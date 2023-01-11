https://ria.ru/20230111/moskalkova-1844107542.html
Москалькова рассказала об итогах встречи с украинским коллегой
Москалькова рассказала об итогах встречи с украинским коллегой - РИА Новости, 11.01.2023
Москалькова рассказала об итогах встречи с украинским коллегой
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что на встрече с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом было определено, какие действия... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T13:17
2023-01-11T13:17
2023-01-11T13:38
татьяна москалькова
россия
украина
турция
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АНКАРА, 11 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что на встрече с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом было определено, какие действия стороны ожидают друг от друга "по конкретным людям". Трехсторонняя встреча омбудсменов Турции, РФ и Украины проходит в Анкаре. "Невозможно поставить конкретные даты, но мы определили по конкретным людям, какие действия мы ожидаем друг от друга, и, конечно, взаимно заинтересованы, чтобы помощь этим людям произошла как можно быстрее", - сказала Москалькова журналистам. "Вчера мы обсудили десять групп вопросов. Это вопросы, связанные с оказанием взаимной помощи по восстановлению документов, предоставляющих людям право получить пенсию. Мы знаем, что в результате ситуации не везде сохранились архивы о трудовом стаже людей. И я передала конкретные данные людей, которые просят о помощи в восстановлении этих документов", - сказала Москалькова журналистам.На вопрос о том, планируется ли еще встреча с Лубинцом на полях конференции, Москалькова ответила, что "есть еще пакет писем", которыми стороны хотят обменяться.
https://ria.ru/20230111/moskalkova-1844096821.html
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татьяна москалькова, россия, украина, турция
Татьяна Москалькова, Россия, Украина, Турция
13:17 11.01.2023 (обновлено: 13:38 11.01.2023)
Москалькова рассказала об итогах встречи с украинским коллегой
Москалькова и украинский омбудсмен Лубинец определили действия по конкретным лицам
АНКАРА, 11 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что на встрече с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом было определено, какие действия стороны ожидают друг от друга "по конкретным людям".
Трехсторонняя встреча омбудсменов Турции
, РФ и Украины проходит в Анкаре
.
"Невозможно поставить конкретные даты, но мы определили по конкретным людям, какие действия мы ожидаем друг от друга, и, конечно, взаимно заинтересованы, чтобы помощь этим людям произошла как можно быстрее", - сказала Москалькова журналистам.
"Для нас важно при отсутствии гуманитарных коридоров найти возможности с помощью своего мандата помогать конкретным людям в том, чтобы они могли переместиться на территорию другого государства или в безопасное место", - сказала омбудсмен журналистам.
"Вчера мы обсудили десять групп вопросов. Это вопросы, связанные с оказанием взаимной помощи по восстановлению документов, предоставляющих людям право получить пенсию. Мы знаем, что в результате ситуации не везде сохранились архивы о трудовом стаже людей. И я передала конкретные данные людей, которые просят о помощи в восстановлении этих документов", - сказала Москалькова журналистам.
На вопрос о том, планируется ли еще встреча с Лубинцом на полях конференции, Москалькова ответила, что "есть еще пакет писем", которыми стороны хотят обменяться.