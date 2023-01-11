https://ria.ru/20230111/lipetsk-1844057069.html

Горбольницу Липецка оснастили барокамерой

Горбольницу Липецка оснастили барокамерой - РИА Новости, 11.01.2023

Горбольницу Липецка оснастили барокамерой

Барокамера появилась в Липецкой городской больнице скорой медицинской помощи номер 1, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T10:59

2023-01-11T10:59

2023-01-11T10:59

липецкая область

игорь артамонов

липецк

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ЛИПЕЦК, 11 янв – РИА Новости. Барокамера появилась в Липецкой городской больнице скорой медицинской помощи номер 1, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.По его словам, барокамера предназначена для проведения процедур методом гипербарической оксигенации, который основан на воздействии чистого кислорода на организм пациента, размещаемого в барокамере в условиях избыточного давления.Аппарат оснащен комплексами наблюдения, а также встроенной громкой связью для общения с пациентом во время лечебного сеанса.Артамонов отметил, что в медицинских организациях региона постоянно улучшаются условия пребывания пациентов, а также повышаются доступность и качество оказания помощи, устаревшее оборудование меняется на инновационное."Мы стремимся сделать все необходимое, чтобы медицинская помощь жителям Липецкой области оказывалась как можно быстрее и качественнее", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20230109/stroyka-1843662182.html

липецк

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Артем Смирнов

игорь артамонов, липецк