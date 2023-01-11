https://ria.ru/20230111/migranty-1844249220.html
ЕСПЧ разрешил Польше отправлять нелегальных мигрантов обратно в Белоруссию
ЕСПЧ разрешил Польше отправлять нелегальных мигрантов обратно в Белоруссию - РИА Новости, 11.01.2023
ЕСПЧ разрешил Польше отправлять нелегальных мигрантов обратно в Белоруссию
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) разрешил Польше отправлять нелегальных мигрантов обратно в Белоруссию, сообщает Пограничная стража Польши. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T20:29
2023-01-11T20:29
2023-01-11T20:29
в мире
александр лукашенко
польша
европейский суд по правам человека (еспч)
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белоруссия
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ВАРШАВА, 11 янв – РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) разрешил Польше отправлять нелегальных мигрантов обратно в Белоруссию, сообщает Пограничная стража Польши. В 2022 году ЕСПЧ принял так называемую временную меру в виде запрета на передачу иностранца в Белоруссию в 40 случаях, касающихся 92 иностранцев, незаконно пересекших польско-белорусскую границу. "После ознакомления с материалами, предоставленными как польской стороной, так и представителями иностранцев, трибунал отменил или не продлил временную меру по всем 40 делам", - говорится в сообщении.В Погранстраже пояснили, что в 25 случаях из 40, касающихся 56 человек, ЕСПЧ исключил дело из списка рассматриваемых жалоб главным образом из-за отсутствия контакта с заявителями, которые, несмотря на заявление о пребывании в Польше, уехали в другие страны ЕС, не дожидаясь рассмотрения дел. При этом польские пограничники утверждают, что представители нелегалов часто обращались в ЕСПЧ еще до того, как они пересекли границу. "Часто в момент задержания иностранца, незаконно пересекшего польско-белорусскую границу, при нем находились активисты и уже имели документ из ЕСПЧ о применении временной меры. Это указывает на то, что активисты должны были гораздо раньше обратиться в ЕСПЧ с просьбой применить эту меру - до того, как человек незаконно пересек границу", - говорится в сообщении. В середине 2021 года на границе Белоруссии и Польши скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекали попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвинив Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Летом Польша завершила основную часть строительства заграждения на границе с Белоруссией. Длина забора составляет 186 километров, высота - пять метров, стоимость - 1,6 миллиарда злотых (около $400 миллионов). Сейчас конструкцию оснащают камерами ночного видения, датчиками движения и другой электроникой.
https://ria.ru/20221230/bezopasnost-1842487313.html
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в мире, александр лукашенко, польша, европейский суд по правам человека (еспч), евросоюз, белоруссия
В мире, Александр Лукашенко, Польша, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), Евросоюз, Белоруссия
ЕСПЧ разрешил Польше отправлять нелегальных мигрантов обратно в Белоруссию
Погранслужба Польши: ЕСПЧ разрешил Варшаве отправлять нелегальных мигрантов в Белоруссию
ВАРШАВА, 11 янв – РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) разрешил Польше отправлять нелегальных мигрантов обратно в Белоруссию, сообщает Пограничная стража Польши.
В 2022 году ЕСПЧ принял так называемую временную меру в виде запрета на передачу иностранца в Белоруссию в 40 случаях, касающихся 92 иностранцев, незаконно пересекших польско-белорусскую границу.
"После ознакомления с материалами, предоставленными как польской стороной, так и представителями иностранцев, трибунал отменил или не продлил временную меру по всем 40 делам", - говорится в сообщении.
В Погранстраже пояснили, что в 25 случаях из 40, касающихся 56 человек, ЕСПЧ исключил дело из списка рассматриваемых жалоб главным образом из-за отсутствия контакта с заявителями, которые, несмотря на заявление о пребывании в Польше, уехали в другие страны ЕС
, не дожидаясь рассмотрения дел.
При этом польские пограничники утверждают, что представители нелегалов часто обращались в ЕСПЧ еще до того, как они пересекли границу. "Часто в момент задержания иностранца, незаконно пересекшего польско-белорусскую границу, при нем находились активисты и уже имели документ из ЕСПЧ о применении временной меры. Это указывает на то, что активисты должны были гораздо раньше обратиться в ЕСПЧ с просьбой применить эту меру - до того, как человек незаконно пересек границу", - говорится в сообщении.
В середине 2021 года на границе Белоруссии и Польши скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекали попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвинив Минск
в миграционном кризисе.
Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко
отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
Летом Польша завершила основную часть строительства заграждения на границе с Белоруссией. Длина забора составляет 186 километров, высота - пять метров, стоимость - 1,6 миллиарда злотых (около $400 миллионов). Сейчас конструкцию оснащают камерами ночного видения, датчиками движения и другой электроникой.