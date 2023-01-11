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Число жертв пожара в жилом доме в Самаре возросло до двух человек - РИА Новости, 11.01.2023
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Число жертв пожара в жилом доме в Самаре возросло до двух человек
Число жертв пожара в жилом доме в Самаре возросло до двух человек - РИА Новости, 11.01.2023
Число жертв пожара в жилом доме в Самаре возросло до двух человек
Тело погибшей женщины обнаружили в среду во время тушения пожара в жилом доме в историческом центре Самары, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС по... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T19:41
2023-01-11T19:41
самара
происшествия
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САМАРА, 11 янв - РИА Новости. Тело погибшей женщины обнаружили в среду во время тушения пожара в жилом доме в историческом центре Самары, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС по региону. Ранее СУ СК по региону сообщил, что в результате пожара погиб четырехлетний ребенок. Следователи возбудили уголовное дело. "В 18.36 (17.36 мск) на месте пожара обнаружена погибшая женщина 1964 года рождения", - сказал представитель ведомства. Многоквартирный жилой дом на улице Некрасовской в Самаре загорелся утром в среду. Прибывшие на место подразделения установили, что горит лестничная клетка с первого по второй этаж и три квартиры в трехэтажном жилом доме 1917 года постройки. В 14.48 (13.48 мск) пожар локализовали на площади 800 квадратных метров. До прибытия пожарных дом самостоятельно покинули 17 человек, еще пятерых эвакуировали спасатели. Им предоставят жилье в маневренном фонде.
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самара, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия
Самара, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
19:41 11.01.2023
 
Число жертв пожара в жилом доме в Самаре возросло до двух человек

МЧС: число жертв пожара в жилом доме в историческом центре Самары возросло до двух человек

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 11 янв - РИА Новости. Тело погибшей женщины обнаружили в среду во время тушения пожара в жилом доме в историческом центре Самары, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС по региону.
Ранее СУ СК по региону сообщил, что в результате пожара погиб четырехлетний ребенок. Следователи возбудили уголовное дело.
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
Вчера, 18:57
На Урале при пожаре в частном доме погибли трое детей
"В 18.36 (17.36 мск) на месте пожара обнаружена погибшая женщина 1964 года рождения", - сказал представитель ведомства.
Многоквартирный жилой дом на улице Некрасовской в Самаре загорелся утром в среду. Прибывшие на место подразделения установили, что горит лестничная клетка с первого по второй этаж и три квартиры в трехэтажном жилом доме 1917 года постройки. В 14.48 (13.48 мск) пожар локализовали на площади 800 квадратных метров.
До прибытия пожарных дом самостоятельно покинули 17 человек, еще пятерых эвакуировали спасатели. Им предоставят жилье в маневренном фонде.
Сотрудники противопожарной службы МЧС России во время ликвидации пожара - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
Вчера, 15:16
В Саратове загорелся гараж автобусного парка
 
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