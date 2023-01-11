https://ria.ru/20230111/moskalkova-1844061144.html

Москалькова рассказала о работе на конференции по правам человека в Анкаре

Москалькова рассказала о работе на конференции по правам человека в Анкаре - РИА Новости, 11.01.2023

Москалькова рассказала о работе на конференции по правам человека в Анкаре

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что коротко переговорила с омбудсменами Турции, Сербии, Азербайджана, Венгрии и... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T11:08

2023-01-11T11:08

2023-01-11T11:08

татьяна москалькова

россия

анкара

общество

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что коротко переговорила с омбудсменами Турции, Сербии, Азербайджана, Венгрии и Болгарии на полях конференции по правам человека в Анкаре. "Принимаю участие в международной конференции в Анкаре "Будущее прав человека в 21 веке", собравшей 66 участников из 37 стран... На полях конференции коротко переговорила с омбудсменами Турции, Сербии, Азербайджана, Венгрии, Болгарии, Генеральным секретарем Европейского института омбудсмена Джозефом Зигелем", - написала Москалькова в своем телеграм-канале. Она отметила, что конференция - всегда "уникальная возможность" обменяться опытом правозащитной работы и помочь в решении вопросов конкретных людей. Также, по данным Москальковой, в конференции принимает участие и уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан Сария Сабурская. Ранее Москалькова сообщила, что состоялась встреча с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом, которая планировалась в рамках конференции в Анкаре.

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анкара

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

татьяна москалькова, россия, анкара, общество