https://ria.ru/20230111/moskva-1844062032.html

Специалисты обновили 15 коммуникационных коллекторов в Москве

Специалисты обновили 15 коммуникационных коллекторов в Москве - РИА Новости, 11.01.2023

Специалисты обновили 15 коммуникационных коллекторов в Москве

Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтировали и модернизировали 15 коммуникационных коллекторов за минувший год, сообщил журналистам заммэра Москвы РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T11:11

2023-01-11T11:11

2023-01-11T11:11

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

москва

зарядье

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтировали и модернизировали 15 коммуникационных коллекторов за минувший год, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Проводится планомерная работа по поддержанию в надлежащем состоянии подземных коллекторов, в которых проходят трубопроводы и кабели связи, своевременное обновление этих объектов позволяет продлить срок их безопасной эксплуатации и обеспечить сохранность коммуникаций. В прошлом году модернизировали и капитально отремонтировали 15 сооружений общей протяженностью более 31 километра", - отметил Бирюков. Заммэра подчеркнул, что капремонт прошел в семи коллекторах, в том числе "Бахрушинском", "Проспекте Вернадского" и "Осеннем". "Восстановили разрушенные слои бетона и ходовые дорожки, обновили дренажные системы и гидроизоляцию строительных конструкций, заменили кабельные и технологические металлоконструкции. Комплексная модернизация проведена в восьми коллекторах, в том числе "Химки", "Садово-Кудринский" и "Зарядье", там выполнен большой объем работ по обновлению охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией", - рассказал Бирюков. В пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства отметили, что для повышения защищенности коллекторов усовершенствованы системы видеонаблюдения на объектах, расположенных в центральном округе и вдоль вылетных магистралей. Заммэра напомнил, что коллекторное хозяйство столицы - уникальный подземный город, не имеющий аналогов в России и мире по протяженности, разветвленности сети и компактности проложенных внутри коммуникаций. Общая протяженность коллекторов составляет 800 километров.

https://realty.ria.ru/20230111/remont-1844039222.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

петр бирюков, москва, зарядье