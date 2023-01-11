https://ria.ru/20230111/mordoviya-1844219708.html

Воспитанием молодежи в Мордовии будут заниматься вместе с митрополией

Воспитанием молодежи в Мордовии будут заниматься вместе с митрополией - РИА Новости, 11.01.2023

Воспитанием молодежи в Мордовии будут заниматься вместе с митрополией

Министерство культуры Мордовии, министерство образования региона и госкомитет по делам молодежи республики подписали соглашения о сотрудничестве с Мордовской... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T18:26

2023-01-11T18:26

2023-01-11T18:26

республика мордовия

россия

артем здунов

республика мордовия

русская православная церковь

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 янв - РИА Новости. Министерство культуры Мордовии, министерство образования региона и госкомитет по делам молодежи республики подписали соглашения о сотрудничестве с Мордовской митрополией, сообщает пресс-служба главы республики. Мордовия стала одним из первых регионов страны, где гражданские институты и православная церковь будут взаимодействовать на системной основе, занимаясь духовно-нравственным воспитанием молодежи. "Все мы видим, какие атаки идут сейчас на нашу молодежь - в информационном поле развернута настоящая война. Мы должны все вместе этому противостоять, чтобы защитить наших детей. Для этого надо дать им основу - духовно-нравственное воспитание. Не секрет, что во многие учреждения священнослужителей просто не пускали. Мы это устраним. Будем работать совместно, начиная с проведения в школах "Разговоров о важном". Надо рассказать детям об истории православия, об истории России. Ведь, как известно, если не дать человеку весть - откуда возьмется совесть, если не дать знание - не будет сознания. Сейчас нельзя разделять гражданские институты и институты православия. Мы должны действовать солидарно", - цитирует пресс-служба слова главы Мордовии Артёма Здунова. Руководитель региона подчеркнул значимость этой инициативы республики с точки зрения исполнения указа президента России "Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей". Кроме того, инициатива была поддержана Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Митрополит Саранский и Мордовский заявил, что "в обществе есть большая востребованность, чтобы дети вернулись к нравственным корням, которые основаны на духовности и святости нашей истории". "Та традиция, которая существовала в России, - стремиться к чистоте и добру и избегать греха и всякого зла - была основой наших достижений и в государственных делах, и в семейной жизни, и в труде. Уверен, что вместе с министерствами мы усилим воспитательный процесс, обогатим друг друга и сумеем преодолеть то охлаждение по отношению к нашим историческим корням, которое произошло в 90-е годы. Я думаю, что наши дети, услышав от нас слова правды, начнут этой правдой созидать наше будущее", - приводятся в сообщении слова митрополита.

https://ria.ru/20230110/materi-1843954255.html

https://ria.ru/20230110/karta-1843996003.html

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россия, артем здунов, республика мордовия, русская православная церковь