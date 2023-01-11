Воспитанием молодежи в Мордовии будут заниматься вместе с митрополией
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкКафедральный собор святого Федора Ушакова в Саранске
Кафедральный собор святого Федора Ушакова в Саранске. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 янв - РИА Новости. Министерство культуры Мордовии, министерство образования региона и госкомитет по делам молодежи республики подписали соглашения о сотрудничестве с Мордовской митрополией, сообщает пресс-служба главы республики.
Мордовия стала одним из первых регионов страны, где гражданские институты и православная церковь будут взаимодействовать на системной основе, занимаясь духовно-нравственным воспитанием молодежи.
"Все мы видим, какие атаки идут сейчас на нашу молодежь - в информационном поле развернута настоящая война. Мы должны все вместе этому противостоять, чтобы защитить наших детей. Для этого надо дать им основу - духовно-нравственное воспитание. Не секрет, что во многие учреждения священнослужителей просто не пускали. Мы это устраним. Будем работать совместно, начиная с проведения в школах "Разговоров о важном". Надо рассказать детям об истории православия, об истории России. Ведь, как известно, если не дать человеку весть - откуда возьмется совесть, если не дать знание - не будет сознания. Сейчас нельзя разделять гражданские институты и институты православия. Мы должны действовать солидарно", - цитирует пресс-служба слова главы Мордовии Артёма Здунова.
Руководитель региона подчеркнул значимость этой инициативы республики с точки зрения исполнения указа президента России "Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей". Кроме того, инициатива была поддержана Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
Митрополит Саранский и Мордовский заявил, что "в обществе есть большая востребованность, чтобы дети вернулись к нравственным корням, которые основаны на духовности и святости нашей истории". "Та традиция, которая существовала в России, - стремиться к чистоте и добру и избегать греха и всякого зла - была основой наших достижений и в государственных делах, и в семейной жизни, и в труде. Уверен, что вместе с министерствами мы усилим воспитательный процесс, обогатим друг друга и сумеем преодолеть то охлаждение по отношению к нашим историческим корням, которое произошло в 90-е годы. Я думаю, что наши дети, услышав от нас слова правды, начнут этой правдой созидать наше будущее", - приводятся в сообщении слова митрополита.