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Под Чикаго загорелся химзавод - РИА Новости, 11.01.2023
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Под Чикаго загорелся химзавод
Под Чикаго загорелся химзавод - РИА Новости, 11.01.2023
Под Чикаго загорелся химзавод
Крупный пожар произошел в среду на химическом заводе в округе Ла-Салл (штат Иллинойс) неподалеку от Чикаго, передает телеканал NBC Chicago со ссылкой на местных РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T20:39
2023-01-11T20:39
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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Крупный пожар произошел в среду на химическом заводе в округе Ла-Салл (штат Иллинойс) неподалеку от Чикаго, передает телеканал NBC Chicago со ссылкой на местных правоохранителей. Согласно этим данным, "взрыв", предположительно, произошел около 9 утра по местному времени в грузовом контейнере в непосредственной близости от предприятия. На месте работает аварийная бригада, окрестным жителям предписали оставаться в укрытиях из соображений безопасности. Как указывает телеканал, завод принадлежит компании Carus, которая производит и продает химические вещества и продукты для очистки воды, почвы и воздуха. Местная администрация заверяет, что после аварии всех сотрудников удалось безопасно эвакуировать, пострадавших в результате происшествия нет.
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в мире, чикаго, иллинойс, сша
В мире, Чикаго, Иллинойс, США
20:39 11.01.2023
 
Под Чикаго загорелся химзавод

NBC Chicago: пожар вспыхнул на химзаводе в округе Ла-Салл под Чикаго, пострадавших нет

© AP Photo / Julio CortezАмериканские пожарные тушат пожар
Американские пожарные тушат пожар - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© AP Photo / Julio Cortez
Американские пожарные тушат пожар. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Крупный пожар произошел в среду на химическом заводе в округе Ла-Салл (штат Иллинойс) неподалеку от Чикаго, передает телеканал NBC Chicago со ссылкой на местных правоохранителей.
Согласно этим данным, "взрыв", предположительно, произошел около 9 утра по местному времени в грузовом контейнере в непосредственной близости от предприятия. На месте работает аварийная бригада, окрестным жителям предписали оставаться в укрытиях из соображений безопасности.
Как указывает телеканал, завод принадлежит компании Carus, которая производит и продает химические вещества и продукты для очистки воды, почвы и воздуха. Местная администрация заверяет, что после аварии всех сотрудников удалось безопасно эвакуировать, пострадавших в результате происшествия нет.
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