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