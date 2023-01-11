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При пожаре в многоэтажке в Нефтеюганске погибли два человека - РИА Новости, 11.01.2023
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При пожаре в многоэтажке в Нефтеюганске погибли два человека
При пожаре в многоэтажке в Нефтеюганске погибли два человека - РИА Новости, 11.01.2023
При пожаре в многоэтажке в Нефтеюганске погибли два человека
Два человека, включая одного ребенка, погибли, еще двое пострадали при пожаре в двенадцатиэтажном доме в Нефтеюганске (Ханты-Мансийсккий автономный округ),... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T07:57
2023-01-11T07:57
происшествия
нефтеюганск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 янв – РИА Новости. Два человека, включая одного ребенка, погибли, еще двое пострадали при пожаре в двенадцатиэтажном доме в Нефтеюганске (Ханты-Мансийсккий автономный округ), сообщает региональный главк МЧС. По данным ведомства, в ночь на среду поступило сообщении о пожаре в квартире на восьмом этаже многоэтажки в 15-м микрорайоне Нефтеюганска. В 01.48 мск возгорание было локализовано на площади 80 квадратных метров, в 02.02 пожар был ликвидирован. "В результате пожара пострадали четыре человека, из них погибли два человека, в том числе один ребенок. Травмировано два человека, в том числе один ребенок, госпитализированы в БУ "Нефтеюганская окружная клиническая больница им. В.И. Яцкив"", - говорится в сообщении. Уточняется, что двоим жителям дома оказана помощь на месте пожара, от госпитализации они отказались. Всего самостоятельно эвакуировались 33 человека, в том числе девять детей, спасено четыре человека, в том числе ребенок. В настоящее время причина пожара устанавливается, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20230108/pozhar-1843530137.html
https://ria.ru/20230108/pozhar-1843485695.html
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происшествия, нефтеюганск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нефтеюганск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
07:57 11.01.2023
 
При пожаре в многоэтажке в Нефтеюганске погибли два человека

При пожаре в многоэтажке в Нефтеюганске погибли два человека, еще два пострадали

© РИА Новости / Данил Айкин / Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ работает на месте пожара
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ работает на месте пожара - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Данил Айкин
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ работает на месте пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 янв – РИА Новости. Два человека, включая одного ребенка, погибли, еще двое пострадали при пожаре в двенадцатиэтажном доме в Нефтеюганске (Ханты-Мансийсккий автономный округ), сообщает региональный главк МЧС.
По данным ведомства, в ночь на среду поступило сообщении о пожаре в квартире на восьмом этаже многоэтажки в 15-м микрорайоне Нефтеюганска. В 01.48 мск возгорание было локализовано на площади 80 квадратных метров, в 02.02 пожар был ликвидирован.
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
8 января, 21:07
В частном доме под Вологдой при пожаре погибли три человека
"В результате пожара пострадали четыре человека, из них погибли два человека, в том числе один ребенок. Травмировано два человека, в том числе один ребенок, госпитализированы в БУ "Нефтеюганская окружная клиническая больница им. В.И. Яцкив"", - говорится в сообщении.
Уточняется, что двоим жителям дома оказана помощь на месте пожара, от госпитализации они отказались. Всего самостоятельно эвакуировались 33 человека, в том числе девять детей, спасено четыре человека, в том числе ребенок. В настоящее время причина пожара устанавливается, добавили в ведомстве.
На месте пожара в кафе в Нягани, ХМАО - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
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ПроисшествияНефтеюганскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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