https://ria.ru/20230111/pozhar-1844077774.html
В Самаре при пожаре в жилом доме погиб ребенок
В Самаре при пожаре в жилом доме погиб ребенок - РИА Новости, 11.01.2023
В Самаре при пожаре в жилом доме погиб ребенок
Маленькая девочка погибла при пожаре в жилом доме в историческом центре Самары, сообщил РИА Новости представитель правоохранительных органов. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T11:51
2023-01-11T11:51
2023-01-11T11:51
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САМАРА, 11 янв - РИА Новости. Маленькая девочка погибла при пожаре в жилом доме в историческом центре Самары, сообщил РИА Новости представитель правоохранительных органов. Ранее в правоохранительных органах проинформировали о троих пострадавших детях. "Погибла девочка 2017 года рождения", - сказал собеседник агентства. По данным ГУМЧС по региону, многоквартирный дом на Некрасовской улице в Самаре загорелся утром в среду. Прибывшие пожарные установили, что горит лестничная клетка с первого по третий этаж. Эвакуированным жильцам, по данным мэрии, предложено разместиться в здании администрации Самарского района, также предоставлен автобус для обогрева. Сейчас в Самаре минус 31 градус.
https://ria.ru/20230111/tsisterna-1844040996.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, самара, россия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Самара, Россия
В Самаре при пожаре в жилом доме погиб ребенок
В историческом центре Самары при пожаре в жилом доме погибла маленькая девочка
САМАРА, 11 янв - РИА Новости. Маленькая девочка погибла при пожаре в жилом доме в историческом центре Самары, сообщил РИА Новости представитель правоохранительных органов.
Ранее в правоохранительных органах проинформировали о троих пострадавших детях.
"Погибла девочка 2017 года рождения", - сказал собеседник агентства.
По данным ГУМЧС по региону, многоквартирный дом на Некрасовской улице в Самаре загорелся утром в среду. Прибывшие пожарные установили, что горит лестничная клетка с первого по третий этаж. Эвакуированным жильцам, по данным мэрии, предложено разместиться в здании администрации Самарского района, также предоставлен автобус для обогрева.
Сейчас в Самаре минус 31 градус.