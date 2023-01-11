Рейтинг@Mail.ru
Москалькова встретилась с украинским омбудсменом - РИА Новости, 11.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230111/moskalkova-1844018228.html
Москалькова встретилась с украинским омбудсменом
Москалькова встретилась с украинским омбудсменом - РИА Новости, 11.01.2023
Москалькова встретилась с украинским омбудсменом
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что встретилась с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом, обсуждались вопросы... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T02:17
2023-01-11T02:28
украина
татьяна москалькова
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732915349_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_575c3755ffe2d57b972067bd5e36d973.jpg
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что встретилась с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом, обсуждались вопросы оказания гуманитарной помощи гражданам двух стран."Сегодня состоялась ранее запланированная встреча с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом. Обсудили вопросы оказания гуманитарной помощи гражданам двух стран", - написала она в своем Telegram-канале.Ранее Москалькова сообщала, что 12-14 января планирует встретиться Лубинцом в Турции.
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732915349_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2cb2a38800a35b5585911f5ffaec7ebe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, татьяна москалькова, россия
Украина, Татьяна Москалькова, Россия
02:17 11.01.2023 (обновлено: 02:28 11.01.2023)
 
Москалькова встретилась с украинским омбудсменом

Москалькова обсудила с омбудсменом Украины Лубинцом вопросы гуманитарной помощи

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что встретилась с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом, обсуждались вопросы оказания гуманитарной помощи гражданам двух стран.
"Сегодня состоялась ранее запланированная встреча с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом. Обсудили вопросы оказания гуманитарной помощи гражданам двух стран", - написала она в своем Telegram-канале.
Ранее Москалькова сообщала, что 12-14 января планирует встретиться Лубинцом в Турции.
 
УкраинаТатьяна МоскальковаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала