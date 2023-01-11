https://ria.ru/20230111/pinokkio-1844022678.html

"Пиноккио Гильермо дель Торо" завоевал "Золотой глобус"

"Пиноккио Гильермо дель Торо" завоевал "Золотой глобус" - РИА Новости, 11.01.2023

"Пиноккио Гильермо дель Торо" завоевал "Золотой глобус"

Картина "Пиноккио Гильермо дель Торо" завоевала "Золотой глобус" в категории полнометражной анимационной картины, 80-я церемония вручения награды проходит во... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T05:34

2023-01-11T05:34

2023-01-11T05:38

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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Картина "Пиноккио Гильермо дель Торо" завоевала "Золотой глобус" в категории полнометражной анимационной картины, 80-я церемония вручения награды проходит во вторник в Лос–Анджелесе и транслируется на телеканале NBC. В категории полнометражная анимационная картина также были представлены японский мультфильм "Ину-о: Рождение легенды", "Марсель, ракушка в ботинках", "Кот в сапогах 2: Последнее желание" и "Я краснею".

https://ria.ru/20211209/toro-1762822688.html

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