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Антонов отреагировал на решение США обучить украинцев применять ЗРК Patriot - РИА Новости, 11.01.2023
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Антонов отреагировал на решение США обучить украинцев применять ЗРК Patriot
Антонов отреагировал на решение США обучить украинцев применять ЗРК Patriot - РИА Новости, 11.01.2023
Антонов отреагировал на решение США обучить украинцев применять ЗРК Patriot
Решение Пентагона обучать украинских военных использованию ЗРК Patriot подтверждает участие США в конфликте на Украине, заявил посол России в Вашингтоне... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T04:39
2023-01-11T04:53
анатолий антонов
сша
украина
министерство обороны сша
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
в мире
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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Решение Пентагона обучать украинских военных использованию ЗРК Patriot подтверждает участие США в конфликте на Украине, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.При этом Антонов отметил, что России удается доводить до американских экспертов информацию об опасности таких действий Вашингтона.Современные системы Patriot вошли в очередной пакет американской военной помощи Украине, который был представлен к визиту в Вашингтон Владимира Зеленского. В Пентагоне исключают возможность направления на Украину американских расчетов и обещают обучить украинцев за несколько месяцев. Президент России Владимир Путин, назвал поставки Patriot на Украину затягиванием конфликта.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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анатолий антонов, сша, украина, министерство обороны сша, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), в мире
Анатолий Антонов, США, Украина, Министерство обороны США, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), В мире
04:39 11.01.2023 (обновлено: 04:53 11.01.2023)
 
Антонов отреагировал на решение США обучить украинцев применять ЗРК Patriot

Посол Антонов: обучение ВСУ работе с ЗРК Patriot подтверждает участие США в конфликте

© Фото : U.S. Army / Eugen WarkentinАмериканские зенитные ракетные комплексы "Пэтриот"
Американские зенитные ракетные комплексы Пэтриот - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© Фото : U.S. Army / Eugen Warkentin
Американские зенитные ракетные комплексы "Пэтриот". Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Решение Пентагона обучать украинских военных использованию ЗРК Patriot подтверждает участие США в конфликте на Украине, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Решение военного ведомства США организовать курс обучения на базе Fort Sill в штате Оклахома является очередным подтверждением де-факто участия Вашингтона в украинском конфликте на стороне нацистских преступников из Киева", - сказал он.
При этом Антонов отметил, что России удается доводить до американских экспертов информацию об опасности таких действий Вашингтона.
Современные системы Patriot вошли в очередной пакет американской военной помощи Украине, который был представлен к визиту в Вашингтон Владимира Зеленского. В Пентагоне исключают возможность направления на Украину американских расчетов и обещают обучить украинцев за несколько месяцев. Президент России Владимир Путин, назвал поставки Patriot на Украину затягиванием конфликта.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Американский зенитный ракетный комплекс Пэтриот - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
10 января, 21:57Специальная военная операция на Украине
В Киеве надеются задействовать ЗРК Patriot уже весной
 
Анатолий АнтоновСШАУкраинаМинистерство обороны СШАПэтриот (зенитный ракетный комплекс )В мире
 
 
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