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Синоптик сообщила о сильном потеплении в Москве на выходных
Синоптик сообщила о сильном потеплении в Москве на выходных - РИА Новости, 11.01.2023
Синоптик сообщила о сильном потеплении в Москве на выходных
Потепление до 0 градусов может ожидать москвичей в воскресенье, местами пройдет небольшой снег, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T11:05
2023-01-11T11:05
2023-01-11T11:15
общество
татьяна позднякова
москва
погода
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Потепление до 0 градусов может ожидать москвичей в воскресенье, местами пройдет небольшой снег, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. "В ночь на субботу, на Старый Новый год, в Москве ожидается небольшой снег и легкий мороз. Дневная температура составит минус 1-3 градуса. То есть, среднесуточная температура в субботу окажется выше климатической нормы, аномалия составит плюс 2-3 градуса", - рассказала Позднякова. Синоптик отметила, что практически такой же характер погоды будет наблюдаться и в воскресенье. "Ночь будет еще более теплая. Дневная температура в воскресенье может приблизиться к нулю, а центре города может быть и слабоположительной. Придет оттепель", - сказала Позднякова.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, татьяна позднякова, москва, погода
Общество, Татьяна Позднякова, Москва, Погода
11:05 11.01.2023 (обновлено: 11:15 11.01.2023)
Синоптик сообщила о сильном потеплении в Москве на выходных
Позднякова: температура в Москве на выходных может подняться до нуля градусов