Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье задержали "духовного наставника" за педофилию - РИА Новости, 11.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230111/pedofiliya-1844108082.html
В Подмосковье задержали "духовного наставника" за педофилию
В Подмосковье задержали "духовного наставника" за педофилию - РИА Новости, 11.01.2023
В Подмосковье задержали "духовного наставника" за педофилию
Духовный наставник из "истинно-православной церкви", не имеющей отношения к РПЦ, задержан в Подмосковье по делу о педофилии, сообщает региональный главк СК РФ. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T13:18
2023-01-11T15:47
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
религия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757077_345:377:3315:2048_1920x0_80_0_0_52a8ef3e41d61d74aa28cf524e22d211.jpg
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Духовный наставник из "истинно-православной церкви", не имеющей отношения к РПЦ, задержан в Подмосковье по делу о педофилии, сообщает региональный главк СК РФ. "В Московской области задержан подозреваемый в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних... Анатолий Суворов - представитель так называемой "истинно-православной церкви"... Данная организация не имеет никакого отношения к Русской православной церкви", - говорится в сообщении. По данным следствия, подозреваемый, "являясь духовным наставником и руководителем местной религиозной организации", совершил в 2016 и 2017 годах надругательства над несколькими подростками. Уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего) возбуждено по материалам ФСБ и МВД России. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.Религиозная организация "Истинно-православная церковь" (ИПЦ) - к ней относится женский монастырь Святой Живоначальной Троицы в деревне Острово под Орехово-Зуево, в котором, предположительно, служит Суворов, - базируется в Москве на улице Радио, рассказал РИА Новости религиовед Роман Силантьев."Там митрополитов больше, чем мирян. Они занимаются колдовством, снимают порчу и сглаз. Внешне при этом выглядят как православные, хотя, конечно, даже к христианству, думаю, имеют уже слабое отношение. Ничего удивительного, в таких это часто бывает", - отметил Силантьев, профессор кафедры теологии и заведующий лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ).
https://ria.ru/20221220/sud-1840099466.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757077_584:0:3315:2048_1920x0_80_0_0_85ffe02d05967dde295b2796dc6f8ae0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), религия
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Московская область (Подмосковье), Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Религия
13:18 11.01.2023 (обновлено: 15:47 11.01.2023)
 
В Подмосковье задержали "духовного наставника" за педофилию

В Подмосковье задержали представителя "истинно-православной церкви" за педофилию

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкСлужебный автомобиль Следственного комитета РФ
Служебный автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Служебный автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Духовный наставник из "истинно-православной церкви", не имеющей отношения к РПЦ, задержан в Подмосковье по делу о педофилии, сообщает региональный главк СК РФ.
"В Московской области задержан подозреваемый в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних... Анатолий Суворов - представитель так называемой "истинно-православной церкви"... Данная организация не имеет никакого отношения к Русской православной церкви", - говорится в сообщении. По данным следствия, подозреваемый, "являясь духовным наставником и руководителем местной религиозной организации", совершил в 2016 и 2017 годах надругательства над несколькими подростками.
Уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего) возбуждено по материалам ФСБ и МВД России. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
Религиозная организация "Истинно-православная церковь" (ИПЦ) - к ней относится женский монастырь Святой Живоначальной Троицы в деревне Острово под Орехово-Зуево, в котором, предположительно, служит Суворов, - базируется в Москве на улице Радио, рассказал РИА Новости религиовед Роман Силантьев.
"Там митрополитов больше, чем мирян. Они занимаются колдовством, снимают порчу и сглаз. Внешне при этом выглядят как православные, хотя, конечно, даже к христианству, думаю, имеют уже слабое отношение. Ничего удивительного, в таких это часто бывает", - отметил Силантьев, профессор кафедры теологии и заведующий лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ).
Молоток в зале судебных заседаний
20 декабря 2022, 19:07
Псковский педофил получил 22 года колонии
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Московская область (Подмосковье)РоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Религия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала