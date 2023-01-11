https://ria.ru/20230111/oruzhie-1844097344.html

Москалькова потребовала от Турции прекратить поставку оружия Украине

Москалькова потребовала от Турции прекратить поставку оружия Украине - РИА Новости, 11.01.2023

Москалькова потребовала от Турции прекратить поставку оружия Украине

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась к председателю парламента Турции Мустафе Шентопу с просьбой прекратить... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T12:42

2023-01-11T12:42

2023-01-11T12:52

в мире

турция

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татьяна москалькова

россия

оружие

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась к председателю парламента Турции Мустафе Шентопу с просьбой прекратить поставку оружия Украине, чтобы избежать дальнейшей эскалации этой ситуации.По ее словам, просьбу она озвучила в ходе встречи с председателем парламента Турции Шентопом, в которой также участвовали омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец и омбудсмен Турции Шереф Малкоч."Прозвучали очень важные слова о необходимости прекращения огня. Оно является необходимым условием для предотвращения нарушений прав человека. Прежде всего, права на жизнь", - добавила Москалькова.

https://ria.ru/20230111/boepripasy-1844088456.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, турция, украина, татьяна москалькова, россия, оружие