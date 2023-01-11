https://ria.ru/20230111/naznacheniya-1844224728.html

Суровикина назначили замом командующего группировкой войск на Украине

Суровикина назначили замом командующего группировкой войск на Украине - РИА Новости, 11.01.2023

Суровикина назначили замом командующего группировкой войск на Украине

Главком ВКС Сергей Суровикин назначен заместителем командующего российской объединенной группировкой войск в рамках специальной военной операции, сообщили в... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T18:37

2023-01-11T18:37

2023-01-11T23:07

специальная военная операция на украине

россия

воздушно-космические силы россии

министерство обороны рф (минобороны рф)

валерий герасимов

олег салюков

безопасность

украина

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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Главком ВКС Сергей Суровикин назначен заместителем командующего российской объединенной группировкой войск в рамках специальной военной операции, сообщили в среду в Минобороны РФ.Там отметили, что новым командующим российской объединенной группировки войск в рамках спецоперации на Украине министр обороны назначил начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова."Его заместителями: главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал армии Сергей Суровикин, главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков, а также заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Алексей Ким", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20221226/surovikin-1841290587.html

россия

украина

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Наталья Макарова

россия, воздушно-космические силы россии, министерство обороны рф (минобороны рф), валерий герасимов, олег салюков, безопасность, украина, сергей суровикин