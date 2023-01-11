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Прокуратура и СК заинтересовались заледеневшим подъездом в Нижнем Новгороде

Прокуратура и СК заинтересовались заледеневшим подъездом в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 11.01.2023

Прокуратура и СК заинтересовались заледеневшим подъездом в Нижнем Новгороде

Прокуратура Нижегородской области и региональное следственное управление СК РФ проводят проверки в жилом доме в Нижнем Новгороде, где обледенел подъезд,... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T19:50

2023-01-11T19:50

2023-01-11T19:50

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 янв - РИА Новости. Прокуратура Нижегородской области и региональное следственное управление СК РФ проводят проверки в жилом доме в Нижнем Новгороде, где обледенел подъезд, сообщают пресс-службы ведомств. Ранее в местных Telegram-каналах была опубликована видеозапись, на которой запечатлен подъезд жилого многоквартирного дома № 10 по улице Чаадаева, который из-за снежно-ледяной массы на стенах и потолке стал похож на замок Снежной королевы. "Прокуратура Нижегородской области организовала проверку исполнения законодательства при оказании жилищно-коммунальных услуг. Надзорным ведомством будет дана оценка исполнению уполномоченными коммунальными службами законодательства при обслуживании общедомового имущества и при наличии оснований рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении прокуратуры региона. В свою очередь следственное управление СК РФ по Нижегородской области сообщает о начатой доследственной проверке, в ходе которой будут опрошены жильцы дома, представители домоуправляющей компании и других организаций и установлены причины произошедшего.

https://ria.ru/20230111/sneg-1844232826.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, нижегородская область, россия, нижний новгород, следственный комитет россии (ск рф), погода, жкх