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В сенате США потребовали подробного отчета по объему помощи Украине - РИА Новости, 11.01.2023
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В сенате США потребовали подробного отчета по объему помощи Украине
В сенате США потребовали подробного отчета по объему помощи Украине - РИА Новости, 11.01.2023
В сенате США потребовали подробного отчета по объему помощи Украине
Американский сенатор-республиканец Джей Ди Вэнс собирается направить в бюджетную службу Белого дома обращение, в котором ставит под сомнение объем... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T11:47
2023-01-11T11:47
в мире
джо байден
украина
сша
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Американский сенатор-республиканец Джей Ди Вэнс собирается направить в бюджетную службу Белого дома обращение, в котором ставит под сомнение объем предоставляемой Украине помощи, сообщает издание Politico со ссылкой на документ. Согласно обращению, 114 миллиардов долларов, предоставленные Конгрессом Украине и странам, "затронутым ситуацией на Украине", не включают некоторые дополнительные переводы, о которых ранее просила администрация президента Джо Байдена. В связи с этим сенатор призывает службу управления и бюджета указать в отчете Конгрессу, какую сумму Вашингтон на самом деле направил Киеву. "Отчет должен содержать полный учет общих бюджетных полномочий в этой области... В отчете также должен быть указан список стран, которые, как считает администрация, "затронуты ситуацией на Украине", и учет бюджетных средств, которые администрация намерена предоставить каждой из этих стран", - говорится в документе. Отмечается, что Вэнс призывает коллег подписать обращение. Согласно изданию, сам сенатор ранее заявлял, что скептически относится к оказанию Украине поддержки.
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в мире, джо байден, украина, сша
В мире, Джо Байден, Украина, США
11:47 11.01.2023
 
В сенате США потребовали подробного отчета по объему помощи Украине

Сенатор Джей Ди Вэнс потребовал от Байдена подробный отчет по объему помощи США Украине

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Американский сенатор-республиканец Джей Ди Вэнс собирается направить в бюджетную службу Белого дома обращение, в котором ставит под сомнение объем предоставляемой Украине помощи, сообщает издание Politico со ссылкой на документ.
Согласно обращению, 114 миллиардов долларов, предоставленные Конгрессом Украине и странам, "затронутым ситуацией на Украине", не включают некоторые дополнительные переводы, о которых ранее просила администрация президента Джо Байдена. В связи с этим сенатор призывает службу управления и бюджета указать в отчете Конгрессу, какую сумму Вашингтон на самом деле направил Киеву.
"Отчет должен содержать полный учет общих бюджетных полномочий в этой области... В отчете также должен быть указан список стран, которые, как считает администрация, "затронуты ситуацией на Украине", и учет бюджетных средств, которые администрация намерена предоставить каждой из этих стран", - говорится в документе.
Отмечается, что Вэнс призывает коллег подписать обращение. Согласно изданию, сам сенатор ранее заявлял, что скептически относится к оказанию Украине поддержки.
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