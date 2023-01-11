https://ria.ru/20230111/pozhar-1844242872.html
Число жертв пожара в жилом доме в Самаре возросло до двух человек
Число жертв пожара в жилом доме в Самаре возросло до двух человек - РИА Новости, 11.01.2023
Число жертв пожара в жилом доме в Самаре возросло до двух человек
Тело погибшей женщины обнаружили в среду во время тушения пожара в жилом доме в историческом центре Самары, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС по... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T19:41
2023-01-11T19:41
2023-01-11T19:41
самара
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_bcf3234541ef11af4585c59864fef3d8.jpg
САМАРА, 11 янв - РИА Новости. Тело погибшей женщины обнаружили в среду во время тушения пожара в жилом доме в историческом центре Самары, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС по региону. Ранее СУ СК по региону сообщил, что в результате пожара погиб четырехлетний ребенок. Следователи возбудили уголовное дело. "В 18.36 (17.36 мск) на месте пожара обнаружена погибшая женщина 1964 года рождения", - сказал представитель ведомства. Многоквартирный жилой дом на улице Некрасовской в Самаре загорелся утром в среду. Прибывшие на место подразделения установили, что горит лестничная клетка с первого по второй этаж и три квартиры в трехэтажном жилом доме 1917 года постройки. В 14.48 (13.48 мск) пожар локализовали на площади 800 квадратных метров. До прибытия пожарных дом самостоятельно покинули 17 человек, еще пятерых эвакуировали спасатели. Им предоставят жилье в маневренном фонде.
https://ria.ru/20230111/pozhar-1844232034.html
https://ria.ru/20230111/pozhar-1844149721.html
самара
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_81:0:2810:2047_1920x0_80_0_0_6425ca183ecdd5edb29918f2c151334c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самара, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия
Самара, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
Число жертв пожара в жилом доме в Самаре возросло до двух человек
МЧС: число жертв пожара в жилом доме в историческом центре Самары возросло до двух человек
САМАРА, 11 янв - РИА Новости. Тело погибшей женщины обнаружили в среду во время тушения пожара в жилом доме в историческом центре Самары, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС по региону.
Ранее СУ СК
по региону сообщил, что в результате пожара погиб четырехлетний ребенок. Следователи возбудили уголовное дело.
"В 18.36 (17.36 мск) на месте пожара обнаружена погибшая женщина 1964 года рождения", - сказал представитель ведомства.
Многоквартирный жилой дом на улице Некрасовской в Самаре загорелся утром в среду. Прибывшие на место подразделения установили, что горит лестничная клетка с первого по второй этаж и три квартиры в трехэтажном жилом доме 1917 года постройки. В 14.48 (13.48 мск) пожар локализовали на площади 800 квадратных метров.
До прибытия пожарных дом самостоятельно покинули 17 человек, еще пятерых эвакуировали спасатели. Им предоставят жилье в маневренном фонде.