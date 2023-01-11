https://ria.ru/20230111/obstrel-1844089107.html

ВСУ выпустили по Донецку еще три снаряда натовского калибра

ВСУ выпустили по Донецку еще три снаряда натовского калибра - РИА Новости, 11.01.2023

ВСУ выпустили по Донецку еще три снаряда натовского калибра

Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T12:21

2023-01-11T12:21

2023-01-11T12:21

специальная военная операция на украине

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 11 янв – РИА Новости. Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:50 (совпадает с мск) – населенный пункт Галициновка – город Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - отмечается в Telegram-канале представительства. Ранее ведомство сообщило, что в среду украинские войска выпустили по Донецку восемь снарядов такого же калибра. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230111/spetsoperatsiya-1844088692.html

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кировский район

донецкая народная республика

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донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, украина, россия