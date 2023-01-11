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Исследование показало, кого жители Евросоюза винят в энергокризисе - РИА Новости, 11.01.2023
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Исследование показало, кого жители Евросоюза винят в энергокризисе
Исследование показало, кого жители Евросоюза винят в энергокризисе - РИА Новости, 11.01.2023
Исследование показало, кого жители Евросоюза винят в энергокризисе
Почти 80% жителей стран Евросоюза считают, что энергокризис в Европе частично является результатом политики Еврокомиссии, свидетельствуют результаты... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T18:18
2023-01-11T18:18
россия
европа
евросоюз
еврокомиссия
венгрия
в мире
экономика
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БУДАПЕШТ, 11 янв - РИА Новости. Почти 80% жителей стран Евросоюза считают, что энергокризис в Европе частично является результатом политики Еврокомиссии, свидетельствуют результаты исследования венгерского центра изучения общественного мнения Szazadveg, проводимого во всех странах ЕС. Как следует из опубликованных результатов, который провели с 13 октября по 7 декабря 2022 года, 79% респондентов "скорее, согласились" с тем, что "энергокризис, переживаемый Европой, частично является следствием ошибочной энергополитики Евросоюза". Оставшийся 21% "скорее, не согласен с приведенным высказыванием". Отмечается, что подобный вопрос жителям ЕС задавали также с 3 января по 14 февраля 2022 года после первого заметного повышения цен на энергоносители и до начала российской спецоперации на Украине. Тогда количество респондентов, возлагающих ответственность за повышение цен на энергополитику Еврокомиссии, составляло ровно три четверти. Наибольшее число несогласных с энергополитикой Еврокомиссии оказалось в Хорватии, Греции (по 86%) и Германии (85%). В самой Венгрии показатель один из самых низких по Европе - 65%. Исследователи Szazadveg связывают такой результат с рядом мер по поддержке населения, развернутых правительством, "из-за чего венгерские граждане меньше других столкнулись с негативными последствиями санкций". Исследование проводилось методом телефонных опросов среди 1000 взрослых людей в каждой стране в период с 13 октября по 7 декабря 2022 года. Данные о погрешности не приводятся. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20230110/neft-1843946111.html
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россия, европа, евросоюз, еврокомиссия, венгрия, в мире, экономика
Россия, Европа, Евросоюз, Еврокомиссия, Венгрия, В мире, Экономика
18:18 11.01.2023
 
Исследование показало, кого жители Евросоюза винят в энергокризисе

Szazadveg: 79 процентов жителей ЕС считают Еврокомиссию частично виновной в энергокризисе

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкОтключенное табло на закрытой автозаправочной станции BP в Варшаве
Отключенное табло на закрытой автозаправочной станции BP в Варшаве - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Отключенное табло на закрытой автозаправочной станции BP в Варшаве. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 11 янв - РИА Новости. Почти 80% жителей стран Евросоюза считают, что энергокризис в Европе частично является результатом политики Еврокомиссии, свидетельствуют результаты исследования венгерского центра изучения общественного мнения Szazadveg, проводимого во всех странах ЕС.
Как следует из опубликованных результатов, который провели с 13 октября по 7 декабря 2022 года, 79% респондентов "скорее, согласились" с тем, что "энергокризис, переживаемый Европой, частично является следствием ошибочной энергополитики Евросоюза". Оставшийся 21% "скорее, не согласен с приведенным высказыванием".
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Отмечается, что подобный вопрос жителям ЕС задавали также с 3 января по 14 февраля 2022 года после первого заметного повышения цен на энергоносители и до начала российской спецоперации на Украине. Тогда количество респондентов, возлагающих ответственность за повышение цен на энергополитику Еврокомиссии, составляло ровно три четверти.
Наибольшее число несогласных с энергополитикой Еврокомиссии оказалось в Хорватии, Греции (по 86%) и Германии (85%). В самой Венгрии показатель один из самых низких по Европе - 65%. Исследователи Szazadveg связывают такой результат с рядом мер по поддержке населения, развернутых правительством, "из-за чего венгерские граждане меньше других столкнулись с негативными последствиями санкций".
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Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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