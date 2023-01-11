https://ria.ru/20230111/pozhar-1844059088.html

МЧС назвало причину пожара в Новой Москве, в котором сгорели автомобили

МЧС назвало причину пожара в Новой Москве, в котором сгорели автомобили - РИА Новости, 11.01.2023

МЧС назвало причину пожара в Новой Москве, в котором сгорели автомобили

Пожар на улице Бориса Пастернака в Новой Москве, где утром загорелись цистерна с дизтопливом и несколько автомобилей, произошёл из-за разгерметизации емкости с... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T11:02

2023-01-11T11:02

2023-01-11T11:03

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Пожар на улице Бориса Пастернака в Новой Москве, где утром загорелись цистерна с дизтопливом и несколько автомобилей, произошёл из-за разгерметизации емкости с дизельным топливом, сообщил начальник пожарно-спасательного отряда Управления по Троицкому и Новомосковскому округам ГУ МЧС России по Москве Сергей Исрафилов. "В результате разгерметизации емкости произошло возгорание дизельного топлива на площади 300 квадратных метров. Был объявлен пожарный ранг "1 БИС", - рассказал Исрафилов на видео, предоставленном пресс-службой столичного главка МЧС. Он также проинформировал, что в тушении участвовали 19 единиц техники и 80 человек. За медицинской помощью никто не обращался.

https://ria.ru/20230111/samara-1844050364.html

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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)