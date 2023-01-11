https://ria.ru/20230111/penza-1844019327.html
Число пострадавших в ДТП с маршрутками в Пензе увеличилось до девяти
Число пострадавших в ДТП с маршрутками в Пензе увеличилось до девяти - РИА Новости, 11.01.2023
Число пострадавших в ДТП с маршрутками в Пензе увеличилось до девяти
Число пострадавших в ДТП с двумя маршрутными микроавтобусами на мосту в Пензе увеличилось до девяти, сообщили журналистам в областном управлении ГИБДД. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T03:01
2023-01-11T03:01
2023-01-11T03:01
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САРАТОВ, 11 янв - РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с двумя маршрутными микроавтобусами на мосту в Пензе увеличилось до девяти, сообщили журналистам в областном управлении ГИБДД. Ранее в региональном управлении ГИБДД сообщили, что утром во вторник на Сурском мосту в Пензе столкнулись легковые автомобили ВАЗ-21140, ВАЗ-21093, Renault Sandero и два микроавтобуса "Газель" и Ford Transit, в результате пострадали восемь человек, троих из них госпитализировали. Уточнялось, что среди пострадавших четыре пассажирки "Газели", которых после оказания медицинской помощи отпустили домой, остальные четверо пострадавших ехали в легковых автомобилях. "Увеличилось количество пострадавших, еще одна пассажирка автомобиля "ГАЗ" ("Газели") 1999 года рождения после оказания медицинской помощи была отпущена", - говорится в сообщении. Областное управление СК РФ заявило, что следователи начали процессуальную проверку по факту ДТП с участием трех легковых автомобилей и двух маршруток по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. "В результате ДТП пострадали несколько человек. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе проверки будет исследовано техническое состояние микроавтобусов, следовавших по маршрутам, условия их эксплуатации, обстоятельства, способствовавшие ДТП. По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20230110/dtp-1843974130.html
https://ria.ru/20221221/avtobus-1840361444.html
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происшествия, авто, пенза, россия, гибдд мвд рф, renault s.a, ford motor, renault clio
Происшествия, Авто, Пенза, Россия, ГИБДД МВД РФ, Renault S.A, Ford Motor, Renault Clio
Число пострадавших в ДТП с маршрутками в Пензе увеличилось до девяти
Число пострадавших в ДТП с двумя маршрутками в Пензе увеличилось до девяти человек