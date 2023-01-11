https://ria.ru/20230111/pozhar-1844041892.html

При пожаре на парковке в Новой Москве сгорели шесть машин

При пожаре на парковке в Новой Москве сгорели шесть машин - РИА Новости, 11.01.2023

При пожаре на парковке в Новой Москве сгорели шесть машин

Шесть машин сгорели, по предварительным данным, на парковке в Новой Москве после возгорания цистерны с дизельным топливом, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T09:54

2023-01-11T09:54

2023-01-11T11:22

происшествия

новая москва

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Шесть машин сгорели, по предварительным данным, на парковке в Новой Москве после возгорания цистерны с дизельным топливом, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Предварительно, на строительной площадке сгорели шесть машин", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что общая площадь пожара составляет порядка 120 квадратных метров. Борьба с огнем продолжается.

https://ria.ru/20191004/1559424619.html

новая москва

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры тушения машин на парковке в Новой Москве Шесть машин сгорели, по предварительным данным, на парковке в новой Москве после возгорания цистерны с дизельным топливом, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. 2023-01-11T09:54 true PT0M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, новая москва