https://ria.ru/20230111/postradavshaya-1844032092.html
Губернатор Гладков рассказал о состоянии пострадавшей при обстреле Шебекино
Губернатор Гладков рассказал о состоянии пострадавшей при обстреле Шебекино - РИА Новости, 11.01.2023
Губернатор Гладков рассказал о состоянии пострадавшей при обстреле Шебекино
Пострадавшая при обстреле со стороны Украины города Шебекино женщина находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T08:41
2023-01-11T08:41
2023-01-11T09:05
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
шебекино
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 11 янв - РИА Новости. Пострадавшая при обстреле со стороны Украины города Шебекино женщина находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Ранее глава области сообщал, что в результате обстрела города в больницу доставлена одна женщина с тяжелыми ранениями, еще пятерым пострадавшим оказана помощь бригадами скорой. Власти предложили жителям временно выехать в безопасное место. "Вчера, уже поздно вечером, было сильно обстреляно Шебекино. Выезжал туда вместе со своими помощниками, встречался с жителями. Пострадало несколько человек, особенно одна женщина, которая находится в крайне тяжелом состоянии. Всю ночь длилась операция, сейчас она находится в реанимационном отделении, врачи борются за ее жизнь", - написал Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Город Шебекино неоднократно подвергался обстрелам со стороны украинских военных. После массированного обстрела 22 октября были повреждены гражданские объекты, 12 человек получили ранения, двое мирных жителей погибли. Вечером 15 ноября город вновь подвергся обстрелу, разрушения были зафиксированы в 33 квартирах, три человека погибли, двое мирных жителей были доставлены в больницу. 17 ноября Шебекино был обстрелян из "Града", тяжело ранена 15-летняя девочка. 22 ноября погибла женщина, получившая черепно-мозговую травму, когда ее отбросило взрывной волной.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вячеслав гладков, шебекино, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков, Шебекино, Белгородская область
08:41 11.01.2023 (обновлено: 09:05 11.01.2023)
Губернатор Гладков рассказал о состоянии пострадавшей при обстреле Шебекино
Губернатор Гладков: пострадавшая при обстреле белгородского Шебекино лежит в реанимации
БЕЛГОРОД, 11 янв - РИА Новости.
Пострадавшая при обстреле со стороны Украины города Шебекино женщина находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, сообщил
губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Ранее глава области сообщал, что в результате обстрела города в больницу доставлена одна женщина с тяжелыми ранениями, еще пятерым пострадавшим оказана помощь бригадами скорой. Власти предложили жителям временно выехать в безопасное место.
"Вчера, уже поздно вечером, было сильно обстреляно Шебекино. Выезжал туда вместе со своими помощниками, встречался с жителями. Пострадало несколько человек, особенно одна женщина, которая находится в крайне тяжелом состоянии. Всю ночь длилась операция, сейчас она находится в реанимационном отделении, врачи борются за ее жизнь", - написал Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Город Шебекино неоднократно подвергался обстрелам со стороны украинских военных. После массированного обстрела 22 октября были повреждены гражданские объекты, 12 человек получили ранения, двое мирных жителей погибли. Вечером 15 ноября город вновь подвергся обстрелу, разрушения были зафиксированы в 33 квартирах, три человека погибли, двое мирных жителей были доставлены в больницу. 17 ноября Шебекино был обстрелян из "Града", тяжело ранена 15-летняя девочка. 22 ноября погибла женщина, получившая черепно-мозговую травму, когда ее отбросило взрывной волной.