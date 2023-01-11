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На Урале при пожаре в частном доме погибли трое детей
На Урале при пожаре в частном доме погибли трое детей - РИА Новости, 11.01.2023
На Урале при пожаре в частном доме погибли трое детей
Трое детей погибли при пожаре в частном доме в городе Камышлове Свердловской области, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T18:57
2023-01-11T18:57
2023-01-11T18:57
происшествия
камышлов
свердловская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 янв - РИА Новости. Трое детей погибли при пожаре в частном доме в городе Камышлове Свердловской области, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. По информации ведомства, в среду в 18.33 по местному времени (16.33 мск) в экстренную службу поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Высокой в Камышлове. Прибывшие к месту вызова спасатели установили, что на 48 "квадратах" открытым пламенем горит жилой дом. В 19.08 (17.08 мск) пожар был ликвидирован. "Во время тушения пожара огнеборцами были обнаружены трое погибших несовершеннолетних", – отметили в пресс-службе. Как уточнили в МЧС, на данный момент проводится проливка и разбор сгоревших конструкций, на месте работают 14 человек личного состава, 4 единицы техники. Причину трагедии предстоит установить пожарным, дознавателям и следственным органам, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20230111/sobaki-1844196990.html
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происшествия, камышлов, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Камышлов, Свердловская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
На Урале при пожаре в частном доме погибли трое детей
В Камышлове Свердловской области трое детей погибли при пожаре в частном доме