https://ria.ru/20230111/pozhar-1844027757.html

При пожаре в многоэтажке в Нефтеюганске погибли два человека

При пожаре в многоэтажке в Нефтеюганске погибли два человека - РИА Новости, 11.01.2023

При пожаре в многоэтажке в Нефтеюганске погибли два человека

Два человека, включая одного ребенка, погибли, еще двое пострадали при пожаре в двенадцатиэтажном доме в Нефтеюганске (Ханты-Мансийсккий автономный округ),... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T07:57

2023-01-11T07:57

2023-01-11T07:57

происшествия

нефтеюганск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 янв – РИА Новости. Два человека, включая одного ребенка, погибли, еще двое пострадали при пожаре в двенадцатиэтажном доме в Нефтеюганске (Ханты-Мансийсккий автономный округ), сообщает региональный главк МЧС. По данным ведомства, в ночь на среду поступило сообщении о пожаре в квартире на восьмом этаже многоэтажки в 15-м микрорайоне Нефтеюганска. В 01.48 мск возгорание было локализовано на площади 80 квадратных метров, в 02.02 пожар был ликвидирован. "В результате пожара пострадали четыре человека, из них погибли два человека, в том числе один ребенок. Травмировано два человека, в том числе один ребенок, госпитализированы в БУ "Нефтеюганская окружная клиническая больница им. В.И. Яцкив"", - говорится в сообщении. Уточняется, что двоим жителям дома оказана помощь на месте пожара, от госпитализации они отказались. Всего самостоятельно эвакуировались 33 человека, в том числе девять детей, спасено четыре человека, в том числе ребенок. В настоящее время причина пожара устанавливается, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20230108/pozhar-1843530137.html

https://ria.ru/20230108/pozhar-1843485695.html

нефтеюганск

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, нефтеюганск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)