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Специалисты обновили 15 коммуникационных коллекторов в Москве - РИА Новости, 11.01.2023
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Специалисты обновили 15 коммуникационных коллекторов в Москве
Специалисты обновили 15 коммуникационных коллекторов в Москве - РИА Новости, 11.01.2023
Специалисты обновили 15 коммуникационных коллекторов в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтировали и модернизировали 15 коммуникационных коллекторов за минувший год, сообщил журналистам заммэра Москвы РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T11:11
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтировали и модернизировали 15 коммуникационных коллекторов за минувший год, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Проводится планомерная работа по поддержанию в надлежащем состоянии подземных коллекторов, в которых проходят трубопроводы и кабели связи, своевременное обновление этих объектов позволяет продлить срок их безопасной эксплуатации и обеспечить сохранность коммуникаций. В прошлом году модернизировали и капитально отремонтировали 15 сооружений общей протяженностью более 31 километра", - отметил Бирюков. Заммэра подчеркнул, что капремонт прошел в семи коллекторах, в том числе "Бахрушинском", "Проспекте Вернадского" и "Осеннем". "Восстановили разрушенные слои бетона и ходовые дорожки, обновили дренажные системы и гидроизоляцию строительных конструкций, заменили кабельные и технологические металлоконструкции. Комплексная модернизация проведена в восьми коллекторах, в том числе "Химки", "Садово-Кудринский" и "Зарядье", там выполнен большой объем работ по обновлению охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией", - рассказал Бирюков. В пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства отметили, что для повышения защищенности коллекторов усовершенствованы системы видеонаблюдения на объектах, расположенных в центральном округе и вдоль вылетных магистралей. Заммэра напомнил, что коллекторное хозяйство столицы - уникальный подземный город, не имеющий аналогов в России и мире по протяженности, разветвленности сети и компактности проложенных внутри коммуникаций. Общая протяженность коллекторов составляет 800 километров.
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петр бирюков, москва, зарядье
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Москва, Зарядье
11:11 11.01.2023
 

Специалисты обновили 15 коммуникационных коллекторов в Москве

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтировали и модернизировали 15 коммуникационных коллекторов за минувший год, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Проводится планомерная работа по поддержанию в надлежащем состоянии подземных коллекторов, в которых проходят трубопроводы и кабели связи, своевременное обновление этих объектов позволяет продлить срок их безопасной эксплуатации и обеспечить сохранность коммуникаций. В прошлом году модернизировали и капитально отремонтировали 15 сооружений общей протяженностью более 31 километра", - отметил Бирюков.
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Заммэра подчеркнул, что капремонт прошел в семи коллекторах, в том числе "Бахрушинском", "Проспекте Вернадского" и "Осеннем".
"Восстановили разрушенные слои бетона и ходовые дорожки, обновили дренажные системы и гидроизоляцию строительных конструкций, заменили кабельные и технологические металлоконструкции. Комплексная модернизация проведена в восьми коллекторах, в том числе "Химки", "Садово-Кудринский" и "Зарядье", там выполнен большой объем работ по обновлению охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией", - рассказал Бирюков.
В пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства отметили, что для повышения защищенности коллекторов усовершенствованы системы видеонаблюдения на объектах, расположенных в центральном округе и вдоль вылетных магистралей.
Заммэра напомнил, что коллекторное хозяйство столицы - уникальный подземный город, не имеющий аналогов в России и мире по протяженности, разветвленности сети и компактности проложенных внутри коммуникаций. Общая протяженность коллекторов составляет 800 километров.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковМоскваЗарядье
 
 
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