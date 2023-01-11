Рейтинг@Mail.ru
Омбудсмен Украины передал письма от российских военнопленных их родным - РИА Новости, 11.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230111/pisma-1844230467.html
Омбудсмен Украины передал письма от российских военнопленных их родным
Омбудсмен Украины передал письма от российских военнопленных их родным - РИА Новости, 11.01.2023
Омбудсмен Украины передал письма от российских военнопленных их родным
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец передал ей несколько писем от... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T18:53
2023-01-11T18:53
специальная военная операция на украине
татьяна москалькова
украина
анкара (провинция)
турция
верховная рада украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775518422_0:161:3309:2022_1920x0_80_0_0_ba0fbbcc06fde46394d0a27e26fb0b9f.jpg
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец передал ей несколько писем от российских военнопленных своим родственникам. "Уполномоченный Верховной рады по правам человека передал несколько писем от российских военнопленных для их родственников. И я их, конечно, передам", - сказала Москалькова. В Анкаре Москалькова участвует в международной конференции "Будущее прав человека в 21 веке", где также прошла трехсторонняя встреча омбудсменов Турции, РФ и Украины.
https://ria.ru/20230111/moskalkova-1844107542.html
украина
анкара (провинция)
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775518422_578:0:3309:2048_1920x0_80_0_0_6e073cf9a5338ba083dfed450642205e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
татьяна москалькова, украина, анкара (провинция), турция, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, Татьяна Москалькова, Украина, Анкара (провинция), Турция, Верховная Рада Украины
18:53 11.01.2023
 
Омбудсмен Украины передал письма от российских военнопленных их родным

Москалькова: омбудсмен Украины передал письма от российских военнопленных их родным

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкФлаги России и Украины
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Флаги России и Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец передал ей несколько писем от российских военнопленных своим родственникам.
"Уполномоченный Верховной рады по правам человека передал несколько писем от российских военнопленных для их родственников. И я их, конечно, передам", - сказала Москалькова.
В Анкаре Москалькова участвует в международной конференции "Будущее прав человека в 21 веке", где также прошла трехсторонняя встреча омбудсменов Турции, РФ и Украины.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
Вчера, 13:17
Москалькова рассказала об итогах встречи с украинским коллегой
 
Специальная военная операция на УкраинеТатьяна МоскальковаУкраинаАнкара (провинция)ТурцияВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала