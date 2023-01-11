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Москалькова рассказала о работе на конференции по правам человека в Анкаре - РИА Новости, 11.01.2023
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Москалькова рассказала о работе на конференции по правам человека в Анкаре
Москалькова рассказала о работе на конференции по правам человека в Анкаре - РИА Новости, 11.01.2023
Москалькова рассказала о работе на конференции по правам человека в Анкаре
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что коротко переговорила с омбудсменами Турции, Сербии, Азербайджана, Венгрии и... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T11:08
2023-01-11T11:08
татьяна москалькова
россия
анкара
общество
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что коротко переговорила с омбудсменами Турции, Сербии, Азербайджана, Венгрии и Болгарии на полях конференции по правам человека в Анкаре. "Принимаю участие в международной конференции в Анкаре "Будущее прав человека в 21 веке", собравшей 66 участников из 37 стран... На полях конференции коротко переговорила с омбудсменами Турции, Сербии, Азербайджана, Венгрии, Болгарии, Генеральным секретарем Европейского института омбудсмена Джозефом Зигелем", - написала Москалькова в своем телеграм-канале. Она отметила, что конференция - всегда "уникальная возможность" обменяться опытом правозащитной работы и помочь в решении вопросов конкретных людей. Также, по данным Москальковой, в конференции принимает участие и уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан Сария Сабурская. Ранее Москалькова сообщила, что состоялась встреча с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом, которая планировалась в рамках конференции в Анкаре.
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татьяна москалькова, россия, анкара, общество
Татьяна Москалькова, Россия, Анкара, Общество
11:08 11.01.2023
 
Москалькова рассказала о работе на конференции по правам человека в Анкаре

Омбудсмен Москалькова пообщалась с коллегами из разных стран на конференции в Анкаре

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что коротко переговорила с омбудсменами Турции, Сербии, Азербайджана, Венгрии и Болгарии на полях конференции по правам человека в Анкаре.
"Принимаю участие в международной конференции в Анкаре "Будущее прав человека в 21 веке", собравшей 66 участников из 37 стран... На полях конференции коротко переговорила с омбудсменами Турции, Сербии, Азербайджана, Венгрии, Болгарии, Генеральным секретарем Европейского института омбудсмена Джозефом Зигелем", - написала Москалькова в своем телеграм-канале.
Она отметила, что конференция - всегда "уникальная возможность" обменяться опытом правозащитной работы и помочь в решении вопросов конкретных людей.
Также, по данным Москальковой, в конференции принимает участие и уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан Сария Сабурская.
Ранее Москалькова сообщила, что состоялась встреча с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом, которая планировалась в рамках конференции в Анкаре.
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Татьяна МоскальковаРоссияАнкараОбщество
 
 
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