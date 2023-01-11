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В Самаре при пожаре в жилом доме погиб ребенок - РИА Новости, 11.01.2023
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В Самаре при пожаре в жилом доме погиб ребенок
В Самаре при пожаре в жилом доме погиб ребенок - РИА Новости, 11.01.2023
В Самаре при пожаре в жилом доме погиб ребенок
Маленькая девочка погибла при пожаре в жилом доме в историческом центре Самары, сообщил РИА Новости представитель правоохранительных органов. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T11:51
2023-01-11T11:51
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
самара
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САМАРА, 11 янв - РИА Новости. Маленькая девочка погибла при пожаре в жилом доме в историческом центре Самары, сообщил РИА Новости представитель правоохранительных органов. Ранее в правоохранительных органах проинформировали о троих пострадавших детях. "Погибла девочка 2017 года рождения", - сказал собеседник агентства. По данным ГУМЧС по региону, многоквартирный дом на Некрасовской улице в Самаре загорелся утром в среду. Прибывшие пожарные установили, что горит лестничная клетка с первого по третий этаж. Эвакуированным жильцам, по данным мэрии, предложено разместиться в здании администрации Самарского района, также предоставлен автобус для обогрева. Сейчас в Самаре минус 31 градус.
https://ria.ru/20230111/tsisterna-1844040996.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, самара, россия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Самара, Россия
11:51 11.01.2023
 
В Самаре при пожаре в жилом доме погиб ребенок

В историческом центре Самары при пожаре в жилом доме погибла маленькая девочка

© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в медиабанкСотрудники противопожарной службы МЧС РФ во время ликвидации пожара
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ во время ликвидации пожара - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ во время ликвидации пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 11 янв - РИА Новости. Маленькая девочка погибла при пожаре в жилом доме в историческом центре Самары, сообщил РИА Новости представитель правоохранительных органов.
Ранее в правоохранительных органах проинформировали о троих пострадавших детях.
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"Погибла девочка 2017 года рождения", - сказал собеседник агентства.
По данным ГУМЧС по региону, многоквартирный дом на Некрасовской улице в Самаре загорелся утром в среду. Прибывшие пожарные установили, что горит лестничная клетка с первого по третий этаж. Эвакуированным жильцам, по данным мэрии, предложено разместиться в здании администрации Самарского района, также предоставлен автобус для обогрева.
Сейчас в Самаре минус 31 градус.
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