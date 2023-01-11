https://ria.ru/20230111/pogoda-1844060330.html

Синоптик сообщила о сильном потеплении в Москве на выходных

Синоптик сообщила о сильном потеплении в Москве на выходных - РИА Новости, 11.01.2023

Синоптик сообщила о сильном потеплении в Москве на выходных

Потепление до 0 градусов может ожидать москвичей в воскресенье, местами пройдет небольшой снег, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T11:05

2023-01-11T11:05

2023-01-11T11:15

общество

татьяна позднякова

москва

погода

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Потепление до 0 градусов может ожидать москвичей в воскресенье, местами пройдет небольшой снег, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. "В ночь на субботу, на Старый Новый год, в Москве ожидается небольшой снег и легкий мороз. Дневная температура составит минус 1-3 градуса. То есть, среднесуточная температура в субботу окажется выше климатической нормы, аномалия составит плюс 2-3 градуса", - рассказала Позднякова. Синоптик отметила, что практически такой же характер погоды будет наблюдаться и в воскресенье. "Ночь будет еще более теплая. Дневная температура в воскресенье может приблизиться к нулю, а центре города может быть и слабоположительной. Придет оттепель", - сказала Позднякова.

https://ria.ru/20230107/kholoda-1843338000.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, татьяна позднякова, москва, погода