https://ria.ru/20230111/krizis-1844216319.html

Исследование показало, кого жители Евросоюза винят в энергокризисе

Исследование показало, кого жители Евросоюза винят в энергокризисе - РИА Новости, 11.01.2023

Исследование показало, кого жители Евросоюза винят в энергокризисе

Почти 80% жителей стран Евросоюза считают, что энергокризис в Европе частично является результатом политики Еврокомиссии, свидетельствуют результаты... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T18:18

2023-01-11T18:18

2023-01-11T18:18

россия

европа

евросоюз

еврокомиссия

венгрия

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экономика

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БУДАПЕШТ, 11 янв - РИА Новости. Почти 80% жителей стран Евросоюза считают, что энергокризис в Европе частично является результатом политики Еврокомиссии, свидетельствуют результаты исследования венгерского центра изучения общественного мнения Szazadveg, проводимого во всех странах ЕС. Как следует из опубликованных результатов, который провели с 13 октября по 7 декабря 2022 года, 79% респондентов "скорее, согласились" с тем, что "энергокризис, переживаемый Европой, частично является следствием ошибочной энергополитики Евросоюза". Оставшийся 21% "скорее, не согласен с приведенным высказыванием". Отмечается, что подобный вопрос жителям ЕС задавали также с 3 января по 14 февраля 2022 года после первого заметного повышения цен на энергоносители и до начала российской спецоперации на Украине. Тогда количество респондентов, возлагающих ответственность за повышение цен на энергополитику Еврокомиссии, составляло ровно три четверти. Наибольшее число несогласных с энергополитикой Еврокомиссии оказалось в Хорватии, Греции (по 86%) и Германии (85%). В самой Венгрии показатель один из самых низких по Европе - 65%. Исследователи Szazadveg связывают такой результат с рядом мер по поддержке населения, развернутых правительством, "из-за чего венгерские граждане меньше других столкнулись с негативными последствиями санкций". Исследование проводилось методом телефонных опросов среди 1000 взрослых людей в каждой стране в период с 13 октября по 7 декабря 2022 года. Данные о погрешности не приводятся. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230110/neft-1843946111.html

https://ria.ru/20230111/potolok-1844091967.html

https://ria.ru/20230101/gaz-1842759098.html

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европа

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россия, европа, евросоюз, еврокомиссия, венгрия, в мире, экономика