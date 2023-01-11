https://ria.ru/20230111/pozhar-1844077774.html

В Самаре при пожаре в жилом доме погиб ребенок

В Самаре при пожаре в жилом доме погиб ребенок - РИА Новости, 11.01.2023

В Самаре при пожаре в жилом доме погиб ребенок

Маленькая девочка погибла при пожаре в жилом доме в историческом центре Самары, сообщил РИА Новости представитель правоохранительных органов. РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T11:51

2023-01-11T11:51

2023-01-11T11:51

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

самара

россия

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САМАРА, 11 янв - РИА Новости. Маленькая девочка погибла при пожаре в жилом доме в историческом центре Самары, сообщил РИА Новости представитель правоохранительных органов. Ранее в правоохранительных органах проинформировали о троих пострадавших детях. "Погибла девочка 2017 года рождения", - сказал собеседник агентства. По данным ГУМЧС по региону, многоквартирный дом на Некрасовской улице в Самаре загорелся утром в среду. Прибывшие пожарные установили, что горит лестничная клетка с первого по третий этаж. Эвакуированным жильцам, по данным мэрии, предложено разместиться в здании администрации Самарского района, также предоставлен автобус для обогрева. Сейчас в Самаре минус 31 градус.

https://ria.ru/20230111/tsisterna-1844040996.html

https://ria.ru/20230111/pozhar-1844056478.html

самара

россия

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2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, самара, россия