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В Киеве заявили о запуске серийного производства мин за рубежом - РИА Новости, 11.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230111/miny-1844194132.html
В Киеве заявили о запуске серийного производства мин за рубежом
В Киеве заявили о запуске серийного производства мин за рубежом - РИА Новости, 11.01.2023
В Киеве заявили о запуске серийного производства мин за рубежом
"Укроборонпром" заявил о запуске серийного производства мин калибром 82 миллиметра на мощностях одной из стран НАТО. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T17:23
2023-01-11T17:23
специальная военная операция на украине
технологии
киев
укроборонпром
нато
министерство обороны украины
украина
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. "Укроборонпром" заявил о запуске серийного производства мин калибром 82 миллиметра на мощностях одной из стран НАТО. "Укроборонпром" наладил серийное производство 82-миллиметровых минометных выстрелов за рубежом на мощностях одной из стран-членов НАТО. Примечательно, что усовершенствованная "Укроборонпромом" мина в разы лучше штатной. Количество смертоносных осколков, зафиксированных во время испытаний на щитах мишеней и на площадке мишенной обстановки, в 2 - 2,5 раза больше, чем должна иметь штатная мина", - говорится в сообщении "Укроборонпрома" в Telegram-канале. Ранее в минобороны Украины заявляли, что "Укроборонпром" начал серийное производство артиллерийских снарядов калибром 152 миллиметра.
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технологии, киев, укроборонпром, нато, министерство обороны украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Киев, Укроборонпром, НАТО, Министерство обороны Украины, Украина
17:23 11.01.2023
 
В Киеве заявили о запуске серийного производства мин за рубежом

"Укроборонпром" заявил о запуске за рубежом производства мин калибра 82 миллиметра

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкЗапрещенные противопехотные мины найденные в Мариуполе
Запрещенные противопехотные мины найденные в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Запрещенные противопехотные мины найденные в Мариуполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. "Укроборонпром" заявил о запуске серийного производства мин калибром 82 миллиметра на мощностях одной из стран НАТО.
"Укроборонпром" наладил серийное производство 82-миллиметровых минометных выстрелов за рубежом на мощностях одной из стран-членов НАТО. Примечательно, что усовершенствованная "Укроборонпромом" мина в разы лучше штатной. Количество смертоносных осколков, зафиксированных во время испытаний на щитах мишеней и на площадке мишенной обстановки, в 2 - 2,5 раза больше, чем должна иметь штатная мина", - говорится в сообщении "Укроборонпрома" в Telegram-канале.
Ранее в минобороны Украины заявляли, что "Укроборонпром" начал серийное производство артиллерийских снарядов калибром 152 миллиметра.
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Специальная военная операция на УкраинеТехнологииКиевУкроборонпромНАТОМинистерство обороны УкраиныУкраина
 
 
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