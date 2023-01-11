https://ria.ru/20230111/pedofiliya-1844108082.html
В Подмосковье задержали "духовного наставника" за педофилию
В Подмосковье задержали "духовного наставника" за педофилию - РИА Новости, 11.01.2023
В Подмосковье задержали "духовного наставника" за педофилию
Духовный наставник из "истинно-православной церкви", не имеющей отношения к РПЦ, задержан в Подмосковье по делу о педофилии, сообщает региональный главк СК РФ. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T13:18
2023-01-11T13:18
2023-01-11T15:47
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
религия
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Духовный наставник из "истинно-православной церкви", не имеющей отношения к РПЦ, задержан в Подмосковье по делу о педофилии, сообщает региональный главк СК РФ. "В Московской области задержан подозреваемый в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних... Анатолий Суворов - представитель так называемой "истинно-православной церкви"... Данная организация не имеет никакого отношения к Русской православной церкви", - говорится в сообщении. По данным следствия, подозреваемый, "являясь духовным наставником и руководителем местной религиозной организации", совершил в 2016 и 2017 годах надругательства над несколькими подростками. Уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего) возбуждено по материалам ФСБ и МВД России. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.Религиозная организация "Истинно-православная церковь" (ИПЦ) - к ней относится женский монастырь Святой Живоначальной Троицы в деревне Острово под Орехово-Зуево, в котором, предположительно, служит Суворов, - базируется в Москве на улице Радио, рассказал РИА Новости религиовед Роман Силантьев."Там митрополитов больше, чем мирян. Они занимаются колдовством, снимают порчу и сглаз. Внешне при этом выглядят как православные, хотя, конечно, даже к христианству, думаю, имеют уже слабое отношение. Ничего удивительного, в таких это часто бывает", - отметил Силантьев, профессор кафедры теологии и заведующий лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ).
https://ria.ru/20221220/sud-1840099466.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), религия
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Московская область (Подмосковье), Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Религия
13:18 11.01.2023 (обновлено: 15:47 11.01.2023)
В Подмосковье задержали "духовного наставника" за педофилию
В Подмосковье задержали представителя "истинно-православной церкви" за педофилию
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости.
Духовный наставник из "истинно-православной церкви", не имеющей отношения к РПЦ, задержан в Подмосковье по делу о педофилии, сообщает региональный главк
СК РФ.
"В Московской области задержан подозреваемый в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних... Анатолий Суворов - представитель так называемой "истинно-православной церкви"... Данная организация не имеет никакого отношения к Русской православной церкви", - говорится в сообщении. По данным следствия, подозреваемый, "являясь духовным наставником и руководителем местной религиозной организации", совершил в 2016 и 2017 годах надругательства над несколькими подростками.
Уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего) возбуждено по материалам ФСБ
и МВД России. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
Религиозная организация "Истинно-православная церковь" (ИПЦ) - к ней относится женский монастырь Святой Живоначальной Троицы в деревне Острово под Орехово-Зуево, в котором, предположительно, служит Суворов, - базируется в Москве на улице Радио, рассказал РИА Новости религиовед Роман Силантьев.
"Там митрополитов больше, чем мирян. Они занимаются колдовством, снимают порчу и сглаз. Внешне при этом выглядят как православные, хотя, конечно, даже к христианству, думаю, имеют уже слабое отношение. Ничего удивительного, в таких это часто бывает", - отметил Силантьев, профессор кафедры теологии и заведующий лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ).