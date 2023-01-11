https://ria.ru/20230111/miny-1844194132.html
В Киеве заявили о запуске серийного производства мин за рубежом
В Киеве заявили о запуске серийного производства мин за рубежом - РИА Новости, 11.01.2023
В Киеве заявили о запуске серийного производства мин за рубежом
"Укроборонпром" заявил о запуске серийного производства мин калибром 82 миллиметра на мощностях одной из стран НАТО. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T17:23
2023-01-11T17:23
2023-01-11T17:23
специальная военная операция на украине
технологии
киев
укроборонпром
нато
министерство обороны украины
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788195587_0:0:3284:1847_1920x0_80_0_0_6313473dd61fbbc24378e6ee581b937c.jpg
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. "Укроборонпром" заявил о запуске серийного производства мин калибром 82 миллиметра на мощностях одной из стран НАТО. "Укроборонпром" наладил серийное производство 82-миллиметровых минометных выстрелов за рубежом на мощностях одной из стран-членов НАТО. Примечательно, что усовершенствованная "Укроборонпромом" мина в разы лучше штатной. Количество смертоносных осколков, зафиксированных во время испытаний на щитах мишеней и на площадке мишенной обстановки, в 2 - 2,5 раза больше, чем должна иметь штатная мина", - говорится в сообщении "Укроборонпрома" в Telegram-канале. Ранее в минобороны Украины заявляли, что "Укроборонпром" начал серийное производство артиллерийских снарядов калибром 152 миллиметра.
https://ria.ru/20230111/oproverzhenie-1844133816.html
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788195587_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_48ace4245f35365f69b5f4aff065ffe4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, киев, укроборонпром, нато, министерство обороны украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Киев, Укроборонпром, НАТО, Министерство обороны Украины, Украина
В Киеве заявили о запуске серийного производства мин за рубежом
"Укроборонпром" заявил о запуске за рубежом производства мин калибра 82 миллиметра