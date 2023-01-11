https://ria.ru/20230111/pozhar-1844149721.html

В Саратове загорелся гараж автобусного парка

В Саратове загорелся гараж автобусного парка - РИА Новости, 11.01.2023

В Саратове загорелся гараж автобусного парка

Гараж автобусного парка горел в Саратове, из здания были эвакуированы 12 человек, никто не пострадал, сообщили в региональном главке МЧС. РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T15:16

2023-01-11T15:16

2023-01-11T18:43

происшествия

саратов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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САРАТОВ, 11 янв - РИА Новости. Гараж автобусного парка горел в Саратове, из здания были эвакуированы 12 человек, никто не пострадал, сообщили в региональном главке МЧС.Сообщение о пожаре по адресу: улица Васильковая, 1А, поступило в МЧС в 14.55 (13.55 мск) в среду."Поступило сообщение о загорании в малярном цехе на территории автобусного парка. Здание одноэтажное, кирпичное. Пожарные подразделения выехали автоматом по рангу пожара №2. С места эвакуированы 12 человек, пострадавших нет. В 15.21 (14.21 мск) - локализация пожара на площади 30 квадратных метров, вызову №2 - отбой. В 15.35 (14.35 мск) - ликвидация пожара", - сказала журналистам начальник пресс-службы главка МЧС Наталия Куличенкова.Она отметила, что, по уточненной информации, пожар произошел в гараже для обогрева автобусов, где ранее находился малярный цех.Причины возгорания выясняются, добавила она.

https://ria.ru/20230111/pozhar-1844059088.html

https://ria.ru/20230111/samara-1844050364.html

саратов

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, саратов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия