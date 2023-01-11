https://ria.ru/20230111/pogoda-1844030099.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду
Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 11.01.2023
Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду
Облачная погода, небольшой снег и до минус 9 градусов ожидают жителей Москвы в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T08:10
2023-01-11T08:10
2023-01-11T08:11
общество
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Облачная погода, небольшой снег и до минус 9 градусов ожидают жителей Москвы в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "Сегодня в Москве облачно, небольшой снег преимущественно во второй половине дня. Днем - минус 7-9 максимальная температура, в Подмосковье - минус 6-11", - рассказала Котилевская. Синоптик отметила, что ветер будет дуть с юга со скоростью 5-10 метров в секунду, он будет порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 757 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.
https://ria.ru/20230109/moskva-1843672385.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, московская область (подмосковье), новый год
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Новый год
08:10 11.01.2023 (обновлено: 08:11 11.01.2023)
Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду
Синоптик Котилевская: в Москве в среду ожидается до минус девяти градусов и небольшой снег