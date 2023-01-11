https://ria.ru/20230111/pozhar-1844242872.html

Число жертв пожара в жилом доме в Самаре возросло до двух человек

Число жертв пожара в жилом доме в Самаре возросло до двух человек - РИА Новости, 11.01.2023

Число жертв пожара в жилом доме в Самаре возросло до двух человек

Тело погибшей женщины обнаружили в среду во время тушения пожара в жилом доме в историческом центре Самары, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС по... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T19:41

2023-01-11T19:41

2023-01-11T19:41

самара

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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САМАРА, 11 янв - РИА Новости. Тело погибшей женщины обнаружили в среду во время тушения пожара в жилом доме в историческом центре Самары, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС по региону. Ранее СУ СК по региону сообщил, что в результате пожара погиб четырехлетний ребенок. Следователи возбудили уголовное дело. "В 18.36 (17.36 мск) на месте пожара обнаружена погибшая женщина 1964 года рождения", - сказал представитель ведомства. Многоквартирный жилой дом на улице Некрасовской в Самаре загорелся утром в среду. Прибывшие на место подразделения установили, что горит лестничная клетка с первого по второй этаж и три квартиры в трехэтажном жилом доме 1917 года постройки. В 14.48 (13.48 мск) пожар локализовали на площади 800 квадратных метров. До прибытия пожарных дом самостоятельно покинули 17 человек, еще пятерых эвакуировали спасатели. Им предоставят жилье в маневренном фонде.

https://ria.ru/20230111/pozhar-1844232034.html

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самара

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

самара, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия