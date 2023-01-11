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Суровикина назначили замом командующего группировкой войск на Украине
Суровикина назначили замом командующего группировкой войск на Украине - РИА Новости, 11.01.2023
Суровикина назначили замом командующего группировкой войск на Украине
Главком ВКС Сергей Суровикин назначен заместителем командующего российской объединенной группировкой войск в рамках специальной военной операции, сообщили в... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T18:37
2023-01-11T18:37
2023-01-11T23:07
специальная военная операция на украине
россия
воздушно-космические силы россии
министерство обороны рф (минобороны рф)
валерий герасимов
олег салюков
безопасность
украина
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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Главком ВКС Сергей Суровикин назначен заместителем командующего российской объединенной группировкой войск в рамках специальной военной операции, сообщили в среду в Минобороны РФ.Там отметили, что новым командующим российской объединенной группировки войск в рамках спецоперации на Украине министр обороны назначил начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова."Его заместителями: главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал армии Сергей Суровикин, главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков, а также заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Алексей Ким", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20221226/surovikin-1841290587.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, воздушно-космические силы россии, министерство обороны рф (минобороны рф), валерий герасимов, олег салюков, безопасность, украина, сергей суровикин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Воздушно-космические силы России, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Валерий Герасимов, Олег Салюков, Безопасность, Украина, Сергей Суровикин
18:37 11.01.2023 (обновлено: 23:07 11.01.2023)
Суровикина назначили замом командующего группировкой войск на Украине
Замом командующего группировкой войск на Украине Герасимова стал главком ВКС Суровикин