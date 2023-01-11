https://ria.ru/20230111/pisma-1844230467.html

Омбудсмен Украины передал письма от российских военнопленных их родным

Омбудсмен Украины передал письма от российских военнопленных их родным - РИА Новости, 11.01.2023

Омбудсмен Украины передал письма от российских военнопленных их родным

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец передал ей несколько писем от... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T18:53

2023-01-11T18:53

2023-01-11T18:53

специальная военная операция на украине

татьяна москалькова

украина

анкара (провинция)

турция

верховная рада украины

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец передал ей несколько писем от российских военнопленных своим родственникам. "Уполномоченный Верховной рады по правам человека передал несколько писем от российских военнопленных для их родственников. И я их, конечно, передам", - сказала Москалькова. В Анкаре Москалькова участвует в международной конференции "Будущее прав человека в 21 веке", где также прошла трехсторонняя встреча омбудсменов Турции, РФ и Украины.

https://ria.ru/20230111/moskalkova-1844107542.html

украина

анкара (провинция)

турция

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татьяна москалькова, украина, анкара (провинция), турция, верховная рада украины