https://ria.ru/20230111/moskalkova-1844018228.html

Москалькова встретилась с украинским омбудсменом

Москалькова встретилась с украинским омбудсменом - РИА Новости, 11.01.2023

Москалькова встретилась с украинским омбудсменом

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что встретилась с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом, обсуждались вопросы... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T02:17

2023-01-11T02:17

2023-01-11T02:28

украина

татьяна москалькова

россия

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что встретилась с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом, обсуждались вопросы оказания гуманитарной помощи гражданам двух стран."Сегодня состоялась ранее запланированная встреча с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом. Обсудили вопросы оказания гуманитарной помощи гражданам двух стран", - написала она в своем Telegram-канале.Ранее Москалькова сообщала, что 12-14 января планирует встретиться Лубинцом в Турции.

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украина, татьяна москалькова, россия