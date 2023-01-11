https://ria.ru/20230111/penza-1844019327.html

Число пострадавших в ДТП с маршрутками в Пензе увеличилось до девяти

Число пострадавших в ДТП с маршрутками в Пензе увеличилось до девяти - РИА Новости, 11.01.2023

Число пострадавших в ДТП с маршрутками в Пензе увеличилось до девяти

Число пострадавших в ДТП с двумя маршрутными микроавтобусами на мосту в Пензе увеличилось до девяти, сообщили журналистам в областном управлении ГИБДД. РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T03:01

2023-01-11T03:01

2023-01-11T03:01

происшествия

авто

пенза

россия

гибдд мвд рф

renault s.a

ford motor

renault clio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839668633_0:35:3517:2013_1920x0_80_0_0_2a7a12d7e94b2a96c48fc8790a25df97.jpg

САРАТОВ, 11 янв - РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с двумя маршрутными микроавтобусами на мосту в Пензе увеличилось до девяти, сообщили журналистам в областном управлении ГИБДД. Ранее в региональном управлении ГИБДД сообщили, что утром во вторник на Сурском мосту в Пензе столкнулись легковые автомобили ВАЗ-21140, ВАЗ-21093, Renault Sandero и два микроавтобуса "Газель" и Ford Transit, в результате пострадали восемь человек, троих из них госпитализировали. Уточнялось, что среди пострадавших четыре пассажирки "Газели", которых после оказания медицинской помощи отпустили домой, остальные четверо пострадавших ехали в легковых автомобилях. "Увеличилось количество пострадавших, еще одна пассажирка автомобиля "ГАЗ" ("Газели") 1999 года рождения после оказания медицинской помощи была отпущена", - говорится в сообщении. Областное управление СК РФ заявило, что следователи начали процессуальную проверку по факту ДТП с участием трех легковых автомобилей и двух маршруток по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. "В результате ДТП пострадали несколько человек. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе проверки будет исследовано техническое состояние микроавтобусов, следовавших по маршрутам, условия их эксплуатации, обстоятельства, способствовавшие ДТП. По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20230110/dtp-1843974130.html

https://ria.ru/20221221/avtobus-1840361444.html

пенза

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, пенза, россия, гибдд мвд рф, renault s.a, ford motor, renault clio