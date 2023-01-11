https://ria.ru/20230111/kuzbass-1844024502.html

Педагоги в Кузбассе получат дополнительную соцподдержку

Педагоги в Кузбассе получат дополнительную соцподдержку - РИА Новости, 11.01.2023

Педагоги в Кузбассе получат дополнительную соцподдержку

Педагоги и наставники Кузбасса в 2023 году получат дополнительные меры социальной поддержки, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T06:44

2023-01-11T06:44

2023-01-11T14:24

сергей цивилев

россия

общество

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 11 янв – РИА Новости. Педагоги и наставники Кузбасса в 2023 году получат дополнительные меры социальной поддержки, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. Предложения и проекты в рамках "Года педагога и наставника", объявленного в России, и "Года детства", объявленного в регионе, на заседании штаба по экономическому развитию под председательством губернатора представили министерства образования, культуры и социальной защиты населения. "В этом году мы должны сосредоточить внимание на воспитании и поддержке детей региона и тех людей, которые с ними работают. Все ведомства региона, в первую очередь министерства здравоохранения, культуры, спорта, социальной защиты должны поставить в приоритет юных жителей Кузбасса и педагогов. Важно, чтобы мы сработали в комплексе, нужно скорректировать стратегию развития региона в этом направлении, чтобы эти категории кузбассовцев почувствовали особую заботу и внимание, получили новые перспективы для профессионального роста и всестороннего развития", - цитирует пресс-служба губернатора. Одна из основных задач проектов— повышение престижа профессии учителя. В Кузбассе трудятся около 23 тысяч педагогов, и особое внимание в этом году будет уделено их всесторонней поддержке. Для координации проведения мероприятий тематического года принято решение создать Дирекцию на базе регионального минобра. С февраля по июнь 2023 года в рамках конкурсного отбора 100 студентов из всех вузов Кузбасса, мотивированных к педагогической деятельности, войдут в Губернаторский кадровый резерв. Уже в следующем учебном году победители получат дополнительные компетенции и профессиональную переподготовку. Им будет выплачиваться именная стипендия в размере 2 тысяч рублей в месяц. Также особое внимание будет уделено программе развития педагогических классов. Сейчас они созданы в 58 школах. Кроме того, предложено ввести дополнительные меры социальной поддержки педагогов и наставников региона: для выпускников педагогических вузов, учившихся в сельской школе Кузбасса и вернувшиеся в нее учителями, установить единовременную выплату 1 миллион рублей при условии отработки в школе 5 лет. Предоставлять учителям, арендующим жилье, льготную ипотеку с последующей отработкой в школе не менее 5 лет. Учредить для классных руководителей и кураторов групп колледжей и техникумов "Культурную карту педагога номиналом 5 тысяч рублей. Выдавать бесплатные путевки в санатории и базы отдыха Кузбасса и организовать образовательно-туристические маршруты для педагогов по региону. Для повышения престижа профессии педагога присваивать школам имена народных учителей, издать книгу об учителях Кузбасса и другое. Отмечается, что Сергей Цивилев поручил рассчитать финансирование каждого пункта из предложенных дополнительных мер поддержки для определения объема выплат из регионального бюджета.

https://ria.ru/20221115/uchitelya-1831715119.html

https://sn.ria.ru/20221223/obrazovatelnye_programmy-1840735201.html

https://ria.ru/20221227/podarki-1841741224.html

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сергей цивилев, россия, общество, кемеровская область