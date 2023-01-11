04:39 11.01.2023 (обновлено: 04:53 11.01.2023)
Антонов отреагировал на решение США обучить украинцев применять ЗРК Patriot
Посол Антонов: обучение ВСУ работе с ЗРК Patriot подтверждает участие США в конфликте
© Фото : U.S. Army / Eugen WarkentinАмериканские зенитные ракетные комплексы "Пэтриот"
© Фото : U.S. Army / Eugen Warkentin
Американские зенитные ракетные комплексы "Пэтриот". Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Решение Пентагона обучать украинских военных использованию ЗРК Patriot подтверждает участие США в конфликте на Украине, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Решение военного ведомства США организовать курс обучения на базе Fort Sill в штате Оклахома является очередным подтверждением де-факто участия Вашингтона в украинском конфликте на стороне нацистских преступников из Киева", - сказал он.
При этом Антонов отметил, что России удается доводить до американских экспертов информацию об опасности таких действий Вашингтона.
Современные системы Patriot вошли в очередной пакет американской военной помощи Украине, который был представлен к визиту в Вашингтон Владимира Зеленского. В Пентагоне исключают возможность направления на Украину американских расчетов и обещают обучить украинцев за несколько месяцев. Президент России Владимир Путин, назвал поставки Patriot на Украину затягиванием конфликта.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.