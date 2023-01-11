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Москалькова потребовала от Турции прекратить поставку оружия Украине - РИА Новости, 11.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Москалькова потребовала от Турции прекратить поставку оружия Украине
Москалькова потребовала от Турции прекратить поставку оружия Украине - РИА Новости, 11.01.2023
Москалькова потребовала от Турции прекратить поставку оружия Украине
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась к председателю парламента Турции Мустафе Шентопу с просьбой прекратить... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T12:42
2023-01-11T12:52
в мире
турция
украина
специальная военная операция на украине
татьяна москалькова
россия
оружие
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась к председателю парламента Турции Мустафе Шентопу с просьбой прекратить поставку оружия Украине, чтобы избежать дальнейшей эскалации этой ситуации.По ее словам, просьбу она озвучила в ходе встречи с председателем парламента Турции Шентопом, в которой также участвовали омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец и омбудсмен Турции Шереф Малкоч."Прозвучали очень важные слова о необходимости прекращения огня. Оно является необходимым условием для предотвращения нарушений прав человека. Прежде всего, права на жизнь", - добавила Москалькова.
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в мире, турция, украина, татьяна москалькова, россия, оружие
В мире, Турция, Украина, Специальная военная операция на Украине, Татьяна Москалькова, Россия, Оружие
12:42 11.01.2023 (обновлено: 12:52 11.01.2023)
 
Москалькова потребовала от Турции прекратить поставку оружия Украине

Москалькова попросила спикера парламента Турции Шентопу прекратить поставку оружия Украине

© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ
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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась к председателю парламента Турции Мустафе Шентопу с просьбой прекратить поставку оружия Украине, чтобы избежать дальнейшей эскалации этой ситуации.
"Обратилась к господину Шентопу с просьбой прекратить поставку оружия Украине, чтобы избежать дальнейшей эскалации этой ситуации", - написала Москалькова в своем телеграм-канале.
По ее словам, просьбу она озвучила в ходе встречи с председателем парламента Турции Шентопом, в которой также участвовали омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец и омбудсмен Турции Шереф Малкоч.
"Прозвучали очень важные слова о необходимости прекращения огня. Оно является необходимым условием для предотвращения нарушений прав человека. Прежде всего, права на жизнь", - добавила Москалькова.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреТурцияУкраинаТатьяна МоскальковаРоссияОружие
 
 
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