https://ria.ru/20230111/pozhar-1844081243.html

Спасатели нашли тело четвертой жертвы пожара в жилом доме в Уфе

Спасатели нашли тело четвертой жертвы пожара в жилом доме в Уфе - РИА Новости, 11.01.2023

Спасатели нашли тело четвертой жертвы пожара в жилом доме в Уфе

Спасатели на третий день разбора конструкций сгоревшего трехэтажного дома в Уфе нашли фрагменты тела четвертой жертвы, его личность устанавливается, сообщили в... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T12:01

2023-01-11T12:01

2023-01-11T12:01

происшествия

уфа

россия

республика башкортостан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УФА, 11 янв – РИА Новости. Спасатели на третий день разбора конструкций сгоревшего трехэтажного дома в Уфе нашли фрагменты тела четвертой жертвы, его личность устанавливается, сообщили в ГУМЧС по Башкирии. В воскресенье вечером мэр Уфы Ратмир Мавлиев сообщил, что 25 жильцов горящего трехэтажного деревянного дома на улице Сазонова остались на улице в мороз. Им предоставят временное жилье. Спасатели сообщили об одной пострадавшей: женщина получила травму при самостоятельной эвакуации, она была доставлена в больницу. Утром в понедельник спасатели во время разбора конструкций нашли фрагменты двух обгоревших тел. Спустя сутки – тело третьего погибшего. "В ходе разбора места пожара по улице Егора Сазонова в г. Уфа обнаружен 4-й погибший, личность устанавливается", - говорится в сообщении ГУМЧС. В ведомстве проинформировали, что в среду объявлена полная ликвидация пожара, аварийно-спасательные работы завершены.

https://ria.ru/20230111/pozhar-1844077774.html

https://ria.ru/20230111/pozhar-1844059088.html

уфа

россия

республика башкортостан

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, уфа, россия, республика башкортостан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)