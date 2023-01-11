https://ria.ru/20230111/pozhar-1844027757.html
При пожаре в многоэтажке в Нефтеюганске погибли два человека
При пожаре в многоэтажке в Нефтеюганске погибли два человека - РИА Новости, 11.01.2023
При пожаре в многоэтажке в Нефтеюганске погибли два человека
Два человека, включая одного ребенка, погибли, еще двое пострадали при пожаре в двенадцатиэтажном доме в Нефтеюганске (Ханты-Мансийсккий автономный округ),... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T07:57
2023-01-11T07:57
2023-01-11T07:57
происшествия
нефтеюганск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 янв – РИА Новости. Два человека, включая одного ребенка, погибли, еще двое пострадали при пожаре в двенадцатиэтажном доме в Нефтеюганске (Ханты-Мансийсккий автономный округ), сообщает региональный главк МЧС. По данным ведомства, в ночь на среду поступило сообщении о пожаре в квартире на восьмом этаже многоэтажки в 15-м микрорайоне Нефтеюганска. В 01.48 мск возгорание было локализовано на площади 80 квадратных метров, в 02.02 пожар был ликвидирован. "В результате пожара пострадали четыре человека, из них погибли два человека, в том числе один ребенок. Травмировано два человека, в том числе один ребенок, госпитализированы в БУ "Нефтеюганская окружная клиническая больница им. В.И. Яцкив"", - говорится в сообщении. Уточняется, что двоим жителям дома оказана помощь на месте пожара, от госпитализации они отказались. Всего самостоятельно эвакуировались 33 человека, в том числе девять детей, спасено четыре человека, в том числе ребенок. В настоящее время причина пожара устанавливается, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20230108/pozhar-1843530137.html
https://ria.ru/20230108/pozhar-1843485695.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нефтеюганск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нефтеюганск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре в многоэтажке в Нефтеюганске погибли два человека
При пожаре в многоэтажке в Нефтеюганске погибли два человека, еще два пострадали
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 янв – РИА Новости.
Два человека, включая одного ребенка, погибли, еще двое пострадали при пожаре в двенадцатиэтажном доме в Нефтеюганске (Ханты-Мансийсккий автономный округ), сообщает
региональный главк МЧС.
По данным ведомства, в ночь на среду поступило сообщении о пожаре в квартире на восьмом этаже многоэтажки в 15-м микрорайоне Нефтеюганска. В 01.48 мск возгорание было локализовано на площади 80 квадратных метров, в 02.02 пожар был ликвидирован.
"В результате пожара пострадали четыре человека, из них погибли два человека, в том числе один ребенок. Травмировано два человека, в том числе один ребенок, госпитализированы в БУ "Нефтеюганская окружная клиническая больница им. В.И. Яцкив"", - говорится в сообщении.
Уточняется, что двоим жителям дома оказана помощь на месте пожара, от госпитализации они отказались. Всего самостоятельно эвакуировались 33 человека, в том числе девять детей, спасено четыре человека, в том числе ребенок. В настоящее время причина пожара устанавливается, добавили в ведомстве.