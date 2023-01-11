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"Пиноккио Гильермо дель Торо" завоевал "Золотой глобус" - РИА Новости, 11.01.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20230111/pinokkio-1844022678.html
"Пиноккио Гильермо дель Торо" завоевал "Золотой глобус"
"Пиноккио Гильермо дель Торо" завоевал "Золотой глобус" - РИА Новости, 11.01.2023
"Пиноккио Гильермо дель Торо" завоевал "Золотой глобус"
Картина "Пиноккио Гильермо дель Торо" завоевала "Золотой глобус" в категории полнометражной анимационной картины, 80-я церемония вручения награды проходит во... РИА Новости, 11.01.2023
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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Картина "Пиноккио Гильермо дель Торо" завоевала "Золотой глобус" в категории полнометражной анимационной картины, 80-я церемония вручения награды проходит во вторник в Лос–Анджелесе и транслируется на телеканале NBC. В категории полнометражная анимационная картина также были представлены японский мультфильм "Ину-о: Рождение легенды", "Марсель, ракушка в ботинках", "Кот в сапогах 2: Последнее желание" и "Я краснею".
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Лос-Анджелес, NBC, Культура
05:34 11.01.2023 (обновлено: 05:38 11.01.2023)
 
"Пиноккио Гильермо дель Торо" завоевал "Золотой глобус"

"Пиноккио Гильермо дель Торо" завоевал "Золотой глобус" за лучшую анимационную картину

© NetflixКадр анимационного фильма "Пиноккио" Гильермо дель Торо
Кадр анимационного фильма Пиноккио Гильермо дель Торо
© Netflix
Кадр анимационного фильма "Пиноккио" Гильермо дель Торо. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Картина "Пиноккио Гильермо дель Торо" завоевала "Золотой глобус" в категории полнометражной анимационной картины, 80-я церемония вручения награды проходит во вторник в Лос–Анджелесе и транслируется на телеканале NBC.
В категории полнометражная анимационная картина также были представлены японский мультфильм "Ину-о: Рождение легенды", "Марсель, ракушка в ботинках", "Кот в сапогах 2: Последнее желание" и "Я краснею".
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КультураЛос-АнджелесNBC
 
 
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