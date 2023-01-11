https://ria.ru/20230111/pozhar-1844041892.html
При пожаре на парковке в Новой Москве сгорели шесть машин
При пожаре на парковке в Новой Москве сгорели шесть машин - РИА Новости, 11.01.2023
При пожаре на парковке в Новой Москве сгорели шесть машин
Шесть машин сгорели, по предварительным данным, на парковке в Новой Москве после возгорания цистерны с дизельным топливом, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T09:54
2023-01-11T09:54
2023-01-11T11:22
происшествия
новая москва
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Шесть машин сгорели, по предварительным данным, на парковке в Новой Москве после возгорания цистерны с дизельным топливом, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Предварительно, на строительной площадке сгорели шесть машин", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что общая площадь пожара составляет порядка 120 квадратных метров. Борьба с огнем продолжается.
https://ria.ru/20191004/1559424619.html
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7 495 645-6601
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Кадры тушения машин на парковке в Новой Москве
Шесть машин сгорели, по предварительным данным, на парковке в новой Москве после возгорания цистерны с дизельным топливом, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
2023-01-11T09:54
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PT0M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, новая москва
Происшествия, Новая Москва
09:54 11.01.2023 (обновлено: 11:22 11.01.2023)
При пожаре на парковке в Новой Москве сгорели шесть машин
На парковке в Новой Москве, где вспыхнула цистерна с топливом, сгорели шесть машин