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Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 11.01.2023
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Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду
Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 11.01.2023
Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду
Облачная погода, небольшой снег и до минус 9 градусов ожидают жителей Москвы в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T08:10
2023-01-11T08:11
общество
москва
московская область (подмосковье)
новый год
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Облачная погода, небольшой снег и до минус 9 градусов ожидают жителей Москвы в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "Сегодня в Москве облачно, небольшой снег преимущественно во второй половине дня. Днем - минус 7-9 максимальная температура, в Подмосковье - минус 6-11", - рассказала Котилевская. Синоптик отметила, что ветер будет дуть с юга со скоростью 5-10 метров в секунду, он будет порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 757 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.
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общество, москва, московская область (подмосковье), новый год
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Новый год
08:10 11.01.2023 (обновлено: 08:11 11.01.2023)
 
Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду

Синоптик Котилевская: в Москве в среду ожидается до минус девяти градусов и небольшой снег

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Москва. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Облачная погода, небольшой снег и до минус 9 градусов ожидают жителей Москвы в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.
"Сегодня в Москве облачно, небольшой снег преимущественно во второй половине дня. Днем - минус 7-9 максимальная температура, в Подмосковье - минус 6-11", - рассказала Котилевская.
Синоптик отметила, что ветер будет дуть с юга со скоростью 5-10 метров в секунду, он будет порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 757 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.
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