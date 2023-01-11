https://ria.ru/20230111/pravitelstvo-1844171534.html
Мишустин собрал команду людей, заинтересованных в работе, заявил Путин
Мишустин собрал команду людей, заинтересованных в работе, заявил Путин - РИА Новости, 11.01.2023
Мишустин собрал команду людей, заинтересованных в работе, заявил Путин
Премьер-министру России Михаилу Мишустину удалось собрать команду людей, заинтересованных в работе, и выстроить все технологически, это приносит свои... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T16:28
2023-01-11T16:28
2023-01-11T16:28
михаил мишустин
владимир путин
россия
политика
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Премьер-министру России Михаилу Мишустину удалось собрать команду людей, заинтересованных в работе, и выстроить все технологически, это приносит свои результаты, сообщил президент РФ Владимир Путин. "Михаилу Владимировичу удалось собрать эффективную, современную команду заинтересованных людей – заинтересованных в результатах работы, (удалось) технологически хорошо выстроить всю эту деятельность, и это приносит, конечно, соответствующие результаты", - сказал он на совещании с кабмином.
https://ria.ru/20220908/pravitelstvo-1815354927.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, владимир путин, россия, политика
Михаил Мишустин, Владимир Путин, Россия, Политика
Мишустин собрал команду людей, заинтересованных в работе, заявил Путин
Путин отметил, что Мишустин собрал эффективную команду заинтересованных в работе людей