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Суровикина назначили замом командующего группировкой войск на Украине - РИА Новости, 11.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230111/naznacheniya-1844224728.html
Суровикина назначили замом командующего группировкой войск на Украине
Суровикина назначили замом командующего группировкой войск на Украине - РИА Новости, 11.01.2023
Суровикина назначили замом командующего группировкой войск на Украине
Главком ВКС Сергей Суровикин назначен заместителем командующего российской объединенной группировкой войск в рамках специальной военной операции, сообщили в... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T18:37
2023-01-11T23:07
специальная военная операция на украине
россия
воздушно-космические силы россии
министерство обороны рф (минобороны рф)
валерий герасимов
олег салюков
безопасность
украина
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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Главком ВКС Сергей Суровикин назначен заместителем командующего российской объединенной группировкой войск в рамках специальной военной операции, сообщили в среду в Минобороны РФ.Там отметили, что новым командующим российской объединенной группировки войск в рамках спецоперации на Украине министр обороны назначил начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова."Его заместителями: главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал армии Сергей Суровикин, главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков, а также заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Алексей Ким", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20221226/surovikin-1841290587.html
россия
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россия, воздушно-космические силы россии, министерство обороны рф (минобороны рф), валерий герасимов, олег салюков, безопасность, украина, сергей суровикин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Воздушно-космические силы России, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Валерий Герасимов, Олег Салюков, Безопасность, Украина, Сергей Суровикин
18:37 11.01.2023 (обновлено: 23:07 11.01.2023)
 
Суровикина назначили замом командующего группировкой войск на Украине

Замом командующего группировкой войск на Украине Герасимова стал главком ВКС Суровикин

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкСергей Суровикин и Валерий Герасимов
Сергей Суровикин и Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Сергей Суровикин и Валерий Герасимов. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Главком ВКС Сергей Суровикин назначен заместителем командующего российской объединенной группировкой войск в рамках специальной военной операции, сообщили в среду в Минобороны РФ.
Там отметили, что новым командующим российской объединенной группировки войск в рамках спецоперации на Украине министр обороны назначил начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.
"Его заместителями: главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал армии Сергей Суровикин, главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков, а также заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Алексей Ким", - сказали в ведомстве.
Сергей Суровикин - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
26 декабря 2022, 09:55Специальная военная операция на Украине
Западные СМИ отметили успешные действия Суровикина в зоне спецоперации
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВоздушно-космические силы РоссииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Валерий ГерасимовОлег СалюковБезопасностьУкраинаСергей Суровикин
 
 
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