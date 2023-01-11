В сенате США потребовали подробного отчета по объему помощи Украине
Сенатор Джей Ди Вэнс потребовал от Байдена подробный отчет по объему помощи США Украине
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Американский сенатор-республиканец Джей Ди Вэнс собирается направить в бюджетную службу Белого дома обращение, в котором ставит под сомнение объем предоставляемой Украине помощи, сообщает издание Politico со ссылкой на документ.
Согласно обращению, 114 миллиардов долларов, предоставленные Конгрессом Украине и странам, "затронутым ситуацией на Украине", не включают некоторые дополнительные переводы, о которых ранее просила администрация президента Джо Байдена. В связи с этим сенатор призывает службу управления и бюджета указать в отчете Конгрессу, какую сумму Вашингтон на самом деле направил Киеву.
"Отчет должен содержать полный учет общих бюджетных полномочий в этой области... В отчете также должен быть указан список стран, которые, как считает администрация, "затронуты ситуацией на Украине", и учет бюджетных средств, которые администрация намерена предоставить каждой из этих стран", - говорится в документе.
Отмечается, что Вэнс призывает коллег подписать обращение. Согласно изданию, сам сенатор ранее заявлял, что скептически относится к оказанию Украине поддержки.