https://ria.ru/20230111/medrabotnik-1844172436.html
Путин призвал продумать меры поддержки медработников на новых территориях
Путин призвал продумать меры поддержки медработников на новых территориях - РИА Новости, 11.01.2023
Путин призвал продумать меры поддержки медработников на новых территориях
Медицинские работники в новых субъектах РФ работают в очень тяжелых условиях с колоссальной нагрузкой, российским властям нужно подумать о мерах их поддержки,... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T16:30
2023-01-11T16:30
2023-01-11T16:47
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Медицинские работники в новых субъектах РФ работают в очень тяжелых условиях с колоссальной нагрузкой, российским властям нужно подумать о мерах их поддержки, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством в среду."Медработники на этих новых территориях, так называемых, работают в очень тяжелых условиях. Нагрузка у них колоссальная. Просто несопоставимая с той нагрузкой, которую испытывают наши медработники даже в условиях пандемии. Подумайте над этим. Средний медицинский персонал, первого звена и так далее… Просто надо подумать, как на них обратить внимание, как их поддержать", - сказал Путин.По итогам совещания, которое было посвящено социальной поддержке россиян в новых субъектах РФ, Путин отметил важность обсуждаемых тем и выразил надежду на то, что скрупулезная работа будет продолжаться. В разговоре с вице-премьером Татьяной Голиковой президент заметил, что они чуть ли не ежедневно работают с данными вопросами."Там, где, как вы сказали, нужно будет мое участие, пожалуйста, в любую секунду, вы знаете. Мы с вами чуть ли не в ежедневном контакте, поэтому будем обсуждать это и с коллегами все вместе, и по отдельным направлениям", - подчеркнул Путин.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
16:30 11.01.2023 (обновлено: 16:47 11.01.2023)
Путин призвал продумать меры поддержки медработников на новых территориях
Путин: у медработников на новых территориях колоссальная нагрузка, нужны меры поддержки
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Медицинские работники в новых субъектах РФ работают в очень тяжелых условиях с колоссальной нагрузкой, российским властям нужно подумать о мерах их поддержки, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством в среду.
"Медработники на этих новых территориях, так называемых, работают в очень тяжелых условиях. Нагрузка у них колоссальная. Просто несопоставимая с той нагрузкой, которую испытывают наши медработники даже в условиях пандемии. Подумайте над этим. Средний медицинский персонал, первого звена и так далее… Просто надо подумать, как на них обратить внимание, как их поддержать", - сказал Путин.
По итогам совещания, которое было посвящено социальной поддержке россиян в новых субъектах РФ, Путин отметил важность обсуждаемых тем и выразил надежду на то, что скрупулезная работа будет продолжаться. В разговоре с вице-премьером Татьяной Голиковой
президент заметил, что они чуть ли не ежедневно работают с данными вопросами.
"Там, где, как вы сказали, нужно будет мое участие, пожалуйста, в любую секунду, вы знаете. Мы с вами чуть ли не в ежедневном контакте, поэтому будем обсуждать это и с коллегами все вместе, и по отдельным направлениям", - подчеркнул Путин.