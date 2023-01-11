https://ria.ru/20230111/miny-1844194132.html

В Киеве заявили о запуске серийного производства мин за рубежом

В Киеве заявили о запуске серийного производства мин за рубежом - РИА Новости, 11.01.2023

В Киеве заявили о запуске серийного производства мин за рубежом

"Укроборонпром" заявил о запуске серийного производства мин калибром 82 миллиметра на мощностях одной из стран НАТО. РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T17:23

2023-01-11T17:23

2023-01-11T17:23

специальная военная операция на украине

технологии

киев

укроборонпром

нато

министерство обороны украины

украина

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. "Укроборонпром" заявил о запуске серийного производства мин калибром 82 миллиметра на мощностях одной из стран НАТО. "Укроборонпром" наладил серийное производство 82-миллиметровых минометных выстрелов за рубежом на мощностях одной из стран-членов НАТО. Примечательно, что усовершенствованная "Укроборонпромом" мина в разы лучше штатной. Количество смертоносных осколков, зафиксированных во время испытаний на щитах мишеней и на площадке мишенной обстановки, в 2 - 2,5 раза больше, чем должна иметь штатная мина", - говорится в сообщении "Укроборонпрома" в Telegram-канале. Ранее в минобороны Украины заявляли, что "Укроборонпром" начал серийное производство артиллерийских снарядов калибром 152 миллиметра.

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киев

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, киев, укроборонпром, нато, министерство обороны украины, украина