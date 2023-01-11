https://ria.ru/20230111/otchet-1844076230.html

В сенате США потребовали подробного отчета по объему помощи Украине

В сенате США потребовали подробного отчета по объему помощи Украине - РИА Новости, 11.01.2023

В сенате США потребовали подробного отчета по объему помощи Украине

Американский сенатор-республиканец Джей Ди Вэнс собирается направить в бюджетную службу Белого дома обращение, в котором ставит под сомнение объем... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T11:47

2023-01-11T11:47

2023-01-11T11:47

в мире

джо байден

украина

сша

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Американский сенатор-республиканец Джей Ди Вэнс собирается направить в бюджетную службу Белого дома обращение, в котором ставит под сомнение объем предоставляемой Украине помощи, сообщает издание Politico со ссылкой на документ. Согласно обращению, 114 миллиардов долларов, предоставленные Конгрессом Украине и странам, "затронутым ситуацией на Украине", не включают некоторые дополнительные переводы, о которых ранее просила администрация президента Джо Байдена. В связи с этим сенатор призывает службу управления и бюджета указать в отчете Конгрессу, какую сумму Вашингтон на самом деле направил Киеву. "Отчет должен содержать полный учет общих бюджетных полномочий в этой области... В отчете также должен быть указан список стран, которые, как считает администрация, "затронуты ситуацией на Украине", и учет бюджетных средств, которые администрация намерена предоставить каждой из этих стран", - говорится в документе. Отмечается, что Вэнс призывает коллег подписать обращение. Согласно изданию, сам сенатор ранее заявлял, что скептически относится к оказанию Украине поддержки.

https://ria.ru/20230111/politika-1843946826.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, джо байден, украина, сша