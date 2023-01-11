https://ria.ru/20230111/moskalkova-1844018228.html
Москалькова встретилась с украинским омбудсменом
Москалькова встретилась с украинским омбудсменом - РИА Новости, 11.01.2023
Москалькова встретилась с украинским омбудсменом
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что встретилась с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом, обсуждались вопросы... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T02:17
2023-01-11T02:17
2023-01-11T02:28
украина
татьяна москалькова
россия
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что встретилась с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом, обсуждались вопросы оказания гуманитарной помощи гражданам двух стран."Сегодня состоялась ранее запланированная встреча с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом. Обсудили вопросы оказания гуманитарной помощи гражданам двух стран", - написала она в своем Telegram-канале.Ранее Москалькова сообщала, что 12-14 января планирует встретиться Лубинцом в Турции.
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украина, татьяна москалькова, россия
Украина, Татьяна Москалькова, Россия
02:17 11.01.2023 (обновлено: 02:28 11.01.2023)
Москалькова встретилась с украинским омбудсменом
Москалькова обсудила с омбудсменом Украины Лубинцом вопросы гуманитарной помощи