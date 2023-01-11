Москалькова рассказала о работе на конференции по правам человека в Анкаре
Омбудсмен Москалькова пообщалась с коллегами из разных стран на конференции в Анкаре
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что коротко переговорила с омбудсменами Турции, Сербии, Азербайджана, Венгрии и Болгарии на полях конференции по правам человека в Анкаре.
"Принимаю участие в международной конференции в Анкаре "Будущее прав человека в 21 веке", собравшей 66 участников из 37 стран... На полях конференции коротко переговорила с омбудсменами Турции, Сербии, Азербайджана, Венгрии, Болгарии, Генеральным секретарем Европейского института омбудсмена Джозефом Зигелем", - написала Москалькова в своем телеграм-канале.
Она отметила, что конференция - всегда "уникальная возможность" обменяться опытом правозащитной работы и помочь в решении вопросов конкретных людей.
Также, по данным Москальковой, в конференции принимает участие и уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан Сария Сабурская.
Ранее Москалькова сообщила, что состоялась встреча с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом, которая планировалась в рамках конференции в Анкаре.