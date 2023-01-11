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МЧС назвало причину пожара в Новой Москве, в котором сгорели автомобили - РИА Новости, 11.01.2023
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МЧС назвало причину пожара в Новой Москве, в котором сгорели автомобили
МЧС назвало причину пожара в Новой Москве, в котором сгорели автомобили - РИА Новости, 11.01.2023
МЧС назвало причину пожара в Новой Москве, в котором сгорели автомобили
Пожар на улице Бориса Пастернака в Новой Москве, где утром загорелись цистерна с дизтопливом и несколько автомобилей, произошёл из-за разгерметизации емкости с... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T11:02
2023-01-11T11:03
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Пожар на улице Бориса Пастернака в Новой Москве, где утром загорелись цистерна с дизтопливом и несколько автомобилей, произошёл из-за разгерметизации емкости с дизельным топливом, сообщил начальник пожарно-спасательного отряда Управления по Троицкому и Новомосковскому округам ГУ МЧС России по Москве Сергей Исрафилов. "В результате разгерметизации емкости произошло возгорание дизельного топлива на площади 300 квадратных метров. Был объявлен пожарный ранг "1 БИС", - рассказал Исрафилов на видео, предоставленном пресс-службой столичного главка МЧС. Он также проинформировал, что в тушении участвовали 19 единиц техники и 80 человек. За медицинской помощью никто не обращался.
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
11:02 11.01.2023 (обновлено: 11:03 11.01.2023)
 
МЧС назвало причину пожара в Новой Москве, в котором сгорели автомобили

МЧС: причиной пожара в Новой Москве стала разгерметизация емкости с дизтопливом

© Фото : ГУ МЧС России по МосквеСотрудник МЧС России на месте пожара в Новой Москве
Сотрудник МЧС России на месте пожара в Новой Москве - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© Фото : ГУ МЧС России по Москве
Сотрудник МЧС России на месте пожара в Новой Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Пожар на улице Бориса Пастернака в Новой Москве, где утром загорелись цистерна с дизтопливом и несколько автомобилей, произошёл из-за разгерметизации емкости с дизельным топливом, сообщил начальник пожарно-спасательного отряда Управления по Троицкому и Новомосковскому округам ГУ МЧС России по Москве Сергей Исрафилов.
"В результате разгерметизации емкости произошло возгорание дизельного топлива на площади 300 квадратных метров. Был объявлен пожарный ранг "1 БИС", - рассказал Исрафилов на видео, предоставленном пресс-службой столичного главка МЧС.
Он также проинформировал, что в тушении участвовали 19 единиц техники и 80 человек. За медицинской помощью никто не обращался.
Сотрудник пожарной охраны - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
Вчера, 10:34
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ПроисшествияМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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