https://ria.ru/20230111/pianistka-1844018836.html

Пианистка Лисица раскритиковала запрет русской культуры на Украине

Пианистка Лисица раскритиковала запрет русской культуры на Украине - РИА Новости, 11.01.2023

Пианистка Лисица раскритиковала запрет русской культуры на Украине

Американская пианистка Валентина Лисица, покинувшая Украину в 1991 году, посетила Херсонскую область, где выступила с серией рождественских музыкальных... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T02:47

2023-01-11T02:47

2023-01-11T02:47

валентина лисица

сергей рахманинов

украина

херсонская область

геническ

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости. Американская пианистка Валентина Лисица, покинувшая Украину в 1991 году, посетила Херсонскую область, где выступила с серией рождественских музыкальных мероприятий и выразила сожаление по поводу практики запрета русской культуры на Украине. Лисица выступила в Геническе Херсонской области с концертами, приуроченными к 150-летию великого русского композитора Сергея Рахманинова. Об этом сообщила в Telegram-канале администрация Херсонской области. "Когда мы выступаем здесь и играем Рахманинова, та сторона язвительно пишет, что вот, играют Рахманинова и они думают, что это очень смешно, что в военное время для людей, многие из которых потеряли свои дома, устраивают концерты… В нынешнее время людям тяжело по обе стороны Днепра. Здесь мы отмечаем годовщину Рахманинова, а там сплошные проблемы, но они еще и насмехаются официально, и еще говорят, что Рахманинова и Чайковского нужно отменять", - сказала Лисица на пресс-конференции в Геническе. Пианистка отметила, что обучение детей азам музыки и музыкальному искусству важно для развития. Лисица родилась в Киеве, но в 1991 году переехала в США. Широкому зрителю пианистка стала известна благодаря каналу на YouTube, где она исполняет произведения Листа, Бетховена, Шопена и Рахманинова. С 2015 года музыкант регулярно приезжает с концертами в Донецк в поддержку жителей Донбасса. В сентябре 2021 года Лисица получила паспорт ДНР из рук главы республики. В мае этого года на улице Мариуполя она сыграла в честь праздника 9 Мая.

https://ria.ru/20221228/lisitsa-1841804896.html

https://ria.ru/20220718/lisitsa-1803308418.html

украина

херсонская область

геническ

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валентина лисица, сергей рахманинов, украина, херсонская область , геническ