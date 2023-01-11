https://ria.ru/20230111/kupyansk-1844103057.html
В Минобороны назвали потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях
В Минобороны назвали потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 11.01.2023
В Минобороны назвали потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял 120 человек, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T13:02
2023-01-11T13:02
2023-01-11T13:23
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
луганская народная республика
харьковская область
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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял 120 человек, сообщили в среду в Минобороны РФ."На Купянском направлении ударами артиллерии и армейской авиации по скоплениям живой силы 92-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Синьковка, Кисловка Харьковской области, а также Новоселовское Луганской народной республики уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих и два автомобиля", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении, отметили в Минобороны, огнем артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации нанесено поражение штурмовым группам 95-й, 80-й десантно-штурмовых и 25-й воздушно-десантной бригад Украины в районах Торского (ДНР), Червоная Диброва, Макеевка и Червонопоповка (ЛНР). Кроме того, в районах Кузьмино (ЛНР) и Серебрянского лесничества ликвидированы четыре украинские диверсионно-разведывательные группы."Потери ВСУ за сутки на данном направлении составили до 90 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и три автомобиля", - добавили в министерстве.
https://ria.ru/20230111/soledar-1843900053.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, луганская народная республика, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика, Харьковская область
13:02 11.01.2023 (обновлено: 13:23 11.01.2023)
В Минобороны назвали потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях
Минобороны: ВСУ потеряли 120 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях