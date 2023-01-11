https://ria.ru/20230111/pozhar-1844040164.html
После гибели мужчины и ребенка при пожаре в Нефтеюганске возбудили дело
После гибели мужчины и ребенка при пожаре в Нефтеюганске возбудили дело - РИА Новости, 11.01.2023
После гибели мужчины и ребенка при пожаре в Нефтеюганске возбудили дело
Возбуждено уголовное дело по факту пожара в многоэтажке в Нефтеюганске (Ханты-Мансийский автономный округ), где погиб 2-летний ребенок и его отец, а еще двое... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T09:42
2023-01-11T09:42
2023-01-11T09:42
происшествия
нефтеюганск
ханты-мансийский автономный округ
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 янв – РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по факту пожара в многоэтажке в Нефтеюганске (Ханты-Мансийский автономный округ), где погиб 2-летний ребенок и его отец, а еще двое человек пострадали, сообщает региональное СУСК в среду. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), по факту пожара, в результате которого погиб 2-летний ребенок и его 34-летний отец", – говорится в релизе. Как уточнили в управлении, 31-летняя мать погибшего ребенка и еще один ребенок, 8-летний, госпитализированы с ожогами различной степени тяжести. Ранее в региональном главке МЧС сообщали, что пожар произошел в ночь на среду в квартире на восьмом этаже двенадцатиэтажного дома в Нефтеюганске на площади 80 "квадратов". Причина ЧП устанавливается, назначены судебные экспертизы, отметили также в СУСК.
https://ria.ru/20230111/pozhar-1844027757.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нефтеюганск, ханты-мансийский автономный округ, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нефтеюганск, Ханты-Мансийский автономный округ, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
После гибели мужчины и ребенка при пожаре в Нефтеюганске возбудили дело
После гибели отца и двухлетнего ребенка при пожаре в Нефтеюганске возбудили дело