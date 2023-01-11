https://ria.ru/20230111/pozhar-1844081243.html
Спасатели нашли тело четвертой жертвы пожара в жилом доме в Уфе
Спасатели нашли тело четвертой жертвы пожара в жилом доме в Уфе - РИА Новости, 11.01.2023
Спасатели нашли тело четвертой жертвы пожара в жилом доме в Уфе
Спасатели на третий день разбора конструкций сгоревшего трехэтажного дома в Уфе нашли фрагменты тела четвертой жертвы, его личность устанавливается, сообщили в... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T12:01
2023-01-11T12:01
2023-01-11T12:01
происшествия
уфа
россия
республика башкортостан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/09/1843625591_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_add1f85efe47a1a4ba3aaaa641a49a26.jpg
УФА, 11 янв – РИА Новости. Спасатели на третий день разбора конструкций сгоревшего трехэтажного дома в Уфе нашли фрагменты тела четвертой жертвы, его личность устанавливается, сообщили в ГУМЧС по Башкирии. В воскресенье вечером мэр Уфы Ратмир Мавлиев сообщил, что 25 жильцов горящего трехэтажного деревянного дома на улице Сазонова остались на улице в мороз. Им предоставят временное жилье. Спасатели сообщили об одной пострадавшей: женщина получила травму при самостоятельной эвакуации, она была доставлена в больницу. Утром в понедельник спасатели во время разбора конструкций нашли фрагменты двух обгоревших тел. Спустя сутки – тело третьего погибшего. "В ходе разбора места пожара по улице Егора Сазонова в г. Уфа обнаружен 4-й погибший, личность устанавливается", - говорится в сообщении ГУМЧС. В ведомстве проинформировали, что в среду объявлена полная ликвидация пожара, аварийно-спасательные работы завершены.
https://ria.ru/20230111/pozhar-1844077774.html
https://ria.ru/20230111/pozhar-1844059088.html
уфа
россия
республика башкортостан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/09/1843625591_189:11:1062:666_1920x0_80_0_0_2f039703f17dcabadd0722a091262806.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, уфа, россия, республика башкортостан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Уфа, Россия, Республика Башкортостан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Спасатели нашли тело четвертой жертвы пожара в жилом доме в Уфе
Спасатели нашли фрагменты тела четвертой жертвы пожара в трехэтажном жилом доме в Уфе