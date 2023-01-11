https://ria.ru/20230111/politika-1843946826.html

"Слоны" топчут Зеленского. Трамп может ослабить поддержку Киева

"Слоны" топчут Зеленского. Трамп может ослабить поддержку Киева - РИА Новости, 11.01.2023

"Слоны" топчут Зеленского. Трамп может ослабить поддержку Киева

Нижняя палата конгресса нового созыва провела первое заседание. Однако вопросы обсуждали далеко не первостепенные. Депутатам приходится соблюдать осторожность — РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T08:00

2023-01-11T08:00

2023-01-11T08:48

в мире

кевин маккарти

дональд трамп

джо байден

сша

киев

украина

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Нижняя палата конгресса нового созыва провела первое заседание. Однако вопросы обсуждали далеко не первостепенные. Депутатам приходится соблюдать осторожность — уже понятно, что единства в Капитолии не будет. И это грозит проблемами как США, так и киевскому режиму.Столетний рекордПалата представителей должна была приступить к работе еще в самом начале января. Выборы состоялись в ноябре — и времени, чтобы уладить противоречия, вполне хватало. Но не вышло.Спикера утвердили лишь с 15-й попытки. Этот пост очень важен. Председатель палаты — по сути, третье лицо в государстве после президента и вице-президента. Он формулирует повестку для законодателей, определяет приоритетные вопросы и вправе участвовать в обсуждении любой инициативы. В спорных случаях его голос становится решающим.К этому назначению обычно относятся как к формальности: партия, выигравшая выборы, без проблем продвигает своего кандидата. Сейчас же у республиканцев возникли проблемы. У них 222 места из 435, но Кевину Маккарти никак не удавалось добиться нужной поддержки: некоторые "слоны" систематически воздерживались при голосовании.Столь долгих прений не было целый век — в 1923-м для завершения процедуры понадобилось девять попыток.Камнем преткновения в этот раз стали противоречия между умеренными республиканцами и радикальным крылом партии, негласно возглавляемым экс-президентом Дональдом Трампом. У него очень непростые отношения с Маккарти. И, по данным американских СМИ, спикер фактически выторговал пост в обмен на некие уступки.Серый кардиналМаккарти поддерживал Трампа в первой предвыборной кампании. Однако во время штурма Капитолия сторонниками экс-президента два года назад влиятельный республиканец выступил против него.Он публично осудил бывшего босса, призвав его признать победу демократа Джо Байдена.И Трамп, похоже, отомстил. По сведениям издания Politico, он активно обзванивал соратников, убеждая "придержать" критически важные голоса.Среди требований трампистов из неофициального республиканского крыла MAGA — сокращение военной помощи Киеву. Если умеренные "слоны" по украинской теме полностью солидаризировались с "ослами", то сторонники Трампа считают, что деньги американских налогоплательщиков надо оставить в США, а не передавать киевскому режиму.Сам бывший президент непосредственно не может влиять на палату представителей. Но сигнал для Маккарти предельно ясен. Ему будет непросто добиваться единодушия в партийных рядах. "Это было очень сильное послание Трампа. Маккарти попрошайничал, как собака, и получил объедки со стола в Мар-а-Лаго", — говорит республиканец Майк Дэвис, имея в виду личный визит спикера в трамповское поместье во Флориде.Военная помощь под угрозойМаккарти и сам достаточно сдержан относительно поддержки Киева. Еще в октябре он отмечал, что не намерен выдавать Украине карт-бланш на безвозмездные поставки оружия и денежные транши.Конечно, это не означает отказ от проукраинского курса. "Я не вижу проблемы в заявлении Маккарти. Некоторые использовали его, чтобы сказать, будто Республиканская партия не поддерживает Украину. Ничего подобного", — объяснял экс-советник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен в интервью изданию The Hill.Но радикальные трамписты считают, что Маккарти просто подыгрывает демократам, прикрываясь размытыми формулировками.А конгрессвумен Марджори Тейлор Грин (влиятельная в республиканских кругах) вообще пригрозила, что Украина не получит ни цента. Трампист Мэтью Гетц, которого прочат на пост главы оборонного комитета, также неоднократно признавался, что не хотел бы финансировать киевский режим.Подготовка к выборамАкцентируя внимание на украинской повестке, MAGA решает сразу несколько задач.Умеренные республиканцы устали от "токсичного" и непредсказуемого Трампа, но так и не предложили серьезных альтернатив. Радикалы же ставят на экс-президента, полагая, что только он способен реально конкурировать с Байденом в 2024-м.Пока действующая демократическая администрация озабочена заокеанскими делами, "слоны" разыгрывают популистскую карту в стиле Трампа: Америка (и деньги ее налогоплательщиков) — превыше всего.Неоднократная блокировка кандидатуры Маккарти — явный намек на то, что и другие решения конгресса трамписты возьмут под контроль. В конце года предстоит согласовать бюджет. Нынешний составили демократы — и там большие расходы на Украину. MAGA вполне может их сократить. И даже преимущество "ослов" в сенате не поможет.Ленд-лиз БайденаПринятый весной 2022-го закон о ленд-лизе дает Байдену неограниченные полномочия в военной помощи Украине. Теоретически за поставки оружия надо расплатиться. Но всерьез на это мало кто рассчитывает. Киевский режим до того закредитован, что вернуть такие долги просто нереально.Поэтому в MAGA и хотят отказаться от активной поддержки Зеленского. В принципе, трамписты могли бы продавить через нижнюю палату акт, отменяющий ленд-лиз. Но сенат его не утвердит.Внутриполитическая борьба в США обостряется. Споры между MAGA и умеренными "слонами" добавляют неопределенности в двухпартийное противостояние. При подконтрольном Демпартии конгрессе Байден и, соответственно, Зеленский чувствовали себя уверенно. Теперь их позиции пошатнулись.

https://ria.ru/20221102/politika-1828451592.html

https://ria.ru/20221221/politika-1840062689.html

https://ria.ru/20221209/oborona-1837293534.html

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сша

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в мире, кевин маккарти, дональд трамп, джо байден, сша, киев, украина