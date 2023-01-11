https://ria.ru/20230111/pozhar-1844048792.html

В Новой Москве потушили пожар, при котором сгорели несколько автомобилей

В Новой Москве потушили пожар, при котором сгорели несколько автомобилей - РИА Новости, 11.01.2023

В Новой Москве потушили пожар, при котором сгорели несколько автомобилей

Пожар на улице Бориса Пастернака в новой Москве, где утром загорелись цистерна с дизтопливом и несколько машин, полностью ликвидировали, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T10:25

2023-01-11T10:25

2023-01-11T11:21

происшествия

новая москва

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Пожар на улице Бориса Пастернака в новой Москве, где утром загорелись цистерна с дизтопливом и несколько машин, полностью ликвидировали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. "В 9.57 пожар полностью ликвидирован", - сказали в главке. Ранее в ведомстве сообщили, что приблизительная площадь пожара на улице Бориса Пастернака в районе станции метро "Рассказовка" составила 150-200 квадратных метров. Представитель экстренных служб столицы уточнил РИА Новости, что огонь охватил шесть автомобилей.

https://ria.ru/20230110/pozhar-1843895686.html

новая москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры тушения машин на парковке в Новой Москве Шесть машин сгорели, по предварительным данным, на парковке в новой Москве после возгорания цистерны с дизельным топливом, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. 2023-01-11T10:25 true PT0M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, новая москва