https://ria.ru/20230111/pozhar-1844250055.html

Под Чикаго загорелся химзавод

Под Чикаго загорелся химзавод - РИА Новости, 11.01.2023

Под Чикаго загорелся химзавод

Крупный пожар произошел в среду на химическом заводе в округе Ла-Салл (штат Иллинойс) неподалеку от Чикаго, передает телеканал NBC Chicago со ссылкой на местных РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T20:39

2023-01-11T20:39

2023-01-11T20:39

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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Крупный пожар произошел в среду на химическом заводе в округе Ла-Салл (штат Иллинойс) неподалеку от Чикаго, передает телеканал NBC Chicago со ссылкой на местных правоохранителей. Согласно этим данным, "взрыв", предположительно, произошел около 9 утра по местному времени в грузовом контейнере в непосредственной близости от предприятия. На месте работает аварийная бригада, окрестным жителям предписали оставаться в укрытиях из соображений безопасности. Как указывает телеканал, завод принадлежит компании Carus, которая производит и продает химические вещества и продукты для очистки воды, почвы и воздуха. Местная администрация заверяет, что после аварии всех сотрудников удалось безопасно эвакуировать, пострадавших в результате происшествия нет.

https://ria.ru/20221107/pozhar-1829784880.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, чикаго, иллинойс, сша