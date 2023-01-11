https://ria.ru/20230111/pogoda-1844030099.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду

Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 11.01.2023

Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду

Облачная погода, небольшой снег и до минус 9 градусов ожидают жителей Москвы в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T08:10

2023-01-11T08:10

2023-01-11T08:11

общество

москва

московская область (подмосковье)

новый год

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Облачная погода, небольшой снег и до минус 9 градусов ожидают жителей Москвы в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "Сегодня в Москве облачно, небольшой снег преимущественно во второй половине дня. Днем - минус 7-9 максимальная температура, в Подмосковье - минус 6-11", - рассказала Котилевская. Синоптик отметила, что ветер будет дуть с юга со скоростью 5-10 метров в секунду, он будет порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 757 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

https://ria.ru/20230109/moskva-1843672385.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, московская область (подмосковье), новый год