https://ria.ru/20230111/patriot-1844021203.html

Антонов отреагировал на решение США обучить украинцев применять ЗРК Patriot

Антонов отреагировал на решение США обучить украинцев применять ЗРК Patriot - РИА Новости, 11.01.2023

Антонов отреагировал на решение США обучить украинцев применять ЗРК Patriot

Решение Пентагона обучать украинских военных использованию ЗРК Patriot подтверждает участие США в конфликте на Украине, заявил посол России в Вашингтоне... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T04:39

2023-01-11T04:39

2023-01-11T04:53

анатолий антонов

сша

украина

министерство обороны сша

пэтриот (зенитный ракетный комплекс )

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838535541_165:612:2717:2048_1920x0_80_0_0_5719cb9077cf5699dea07d8410f30028.jpg

ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Решение Пентагона обучать украинских военных использованию ЗРК Patriot подтверждает участие США в конфликте на Украине, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.При этом Антонов отметил, что России удается доводить до американских экспертов информацию об опасности таких действий Вашингтона.Современные системы Patriot вошли в очередной пакет американской военной помощи Украине, который был представлен к визиту в Вашингтон Владимира Зеленского. В Пентагоне исключают возможность направления на Украину американских расчетов и обещают обучить украинцев за несколько месяцев. Президент России Владимир Путин, назвал поставки Patriot на Украину затягиванием конфликта.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230110/zrk-1844002407.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

анатолий антонов, сша, украина, министерство обороны сша, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), в мире