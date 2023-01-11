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Омбудсмен Украины передал письма от российских военнопленных их родным
Омбудсмен Украины передал письма от российских военнопленных их родным - РИА Новости, 11.01.2023
Омбудсмен Украины передал письма от российских военнопленных их родным
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец передал ей несколько писем от... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T18:53
2023-01-11T18:53
2023-01-11T18:53
специальная военная операция на украине
татьяна москалькова
украина
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турция
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец передал ей несколько писем от российских военнопленных своим родственникам. "Уполномоченный Верховной рады по правам человека передал несколько писем от российских военнопленных для их родственников. И я их, конечно, передам", - сказала Москалькова. В Анкаре Москалькова участвует в международной конференции "Будущее прав человека в 21 веке", где также прошла трехсторонняя встреча омбудсменов Турции, РФ и Украины.
https://ria.ru/20230111/moskalkova-1844107542.html
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татьяна москалькова, украина, анкара (провинция), турция, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, Татьяна Москалькова, Украина, Анкара (провинция), Турция, Верховная Рада Украины
Омбудсмен Украины передал письма от российских военнопленных их родным
Москалькова: омбудсмен Украины передал письма от российских военнопленных их родным