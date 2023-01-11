https://ria.ru/20230111/medrabotnik-1844172436.html

Путин призвал продумать меры поддержки медработников на новых территориях

Путин призвал продумать меры поддержки медработников на новых территориях - РИА Новости, 11.01.2023

Путин призвал продумать меры поддержки медработников на новых территориях

Медицинские работники в новых субъектах РФ работают в очень тяжелых условиях с колоссальной нагрузкой, российским властям нужно подумать о мерах их поддержки,... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T16:30

2023-01-11T16:30

2023-01-11T16:47

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Медицинские работники в новых субъектах РФ работают в очень тяжелых условиях с колоссальной нагрузкой, российским властям нужно подумать о мерах их поддержки, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством в среду."Медработники на этих новых территориях, так называемых, работают в очень тяжелых условиях. Нагрузка у них колоссальная. Просто несопоставимая с той нагрузкой, которую испытывают наши медработники даже в условиях пандемии. Подумайте над этим. Средний медицинский персонал, первого звена и так далее… Просто надо подумать, как на них обратить внимание, как их поддержать", - сказал Путин.По итогам совещания, которое было посвящено социальной поддержке россиян в новых субъектах РФ, Путин отметил важность обсуждаемых тем и выразил надежду на то, что скрупулезная работа будет продолжаться. В разговоре с вице-премьером Татьяной Голиковой президент заметил, что они чуть ли не ежедневно работают с данными вопросами."Там, где, как вы сказали, нужно будет мое участие, пожалуйста, в любую секунду, вы знаете. Мы с вами чуть ли не в ежедневном контакте, поэтому будем обсуждать это и с коллегами все вместе, и по отдельным направлениям", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20230111/stroiteli-1844158253.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, владимир путин