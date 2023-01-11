https://ria.ru/20230111/pedofiliya-1844108082.html

В Подмосковье задержали "духовного наставника" за педофилию

В Подмосковье задержали "духовного наставника" за педофилию - РИА Новости, 11.01.2023

В Подмосковье задержали "духовного наставника" за педофилию

Духовный наставник из "истинно-православной церкви", не имеющей отношения к РПЦ, задержан в Подмосковье по делу о педофилии, сообщает региональный главк СК РФ. РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T13:18

2023-01-11T13:18

2023-01-11T15:47

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

московская область (подмосковье)

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

религия

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Духовный наставник из "истинно-православной церкви", не имеющей отношения к РПЦ, задержан в Подмосковье по делу о педофилии, сообщает региональный главк СК РФ. "В Московской области задержан подозреваемый в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних... Анатолий Суворов - представитель так называемой "истинно-православной церкви"... Данная организация не имеет никакого отношения к Русской православной церкви", - говорится в сообщении. По данным следствия, подозреваемый, "являясь духовным наставником и руководителем местной религиозной организации", совершил в 2016 и 2017 годах надругательства над несколькими подростками. Уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего) возбуждено по материалам ФСБ и МВД России. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.Религиозная организация "Истинно-православная церковь" (ИПЦ) - к ней относится женский монастырь Святой Живоначальной Троицы в деревне Острово под Орехово-Зуево, в котором, предположительно, служит Суворов, - базируется в Москве на улице Радио, рассказал РИА Новости религиовед Роман Силантьев."Там митрополитов больше, чем мирян. Они занимаются колдовством, снимают порчу и сглаз. Внешне при этом выглядят как православные, хотя, конечно, даже к христианству, думаю, имеют уже слабое отношение. Ничего удивительного, в таких это часто бывает", - отметил Силантьев, профессор кафедры теологии и заведующий лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ).

https://ria.ru/20221220/sud-1840099466.html

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Кирилл Волков

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), религия