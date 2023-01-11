Рейтинг@Mail.ru
Воспитанием молодежи в Мордовии будут заниматься вместе с митрополией - РИА Новости, 11.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Мордовия
Республика Мордовия
https://ria.ru/20230111/mordoviya-1844219708.html
Воспитанием молодежи в Мордовии будут заниматься вместе с митрополией
Воспитанием молодежи в Мордовии будут заниматься вместе с митрополией - РИА Новости, 11.01.2023
Воспитанием молодежи в Мордовии будут заниматься вместе с митрополией
Министерство культуры Мордовии, министерство образования региона и госкомитет по делам молодежи республики подписали соглашения о сотрудничестве с Мордовской... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T18:26
2023-01-11T18:26
республика мордовия
россия
артем здунов
республика мордовия
русская православная церковь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150149/94/1501499486_0:152:2961:1818_1920x0_80_0_0_f549e055c761f2f59a51a7bae996da81.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 янв - РИА Новости. Министерство культуры Мордовии, министерство образования региона и госкомитет по делам молодежи республики подписали соглашения о сотрудничестве с Мордовской митрополией, сообщает пресс-служба главы республики. Мордовия стала одним из первых регионов страны, где гражданские институты и православная церковь будут взаимодействовать на системной основе, занимаясь духовно-нравственным воспитанием молодежи. "Все мы видим, какие атаки идут сейчас на нашу молодежь - в информационном поле развернута настоящая война. Мы должны все вместе этому противостоять, чтобы защитить наших детей. Для этого надо дать им основу - духовно-нравственное воспитание. Не секрет, что во многие учреждения священнослужителей просто не пускали. Мы это устраним. Будем работать совместно, начиная с проведения в школах "Разговоров о важном". Надо рассказать детям об истории православия, об истории России. Ведь, как известно, если не дать человеку весть - откуда возьмется совесть, если не дать знание - не будет сознания. Сейчас нельзя разделять гражданские институты и институты православия. Мы должны действовать солидарно", - цитирует пресс-служба слова главы Мордовии Артёма Здунова. Руководитель региона подчеркнул значимость этой инициативы республики с точки зрения исполнения указа президента России "Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей". Кроме того, инициатива была поддержана Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Митрополит Саранский и Мордовский заявил, что "в обществе есть большая востребованность, чтобы дети вернулись к нравственным корням, которые основаны на духовности и святости нашей истории". "Та традиция, которая существовала в России, - стремиться к чистоте и добру и избегать греха и всякого зла - была основой наших достижений и в государственных делах, и в семейной жизни, и в труде. Уверен, что вместе с министерствами мы усилим воспитательный процесс, обогатим друг друга и сумеем преодолеть то охлаждение по отношению к нашим историческим корням, которое произошло в 90-е годы. Я думаю, что наши дети, услышав от нас слова правды, начнут этой правдой созидать наше будущее", - приводятся в сообщении слова митрополита.
https://ria.ru/20230110/materi-1843954255.html
https://ria.ru/20230110/karta-1843996003.html
https://ria.ru/20230107/kalendar-1837476657.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150149/94/1501499486_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_7d3dfc16cda9dcb3fd813bdd2dfee49b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, артем здунов, республика мордовия, русская православная церковь
Республика Мордовия, Россия, Артем Здунов, Республика Мордовия, Русская православная церковь
18:26 11.01.2023
 

Воспитанием молодежи в Мордовии будут заниматься вместе с митрополией

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкКафедральный собор святого Федора Ушакова в Саранске
Кафедральный собор святого Федора Ушакова в Саранске - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Кафедральный собор святого Федора Ушакова в Саранске. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 янв - РИА Новости. Министерство культуры Мордовии, министерство образования региона и госкомитет по делам молодежи республики подписали соглашения о сотрудничестве с Мордовской митрополией, сообщает пресс-служба главы республики.
Мордовия стала одним из первых регионов страны, где гражданские институты и православная церковь будут взаимодействовать на системной основе, занимаясь духовно-нравственным воспитанием молодежи.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
10 января, 17:15
В Мордовии объявили награду за помощь в поимке матерей, бросивших детей
"Все мы видим, какие атаки идут сейчас на нашу молодежь - в информационном поле развернута настоящая война. Мы должны все вместе этому противостоять, чтобы защитить наших детей. Для этого надо дать им основу - духовно-нравственное воспитание. Не секрет, что во многие учреждения священнослужителей просто не пускали. Мы это устраним. Будем работать совместно, начиная с проведения в школах "Разговоров о важном". Надо рассказать детям об истории православия, об истории России. Ведь, как известно, если не дать человеку весть - откуда возьмется совесть, если не дать знание - не будет сознания. Сейчас нельзя разделять гражданские институты и институты православия. Мы должны действовать солидарно", - цитирует пресс-служба слова главы Мордовии Артёма Здунова.
Руководитель региона подчеркнул значимость этой инициативы республики с точки зрения исполнения указа президента России "Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей". Кроме того, инициатива была поддержана Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
Пушкинская карта - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
10 января, 21:07Культура
Пушкинская карта для молодежи-2023: как оформить, куда по ней сходить
Митрополит Саранский и Мордовский заявил, что "в обществе есть большая востребованность, чтобы дети вернулись к нравственным корням, которые основаны на духовности и святости нашей истории". "Та традиция, которая существовала в России, - стремиться к чистоте и добру и избегать греха и всякого зла - была основой наших достижений и в государственных делах, и в семейной жизни, и в труде. Уверен, что вместе с министерствами мы усилим воспитательный процесс, обогатим друг друга и сумеем преодолеть то охлаждение по отношению к нашим историческим корням, которое произошло в 90-е годы. Я думаю, что наши дети, услышав от нас слова правды, начнут этой правдой созидать наше будущее", - приводятся в сообщении слова митрополита.
Рождественская служба в Храме Владимирской иконы Божьей Матери в селе Давыдово - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
7 января, 08:00Религия
"Непраздный вопрос". Будет ли у православных и католиков единый календарь
 
Республика МордовияРоссияАртем ЗдуновРеспублика МордовияРусская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала