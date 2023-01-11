https://ria.ru/20230111/moshennichestvo-1844037930.html

Обвинение попросило суд арестовать экс-главу правительства Кузбасса

Обвинение попросило суд арестовать экс-главу правительства Кузбасса - РИА Новости, 11.01.2023

Обвинение попросило суд арестовать экс-главу правительства Кузбасса

Представитель прокуратуры просит суд апелляционной инстанции арестовать экс-главу правительства Кемеровской области Вячеслава Телегина, передает корреспондент... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T09:23

2023-01-11T09:23

2023-01-11T09:23

происшествия

кемеровская область

россия

ленинск-кузнецкий

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КЕМЕРОВО, 11 янв – РИА Новости. Представитель прокуратуры просит суд апелляционной инстанции арестовать экс-главу правительства Кемеровской области Вячеслава Телегина, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Телегин ушел в отставку 5 августа "по собственному желанию из-за ухудшения состояния здоровья". Телегин обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение". Дело связывают со строительной фирмой, для которой Телегин, по данным следствия, пролоббировал заключение муниципальных контрактов почти на 73 миллиона рублей. Центральный районный суд 7 декабря отправил Вячеслава Телегина под домашний арест на два месяца, до 3 февраля 2023 года. Прокурор области просит апелляционную инстанцию отменить постановление суда первой инстанции и арестовать Телегина. "Преступления, совершенные Телегиным, относятся к группе коррупционных, направленны на подрыв авторитета государственной власти. Судом не учтено служебное положение и занимаемые должности, возможности которых использованы для совершения преступлений", – сказала представитель прокуратуры Кузбасса. По ее словам, именно занимаемое Телегиным служебное положение свидетельствует о циничности преступлений. "Он обязан был в силу должностного положения заботиться о благосостоянии населения и отдельных незащищенных слоях общества. В то же время им и его соучастниками похищались денежные средства, выделенные на приобретение квартир для сирот и лиц, переселяемых из ветхого жилья. Очередь сирот, нуждающихся в жилье по Кемеровской области, составляет более 9 тысяч человек. Наша область в числе лидеров по этому показателю", - сказала представитель прокуратуры. Защита обвиняемого и сам Телегин просят суд отказать в удовлетворении представления прокурора и оставить его под домашним арестом. Телегин на должность заместителя губернатора Кемеровской области по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу был назначен в мае 2018 года, затем стал первым заместителем губернатора – председателем правительства Кузбасса. С 2010-го по 2018 годы Телегин был главой Ленинск-Кузнецкого городского округа.

https://ria.ru/20221207/telegin-1836883123.html

https://ria.ru/20221213/prokuratura-1838316880.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, кемеровская область, россия, ленинск-кузнецкий