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В Новой Москве потушили пожар, при котором сгорели несколько автомобилей - РИА Новости, 11.01.2023
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В Новой Москве потушили пожар, при котором сгорели несколько автомобилей
В Новой Москве потушили пожар, при котором сгорели несколько автомобилей - РИА Новости, 11.01.2023
В Новой Москве потушили пожар, при котором сгорели несколько автомобилей
Пожар на улице Бориса Пастернака в новой Москве, где утром загорелись цистерна с дизтопливом и несколько машин, полностью ликвидировали, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T10:25
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происшествия
новая москва
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Пожар на улице Бориса Пастернака в новой Москве, где утром загорелись цистерна с дизтопливом и несколько машин, полностью ликвидировали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. "В 9.57 пожар полностью ликвидирован", - сказали в главке. Ранее в ведомстве сообщили, что приблизительная площадь пожара на улице Бориса Пастернака в районе станции метро "Рассказовка" составила 150-200 квадратных метров. Представитель экстренных служб столицы уточнил РИА Новости, что огонь охватил шесть автомобилей.
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РИА Новости
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Кадры тушения машин на парковке в Новой Москве
Шесть машин сгорели, по предварительным данным, на парковке в новой Москве после возгорания цистерны с дизельным топливом, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, новая москва
Происшествия, Новая Москва
10:25 11.01.2023 (обновлено: 11:21 11.01.2023)
 
В Новой Москве потушили пожар, при котором сгорели несколько автомобилей

В Новой Москве потушили пожар, при котором загорелись цистерна и несколько автомобилей

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Пожар на улице Бориса Пастернака в новой Москве, где утром загорелись цистерна с дизтопливом и несколько машин, полностью ликвидировали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
"В 9.57 пожар полностью ликвидирован", - сказали в главке.
Ранее в ведомстве сообщили, что приблизительная площадь пожара на улице Бориса Пастернака в районе станции метро "Рассказовка" составила 150-200 квадратных метров. Представитель экстренных служб столицы уточнил РИА Новости, что огонь охватил шесть автомобилей.
Пожарные во время тушения пожара в автосервисе на улице Добролюбова в Москве. 10 января 2023 - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
10 января, 14:24
На северо-востоке Москвы загорелся автосервис
 
ПроисшествияНовая Москва
 
 
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