https://ria.ru/20230111/kupyansk-1844103057.html

В Минобороны назвали потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях

В Минобороны назвали потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 11.01.2023

В Минобороны назвали потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях

На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял 120 человек, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T13:02

2023-01-11T13:02

2023-01-11T13:23

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

луганская народная республика

харьковская область

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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял 120 человек, сообщили в среду в Минобороны РФ."На Купянском направлении ударами артиллерии и армейской авиации по скоплениям живой силы 92-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Синьковка, Кисловка Харьковской области, а также Новоселовское Луганской народной республики уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих и два автомобиля", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении, отметили в Минобороны, огнем артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации нанесено поражение штурмовым группам 95-й, 80-й десантно-штурмовых и 25-й воздушно-десантной бригад Украины в районах Торского (ДНР), Червоная Диброва, Макеевка и Червонопоповка (ЛНР). Кроме того, в районах Кузьмино (ЛНР) и Серебрянского лесничества ликвидированы четыре украинские диверсионно-разведывательные группы."Потери ВСУ за сутки на данном направлении составили до 90 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и три автомобиля", - добавили в министерстве.

https://ria.ru/20230111/soledar-1843900053.html

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Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, луганская народная республика, харьковская область