https://ria.ru/20230111/moskalkova-1844107542.html

Москалькова рассказала об итогах встречи с украинским коллегой

Москалькова рассказала об итогах встречи с украинским коллегой - РИА Новости, 11.01.2023

Москалькова рассказала об итогах встречи с украинским коллегой

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что на встрече с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом было определено, какие действия... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T13:17

2023-01-11T13:17

2023-01-11T13:38

татьяна москалькова

россия

украина

турция

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АНКАРА, 11 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что на встрече с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом было определено, какие действия стороны ожидают друг от друга "по конкретным людям". Трехсторонняя встреча омбудсменов Турции, РФ и Украины проходит в Анкаре. "Невозможно поставить конкретные даты, но мы определили по конкретным людям, какие действия мы ожидаем друг от друга, и, конечно, взаимно заинтересованы, чтобы помощь этим людям произошла как можно быстрее", - сказала Москалькова журналистам. "Вчера мы обсудили десять групп вопросов. Это вопросы, связанные с оказанием взаимной помощи по восстановлению документов, предоставляющих людям право получить пенсию. Мы знаем, что в результате ситуации не везде сохранились архивы о трудовом стаже людей. И я передала конкретные данные людей, которые просят о помощи в восстановлении этих документов", - сказала Москалькова журналистам.На вопрос о том, планируется ли еще встреча с Лубинцом на полях конференции, Москалькова ответила, что "есть еще пакет писем", которыми стороны хотят обменяться.

https://ria.ru/20230111/moskalkova-1844096821.html

https://ria.ru/20230111/oruzhie-1844097344.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

татьяна москалькова, россия, украина, турция