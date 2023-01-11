12:42 11.01.2023 (обновлено: 12:52 11.01.2023)
Москалькова потребовала от Турции прекратить поставку оружия Украине
Москалькова попросила спикера парламента Турции Шентопу прекратить поставку оружия Украине
© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась к председателю парламента Турции Мустафе Шентопу с просьбой прекратить поставку оружия Украине, чтобы избежать дальнейшей эскалации этой ситуации.
"Обратилась к господину Шентопу с просьбой прекратить поставку оружия Украине, чтобы избежать дальнейшей эскалации этой ситуации", - написала Москалькова в своем телеграм-канале.
По ее словам, просьбу она озвучила в ходе встречи с председателем парламента Турции Шентопом, в которой также участвовали омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец и омбудсмен Турции Шереф Малкоч.
"Прозвучали очень важные слова о необходимости прекращения огня. Оно является необходимым условием для предотвращения нарушений прав человека. Прежде всего, права на жизнь", - добавила Москалькова.