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Прокуратура и СК заинтересовались заледеневшим подъездом в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 11.01.2023
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Прокуратура и СК заинтересовались заледеневшим подъездом в Нижнем Новгороде
Прокуратура и СК заинтересовались заледеневшим подъездом в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 11.01.2023
Прокуратура и СК заинтересовались заледеневшим подъездом в Нижнем Новгороде
Прокуратура Нижегородской области и региональное следственное управление СК РФ проводят проверки в жилом доме в Нижнем Новгороде, где обледенел подъезд,... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T19:50
2023-01-11T19:50
происшествия
нижегородская область
россия
нижний новгород
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 янв - РИА Новости. Прокуратура Нижегородской области и региональное следственное управление СК РФ проводят проверки в жилом доме в Нижнем Новгороде, где обледенел подъезд, сообщают пресс-службы ведомств. Ранее в местных Telegram-каналах была опубликована видеозапись, на которой запечатлен подъезд жилого многоквартирного дома № 10 по улице Чаадаева, который из-за снежно-ледяной массы на стенах и потолке стал похож на замок Снежной королевы. "Прокуратура Нижегородской области организовала проверку исполнения законодательства при оказании жилищно-коммунальных услуг. Надзорным ведомством будет дана оценка исполнению уполномоченными коммунальными службами законодательства при обслуживании общедомового имущества и при наличии оснований рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении прокуратуры региона. В свою очередь следственное управление СК РФ по Нижегородской области сообщает о начатой доследственной проверке, в ходе которой будут опрошены жильцы дома, представители домоуправляющей компании и других организаций и установлены причины произошедшего.
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происшествия, нижегородская область, россия, нижний новгород, следственный комитет россии (ск рф), погода, жкх
Происшествия, Нижегородская область, Россия, Нижний Новгород, Следственный комитет России (СК РФ), Погода, ЖКХ
19:50 11.01.2023
 
Прокуратура и СК заинтересовались заледеневшим подъездом в Нижнем Новгороде

Прокуратура и СК проводят проверки в жилом доме в Нижнем Новгороде, где обледенел подъезд

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкСлужебный автомобиль Следственного комитета России
Служебный автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Служебный автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 янв - РИА Новости. Прокуратура Нижегородской области и региональное следственное управление СК РФ проводят проверки в жилом доме в Нижнем Новгороде, где обледенел подъезд, сообщают пресс-службы ведомств.
Ранее в местных Telegram-каналах была опубликована видеозапись, на которой запечатлен подъезд жилого многоквартирного дома № 10 по улице Чаадаева, который из-за снежно-ледяной массы на стенах и потолке стал похож на замок Снежной королевы.
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"Прокуратура Нижегородской области организовала проверку исполнения законодательства при оказании жилищно-коммунальных услуг. Надзорным ведомством будет дана оценка исполнению уполномоченными коммунальными службами законодательства при обслуживании общедомового имущества и при наличии оснований рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении прокуратуры региона.
В свою очередь следственное управление СК РФ по Нижегородской области сообщает о начатой доследственной проверке, в ходе которой будут опрошены жильцы дома, представители домоуправляющей компании и других организаций и установлены причины произошедшего.
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