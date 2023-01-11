https://ria.ru/20230111/pozhar-1844040164.html

После гибели мужчины и ребенка при пожаре в Нефтеюганске возбудили дело

После гибели мужчины и ребенка при пожаре в Нефтеюганске возбудили дело - РИА Новости, 11.01.2023

После гибели мужчины и ребенка при пожаре в Нефтеюганске возбудили дело

Возбуждено уголовное дело по факту пожара в многоэтажке в Нефтеюганске (Ханты-Мансийский автономный округ), где погиб 2-летний ребенок и его отец, а еще двое... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T09:42

2023-01-11T09:42

2023-01-11T09:42

происшествия

нефтеюганск

ханты-мансийский автономный округ

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 янв – РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по факту пожара в многоэтажке в Нефтеюганске (Ханты-Мансийский автономный округ), где погиб 2-летний ребенок и его отец, а еще двое человек пострадали, сообщает региональное СУСК в среду. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), по факту пожара, в результате которого погиб 2-летний ребенок и его 34-летний отец", – говорится в релизе. Как уточнили в управлении, 31-летняя мать погибшего ребенка и еще один ребенок, 8-летний, госпитализированы с ожогами различной степени тяжести. Ранее в региональном главке МЧС сообщали, что пожар произошел в ночь на среду в квартире на восьмом этаже двенадцатиэтажного дома в Нефтеюганске на площади 80 "квадратов". Причина ЧП устанавливается, назначены судебные экспертизы, отметили также в СУСК.

https://ria.ru/20230111/pozhar-1844027757.html

https://ria.ru/20230108/pozhar-1843530137.html

нефтеюганск

ханты-мансийский автономный округ

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, нефтеюганск, ханты-мансийский автономный округ, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)